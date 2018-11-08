你的人生，是選擇題？數學題？還是申論題？

人生不是考場，無關申論、選擇，而是在當下找到一個度量衡，一個成功與愛的平衡。近十年來，許多的青年遊子回到家鄉從事文創產業、民宿觀光、特色咖啡館、地方創生，那是源自於他們對故鄉的「愛」，即便歷經小黑蚊、陸客流失、地方補助失衡…，回歸從未止息。「年輕人要改變處境，就從改變遊戲規則開始」，既然北上成功機率抵不過父母蒼老的速度，能否換個思維，成功不遠求、家人常相伴呢？

日出在遠方，夢想也在遠方，這樣的心境，離鄉遊子最知道。富邦人壽反其道而行，希望企業內的業務員「帶著專業返鄉」，以最直接的支持，讓員工返鄉和自己的夢想團圓。「回家鄉，在你的主場發光」挾著全新企業形象廣告火熱上線，讓返鄉的鮭魚，帶著的不是伴手禮，而是專業，是身上的光，因為富邦相信給年輕人支持，讓年輕人敢於造夢、社會才有未來。

家，因為家人們的相聚而存在

過往曾離鄉十年、出生在苗栗的富邦人壽竹宸通訊處闕博川處經理，每次到餐廳或熱炒攤吃飯，都忍不住要詢問有沒有「客家小炒」，因為唯有這一盤的家常小食，能夠安撫他的思鄉心情。透過富邦人壽的「大無疆區域發展計劃」，讓他燃起重回故里的心念。「沒有放手一搏的勇氣，人生怎能迎來全新的改變？」在他心中還留著一絲遺憾，就是在通訊處開幕前不久，父親已然癌逝，讓闕博川感嘆自己沒能及早返鄉。「成功的速度，要大於父母老化的速度。」如今當他每日品嚐著母親親自烹煮的客家小炒時，讓曾是擺渡人的闕博川，深刻感受到與家鄉愈加靠近的心距離。

然而，對於台中中樂通訊處李坤樹處經理而言，他的出生地─台北社子島並非心所嚮往的歸處，台中是他人生重新來過的城市，他的第二個家鄉。在這他求學的都市，也是初入職場的地方，心裡始終掛念著一生劬勞、罹癌的母親，他所有的打拼都是為了讓母親過上好生活，好好吃飯，好好散步，讓她放下人生的擔子，換他來挑起。十年的富邦生涯，他用努力敲掉記憶中的破屋瓦，在三十歲那年就終能重新建築起屬於他的那個家。「媽，你等我。」他曾經這麼告訴母親，可惜，她還是沒能來得及住進為她打拼而來的新房子。欣慰的是，設立於台中大理街頭之通訊處的成立典禮上，公司邀請他外婆前來剪綵；牽著外婆的手，他在心裡也輕聲告訴母親：媽，我們到家了。

圖片提供：富邦人壽

年輕返鄉、服務城鄉，是企業社會責任的展現

「身為一個國民品牌，我們始終將人才視為最重要的資產，」富邦人壽總經理陳俊伴感性地說道。「近幾年來，富邦持續推動青年返鄉、服務深入城鄉，這也是企業社會責任的展現。深耕台灣每個城鄉區域是富邦的願望，我們要打造有溫度的服務，並提供舞台讓年輕族群一展長才，把夢想化成實際行動，這是我們實踐讓台灣變得更美好的方式，要讓幸福的力量照耀全台灣。」

因執導台北世大運形象廣告而倍受矚目、年僅31歲的新銳導演尹國賢，在為富邦人壽執導這支2018年度的形象廣告中，透過動人的音樂節奏、流暢的敘事運鏡，喚起許多人對家鄉的記憶。深刻的情感雕琢，以及同為年輕人的視角，拍出觸動人心的情景、映出清新的風格元素，也忠實傳達出青年一輩期待返家的渴望，傳達「回家鄉，在你的主場發熱發光」的溫暖而又堅定的品牌訴求。

圖片提供：富邦人壽

不再漂流、返回家鄉，人生一樣能揮擊出精采全壘打

「北漂」一詞，雖然近來熱烈於政治競選場合中一再被提及，但它其實已是社會青壯族群之間的常態。每到佳節過年前，在電腦和手機前，以幾近數秒之急速就被掃購一空的台鐵、高鐵車票，就已相對反映出異鄉飄泊一族的龐大驚人。離家鄉愈遠，愈是讓人感受到腳底下的不踏實感。人生的成就，是否只能在大台北地區和海外，才能得以實現？返鄉，如今也成就了一個全新的可能。，那些曾經熟悉的地景風貌、人文風情也不必再想念，回到家鄉， 一樣有讓夢想發光發熱的可能，在自己的主場上揮擊出人生的全壘打。

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