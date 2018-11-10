這些原生於法國的葡萄品種，到了新世界後被發揚光大

從法國到新世界發光發熱的葡萄品種

法國，全世界最重要的產酒古國，許多國耳熟能詳的葡萄品種皆源於這兒，文明與科技發展的同時也將這些品種帶到新世界國家，適應環境後漸深化為與這些國家互為代名詞，成了代表品種，讓我們來看看有哪些原生於法國的葡萄品種，到了新世界後被發揚光大！

Sauvignon Blanc 白蘇維濃

起源於法國南部，現在是紐西蘭最具代表性的白葡萄品種。在波爾多，白蘇維濃是白酒混釀的重要品種，其中波爾多甜酒之王d’Yquem就佔很大的混釀比例，在紐西蘭卻能很驕傲的只使用白蘇維濃釀製超高品質的白酒，除了特有的草本，百香果風味，紐西蘭的白蘇維濃在明顯的酸度下多了圓潤的果香，酒體結構比較明顯且平衡。

Malbec 馬爾貝克

原產於法國Languedoc-Roussilon，也是波爾多混釀的5大葡萄品種之一，不過，現在卻是阿根廷為Malbec發揚光大的國家。由於抵抗力弱以及所需生長條件要求，在法國不被廣為種植，但卻在阿根廷的Mendoza發揮出巨大的潛力。在原產地法國的表現，以皮革味、醋栗和烏梅味為主調，而阿根廷，有較多黑莓、李子，陳年後，還有巧克力、紫羅蘭、皮革以及煙草味等。

Semillon 榭密雍

源於法國南部的白葡萄品種，主要種植於波爾多，常與白蘇維濃混釀，最著名的就是Sauternes區的貴腐甜白酒。而在新世界的澳洲卻以Semillon釀出品質相當好的不甜白酒，集中在Hunter Valley ，年輕時候有檸檬和青蘋果風味，清新中帶有明顯的酒體，圓潤平衡，也很適合陳年一段時間，會帶有更豐富的杏果風味。

Shiraz 希哈

Photo Credit: Sarah Stierch @Flickr CC BY 2.0

原生於法國的隆河谷地，稱為Syrah，隆河的Syrah常帶有花香，土壤和辛香料的風味，而澳洲的Shiraz走出了自己的路，根據風土和釀造方式，為有別於舊世界的Syrah還特取名為Shiraz。陽光充足的澳洲，尤其Barosa Valley常釀出濃郁黑色莓果、巧克力香、少許辛香料的尾韻，酒體豐滿厚實，成為澳洲迷倒眾生最具代表性的紅葡萄品種。

Carmenere 卡門涅爾

源於法國波爾多，現已成為代表智利的葡萄品種。智利的風土條件有利於相對晚熟的Carmenere生長。早年剛嫁接到智利時曾被誤認為Merlot而大舉種植，19世紀根瘤蚜蟲病害肆虐導致法國的Carmenere近乎絕跡，智利的卻得以倖免，可能也因此讓Carmenere被保留下來，在其他國家也難發現她的蹤跡。

每個葡萄品種在不同環境下都會產生不同的風味，同一個品種，不同產區，展現出來的即是最能代表當地的風土條件，無孰差孰優之別，只有風格的差異，這也是葡萄酒令人響往的意趣啊！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航