健康的陰道不但有菌，還有人用來做優格和啤酒

昨天（11月5日）愛家公投所提出的第10案「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」昨天進行辯論，正方代表政大商學院助理教授許牧彥，在辯論會中表示陰道無菌（「陰道是由40層的皮膚所組成，接近是無菌的狀態」），引起很多醫師糾正。

我想這是一個健康知識的問題，不管對這公投議題贊成或反對，正確的觀念還是要有。事實上陰道不但有菌，而且有很多有益的乳酸菌。我想最好的證明是，陰道裡的菌，甚至有人拿來利用作為食品，這可證明陰道裡確實有菌了吧。

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美國科學家西西莉亞．布魯克，使用從自己陰道分離出來的乳酸菌製造出優格來，據他自己吃過之後，說味道酸酸的其實像印度式優格。不過這優格沒有辦法進一步上市。 波蘭一家酒廠「The Order of Yoni」推出使用分離自兩位波蘭火辣模特兒陰道的乳酸菌種，成功生產出了啤酒。這啤酒一瓶要價25 zloty大約新台幣250。

陰道菌對人體健康是有意義的，因為其實陰道菌裡有很多益生菌，與人體保持共生的狀態。它對人體的重要性在於：

維持陰道健康：陰道菌裡有很多益生菌，裡面包含多種乳酸菌，會分泌乳酸等成分，讓陰道維持酸性環境、抑制壞菌、保持健康。

陰道菌呈現動態平衡：科學家已經解明，不同人種族群、或不同年齡下，陰道菌的組成都會有差異，對人體健康都有若干不同的影響。

陰道菌是新生兒益生菌的來源：事實上，每個人呱呱落地時，就是從母親陰道接收了很多益生菌，這些益生菌最後定居在每個人的腸道內，形成有益的腸道菌叢，幫助嬰幼兒維持健康。所以很多研究都顯示，許多剖腹產的嬰兒比較容易有過敏體質，可能原因就是沒機會從媽媽陰道接收到好菌。

總之，陰道有菌，而且有很多好菌，對人體健康息息相關。千萬不要看到含菌就嚇死，無菌也不代表比較乾淨，人的全身尤其是有黏膜處都充滿了共生菌，對人體有很多好處的。用錯誤的資訊製造恐懼來帶風向是沒意義的。

人體充滿了共生菌，所以健康的菌相很重要

其實人的全身上下充滿了共生菌，不用對細菌太緊張。

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人是與共生菌形成的一個生命共同體，共生菌健康、人就健康。只要有黏膜的地方，就有共生菌的存在。從最外表的皮膚開始，就有每平方公尺含1011的共生菌存在：

口腔(唾液)：含每毫升10 9 的共生菌

的共生菌 胃：因為有很強的鹽酸，所以只有每毫升10 4 的共生菌

的共生菌 十二指腸：因為有殺菌力的膽鹼加入，所以也只有每毫升10 4 的共生菌

的共生菌 小腸：開始增加，有每毫升10 8 的共生菌

的共生菌 大腸：人體最豐富的共生菌樂園，高達每毫升10 11 的共生菌

的共生菌 陰道：有每毫升108的共生菌

有菌不代表對健康有什麼壞處，應該要看菌相健不健全，健全與否就要看菌種。健全的菌相就像良好的生態系一樣，菌相要有多樣性。好菌要足夠，壞菌不要過高，維持一個平衡狀態。

遺傳、環境、飲食習慣、用藥等等都會影響到菌相的平衡，所以不要濫用抗生素、多吃纖維少吃肉、不要過度清潔、過度補充不必要的益生菌等等，都會讓共生菌相呈現比較良好的狀態。

總之，陰道絕對不是無菌的狀態，否則那是很危險的。而腸道有豐富的菌數不一定是壞事，重點在維持菌相的健康。健康的菌相對人的生理健康包含腦神經、情緒、新陳代謝甚至減肥等等，都有不小的益處。

本文經韋恩的食農生活授權刊登，原文刊載於此：第一篇、第二篇

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航