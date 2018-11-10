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這些原生於法國的葡萄品種，到了新世界後被發揚光大
我們想讓你知道的是
在全世界葡萄酒愛好者眼中，新舊世界葡萄酒都有他們抓住胃口的魅力，葡萄酒的地球村將古老產區和新興產區的酒都融合在大眾垂手可得的環境中，當然，葡萄種植除了獨有的風土條件外，因著技術發展，可從原生地區，深根於幾千里外的產酒地區，甚者成了新興產區的代表之作。
從法國到新世界發光發熱的葡萄品種
法國，全世界最重要的產酒古國，許多國耳熟能詳的葡萄品種皆源於這兒，文明與科技發展的同時也將這些品種帶到新世界國家，適應環境後漸深化為與這些國家互為代名詞，成了代表品種，讓我們來看看有哪些原生於法國的葡萄品種，到了新世界後被發揚光大！
- Sauvignon Blanc 白蘇維濃
起源於法國南部，現在是紐西蘭最具代表性的白葡萄品種。在波爾多，白蘇維濃是白酒混釀的重要品種，其中波爾多甜酒之王d’Yquem就佔很大的混釀比例，在紐西蘭卻能很驕傲的只使用白蘇維濃釀製超高品質的白酒，除了特有的草本，百香果風味，紐西蘭的白蘇維濃在明顯的酸度下多了圓潤的果香，酒體結構比較明顯且平衡。
- Malbec 馬爾貝克
原產於法國Languedoc-Roussilon，也是波爾多混釀的5大葡萄品種之一，不過，現在卻是阿根廷為Malbec發揚光大的國家。由於抵抗力弱以及所需生長條件要求，在法國不被廣為種植，但卻在阿根廷的Mendoza發揮出巨大的潛力。在原產地法國的表現，以皮革味、醋栗和烏梅味為主調，而阿根廷，有較多黑莓、李子，陳年後，還有巧克力、紫羅蘭、皮革以及煙草味等。
- Semillon 榭密雍
源於法國南部的白葡萄品種，主要種植於波爾多，常與白蘇維濃混釀，最著名的就是Sauternes區的貴腐甜白酒。而在新世界的澳洲卻以Semillon釀出品質相當好的不甜白酒，集中在Hunter Valley ，年輕時候有檸檬和青蘋果風味，清新中帶有明顯的酒體，圓潤平衡，也很適合陳年一段時間，會帶有更豐富的杏果風味。
- Shiraz 希哈
原生於法國的隆河谷地，稱為Syrah，隆河的Syrah常帶有花香，土壤和辛香料的風味，而澳洲的Shiraz走出了自己的路，根據風土和釀造方式，為有別於舊世界的Syrah還特取名為Shiraz。陽光充足的澳洲，尤其Barosa Valley常釀出濃郁黑色莓果、巧克力香、少許辛香料的尾韻，酒體豐滿厚實，成為澳洲迷倒眾生最具代表性的紅葡萄品種。
- Carmenere 卡門涅爾
源於法國波爾多，現已成為代表智利的葡萄品種。智利的風土條件有利於相對晚熟的Carmenere生長。早年剛嫁接到智利時曾被誤認為Merlot而大舉種植，19世紀根瘤蚜蟲病害肆虐導致法國的Carmenere近乎絕跡，智利的卻得以倖免，可能也因此讓Carmenere被保留下來，在其他國家也難發現她的蹤跡。
每個葡萄品種在不同環境下都會產生不同的風味，同一個品種，不同產區，展現出來的即是最能代表當地的風土條件，無孰差孰優之別，只有風格的差異，這也是葡萄酒令人響往的意趣啊！
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航