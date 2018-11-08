共和黨丟掉眾議院，為何川普還說是「巨大勝利」？

文：陳奕帆（淡江大學外交與國際關係學系講師）

2018年美國期中選舉根據美國網站RealClearPolitics顯示，在參議院共和黨有52席、民主黨佔48席，兩黨淨增減各三席。而眾議院民主黨奪得223席、共和黨198席，兩黨在眾議院淨增減各28席。此次期中選舉川普（Donald Trump）領導的共和黨小勝，而民主黨慘勝，三點分析如下：

1. 執政包袱

回顧千禧年後的美國總統第一任期之期中選舉，總統所屬黨派皆多敗選。除2002年在九一一恐攻影響下，小布希（George W. Bush）為共和黨於參議院多得一席；眾議院多拓展八席為例外。歐巴馬（Barack Obama）第一任期的期中選舉結果，民主黨在參議院失掉六席，而眾議院更是丟了63席。川普第一任期期中選舉只小輸28席，未如選前主流媒體鋪天蓋地所謂之「藍潮」（blue wave）席捲，更何況共和黨仍掌握參議院多數優勢。

2. 經濟表現

川普就職後，美國道瓊指數、那斯達克指數屢創歷史新高點。美國經濟力道強勁雖並非完全是川普之功，但在其執政之下，2018年10月公布之失業率降至3.7％，為近半世紀新低點，川普也樂於收割亮眼的經濟數字。回想起柯林頓（Bill Clinton）競選總統的口號「笨蛋，問題是經濟！」（It’s Economy, Stupid），就不難懂為何川普常口出狂言，但卻未在期中選舉中大敗，且在其推文說：「今晚取得巨大勝利。」（tremendous success tonight）

3. 人口結構

大城市菁英多支持民主黨，但在更廣大的州郡小城裡，卻有較多民眾支持川普及共和黨。原因為何？近期《紐約時報》、《經濟學人》先後分析民眾支持川普可能就是厭倦了民主黨菁英治國，過度自由的治理下，導致大城市毒品氾濫、市容骯髒、基礎建設落後卻未更新。相較之下，支持美國優先、反對非法移民、反對墮胎的民眾，便視川普主義（Trumpism）為圭臬。美國社會因此更加分裂。

剩下兩年多任期的川普政府未來走向會是如何？

在美國國內議題方面，將受民主黨多數控制的眾議院影響，川普推行的減稅方案、增加國防預算方案可能遭到制肘。歐記健保得以延續，而青少年非法移民遭遣返議題不再激進。不過，民主黨人如要由「通俄門」（Russiagate）彈劾川普，由於程序上的複雜程度，可能性微乎其微。

而美國外交議題方面，由於總統主要仍掌握外交與國防等職權，加上主外事的參議院仍由共和黨保有多數，川普會以自己獨到的SOP，繼續「讓美國再次偉大。」例如：在對中國的貿易戰中繼續壓迫、透過《以制裁反擊美國敵人法案》加強制裁伊朗等國、要求盟邦增加國防預算購買美國軍備、在南海與台海進行自由航行、簽訂有利於美國的貿易協定……等。

美國期中選舉是對現任總統的期中考，而川普及格且有望於2020年連任成功。

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責任編輯：羅元祺

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