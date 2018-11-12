抽菸、喝酒、熱炒店⋯⋯充斥陽剛符號的政治圈如何排除女性參政？

文： Joyce H.

選舉的時節要到了！你有發現嗎，在政治場域裡，不論是體制內的官員民代、或是體制外社會運動的場合，男性大多才是主導話語權的群體，而女性則常是這些組織中的少數。

這樣的現象為何產生？今天這篇文章，我們將從幾位參與學生自治倡議者的經驗出發，來剖析政治場域中的陽剛文化與女性排除現象。

今天要談的主題是：學生自治圈中的性別問題。在開始閱讀以前，大家可得先知道這個前提：學生自治圈，經常是學生畢業後踏入政壇的入場券。這群人怎麼玩，很大程度預示了政壇的未來。

女孩子不該搞政治：是善意叮嚀還是複製刻板印象？

女性參政，最一開始要面對的難關，就是家人的阻礙。長期擔任學生會幹部，並參與大學法修法倡議的受訪者就表示，她一直以來，其實都不太敢直接和家人談起他參與學生自治的經驗。

她這麼說著：「所以我真的很怕哪天媽媽或奶奶看到我在立法院、看到我在電視上。尤其是媽媽，他常告訴我女孩子最好不要搞政治。」

這些來自家人「善意」的提醒，或許是善意的叮嚀，畢竟女性在政壇上真的不好混，各種私領域的事情常被拿出來批鬥、外界對其外貌上的要求也高出男性許多。但這類的叮嚀還是隱含著對女性那乖巧順從的想像，像是政治工作／社會運動這種需要四處抗爭、大量論述、拋頭露面的活動，自然就不被認為是一個「適合女性」的工作了。

為了掌控話語權，化妝穿短裙成為一種手段

在「政治工作屬於男性」的社會框架下，身在其中的少數女性，經常感覺自己「活在男生堆裡」。作為這圈子中的少數，如何操控、展演自己的性別氣質也成為一種技術。

例如：去抗爭現場，或是和一群男性在討論議案時，他們就會選選擇褲裝打扮，而讓自己「看起來有力量」，以融入社群之中、也不至於過度醒目。但若有時候為了主持議案、掌握話語權，有人則選擇打扮陰柔、化妝、穿短裙，讓其他人（大部分為生理男性）更願意認真聽她說話。

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由於學生代表也經常需要參加學校的會議，但不論是哪間學校，校方高層幾乎清一色為保守派男性（也就是俗稱的老藍男），通常不太願意接納學生意見。因此，為了在這種陽剛的場域裡生存，也有人採取一種不得已的方法：善用女性身份，透過女學生在會議上展現陰柔、受害、哭泣的情緒，進而讓高層「心軟」而同意學生訴求。

這種「用陰柔博取同情」的方法，受訪者也自承這之中確實有性別問題。但若情勢逼迫、逼不得已，這種「必要之惡」確實也有一定成效。

打交道有三寶：抽菸、喝酒、熱炒店

相比起議場上的各種口誅筆伐，離開議場後，更是政治文化裡的重頭戲。因為要快速與隊友建立關係，更需仰賴「戲台下」的社交互動。

舉例來說，會議結束時大家常常會相約宵夜場，像是熱炒店、小酒吧通常是學生們的好夥伴。但在男性佔多數的場合中，性別玩笑卻時常滿天飛，且似乎這是一種男性之間的社交模式。有受訪者就不解，不知道為什麼「覺青到了性別議題上就變成性別盲」。

因此，即使在這種氛圍中即便有不舒服，自己也只能一笑置之，否則可能會被責怪「怎麼會連這種玩笑都不能開」，進而錯失再次參與這種社交場合的機會。

另外，沒有什麼事是一支煙解決不了的。為了打進小圈圈，受訪者也開始學習如何抽菸、以及如何跟其他菸友打交道的模式，以利在煙霧繚繞的放鬆環境中，開啟更多社交的機會。

這些檯面下的微小互動，充滿著陽剛的符號。在政治圈打滾的女性，便需要去重新學習這種文化以應對各種可能發生的情況。

女性真的不適合「搞政治」嗎？

綜合前述，女性政治參與者，他們需要時而陰柔，以展現溫柔、親近、同理的一面；也需要時而陽剛，展現勇於論述、衝鋒陷陣的企圖心；但同時，他們卻也要拿捏尺度，以免招致「心機重」、「濫用女性身份」，不然就是被批評為「不像女生」或「恰北北」。

當女人本就不容易，要在政壇上當女人更是不容易。

女性並非本質上不適合政治。而是在社會觀感、組織文化下，他們從一開始就不被鼓勵參與政治，要不然，就是就算即便參與其中，也需要很高的政治手腕，才能妥善應對。請記住，政治圈中的陽剛霸權、與女性排除現象，絕非一句「台灣都有女性當總統了，女權很高了阿！」就能了結的問題。

本文經女性主義有事嗎授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航