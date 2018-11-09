想跳原住民的舞得先「取得授權」，但取得部落同意必須經過哪些步驟？

今年8月1日，原民會舉辦「2018南島民族論壇」，開幕時，邀請舞團前來表演花蓮縣瑞穗鄉「奇美部落」的阿美族「勇士舞」，但卻未經奇美部落同意，引發「侵權」的疑慮。

長期關注原住民議題的「小米穗原住民文化基金會」，昨（8）日舉辦「原住民族傳統智慧創作與保護研討會」，討論《原住民族傳統智慧創作保護條例》通過後實務上待解的問題，尤其，怎麼樣算是法律規定的「合理使用」範圍，可以不必經過部落同意，成為今日研討會的重點之一。

原民會「自己立法自己違反」，未經授權就跳奇美部落的樂舞

《原住民族傳統智慧創作保護條例》（簡稱《原創條例》）在2007年三讀通過，不管是原住民的音樂、舞蹈、編織、圖騰還是服飾，總之原住民的「文化成果」，經過申請，原民會審議通過，就能受到《原創條例》的保護。他人不能任意使用這些文化成果，必須經過該部落或申請人的授權。這是台灣史上第一次，將原住民的「集體權利」納入法律保護。

但直到2015年，原民會才頒布詳細作法，並開始受理各個「傳統智慧創作」的審議。至今，已經有19項創作通過登記。其中，也包括奇美部落的祭歌、部落傳說，和奇美部落最有名的「Pawali（勇士舞）」樂舞。

但今年8月1日，原民會舉辦論壇，邀請「原住民族文化發展中心」前來進行開幕表演，卻未經同意使用奇美部落樂舞，造成侵權。

當時奇美部落發出聲明稿，說明原民會使用到他們登記的3項傳統創作，但都沒有取得部落同意。昨日參加研討會的奇美部落代表鄭志貴說，「沒問就算了，他們又跳錯，跳錯又算了，勇士舞不能自己唱自己跳，這是最大的忌諱。」他指出舞蹈有多項錯誤，包括不該有女生圍圈吼叫，男性舞者動作也有誤。

而原民會當時回覆，活動時有說明是奇美部落的勇士舞，有註明出處，也並非商業表演，且奇美部落族人在20年前就親自教授表演團隊，加上《原創條例》第16條寫到，以「合理方法使用」者，可以直接使用樂舞。因此，原民會認為不需要經過奇美部落同意。奇美部落族人與原民會多次協調，原民會才終於承認自己侵權，並公開道歉。

音樂、舞蹈被拿來表演，為什麼讓原住民這麼生氣？

鄭志貴說，奇美部落的樂舞、服飾被亂用，已經不是第一次。自從1990年，奇美部落族人登上國家劇院舞台表演，奇美部落勇士舞自此聲名大噪，後來，許多媒體進入部落拍攝。鄭志貴說，曾有媒體到奇美部落錄影，「放在奇美部落拍，回去剪接，一捲再賣500塊，賣回部落。」甚至曾有女性導演，硬要參加女性不能參加的「捕魚祭」，「沒拍到的舞還要族人重新跳給她拍」（原住民的祭典多有宗意涵，極具神聖性，也有許多禁忌）。

鄭志貴也播放好幾支短片，羅列樂舞被亂跳、族服被亂穿的例子，包括屏東台灣原住民族文化園區曾經「唱跳奇美部落的樂舞，但穿的是馬蘭部落的衣服」；還有花蓮高工全國原住民樂舞比賽，「跳奇美的舞，戴阿美族男勢群的帽子，腳的姿勢往外掰開，這都不對」。他甚至秀出一張照片，是一名熱炒店酒促小姐，戴著奇美部落的勇士舞的帽子做噱頭。

鄭志貴說，「這些種種你說我們還能忍耐嗎啊？還要忍氣吞聲，繼續讓人家誣衊、毀謗，隨便亂跳這樣？」因此奇美部落在2016年，著手申請「原住民族傳統智慧創作」，並在一年半後正式取得證書。

授權使用，必須經過哪些程序？

《關鍵評論網》記者詢問鄭志貴，如今奇美部落的樂舞通過「原住民族傳統智慧創作」登記，如果真的要使用奇美部落的文化成果，該如何向奇美部落請求授權？有哪些程序？

鄭志貴將授權簡單分成「唱跳整首」跟「唱跳部分」。前者，鄭志貴以新北市金山高中原住民專班為例，由於他們的舞蹈老師是知名原住民舞團「原舞者」的團長Faidaw Fagod（懷劭・法努司），早就進入奇美部落針對樂舞做過田野調查，而金山高中學生，也連續兩年暑假到奇美部落與部落青年共同生活一週，體驗表演的精髓，因此可以直接排練。

練好後，所有舞者就必須前往奇美部落，跳一次給部落代表看，其間全程錄影，且部落代表會「檢查」有沒有跳錯之處。就算沒跳錯，也會質問服裝的意義、舞蹈動作代表什麼，確保舞者能夠傳遞出樂舞的精神。實際演出時，必須錄影傳給部落，好確保舞團沒有「說一套，跳一套」。鄭志貴也說。有的使用者在事後會給予回饋金，他們會將回饋金用在傳統文化保存。（奇美部落9月16才依法正式成立「傳統智慧創作共同基金管委會」。）

「部分使用」，鄭志貴則舉了著名原住民舞團「布拉瑞揚舞團」和花蓮縣政府為例。前者在一齣長達數小時的舞蹈中，大約20秒使用了勇士舞，部落族人看過錄影，確定沒有跳錯後，就口頭同意。另外花蓮縣政府，曾引用奇美部落歌曲的歌詞，「十幾句中，有兩句用我們的，只有歌詞，沒有用旋律」，也是詢問後，獲得部落口頭同意。「其實要的就是一個被尊重的感覺。」鄭志貴說。

怎麼樣的狀況，可以不必請求授權？

《原創條例》雖然保障了部落的「文化自主權」，但另一方面也造成限制。研討會期間，就有與會的東華大學助教表示，她時常負責繪製原住民相關的活動海報，有時候不知道使用一個小小的原住民圖騰是否算是「合理使用」，會不會不小心就「侵權」了。

與談人「恆信法律事務所」律師陳為祥也說，未經同意就使用不一定違法，「除非你認為，凡是要是使用通通都要經過同意，且有辦法完全禁止，但現實上面顯然不太可能，也做不到，」因此的確需要界定「合理使用」的範圍。

陳為祥認為，《原創條例》的宗旨與《著作權法》相近，都是要保障創作者的權益，立法時也有很多部分參酌《著作權法》。因此他以《著作權法》65條的4個要素，來判斷是否屬於合理使用：

利用的目的：是商業目的或非營利教育目的？ 著作的性質：原著作是商業性著作、學術性著作或是普羅通俗著作？ 利用的質量，是整套拿去用，還是僅用部分，比如只跳二分之一、三分之一？ 利用後，會不會影響原著作的商業價值？

但北科大智慧財產權研究所副教授江雅綺認為，《原創條例》和《著作權法》在發展緣起上非常不同，前者是為了保存傳統，保障「集體」的「文化主體性」，但後者卻是資本主義下，保障「個人」的「商業利益」，她甚至認為，「《原創條例》基本上就是對「智慧財產權」的反動，是對西方智慧財產權的不同思考。」因此可以不用膠著於《著作權法》的合理使用要素。

她引用清大科技法律研究所教授黃居正的見解表示，非營利不必然就是合理使用，為了公共目的也不必然就是合理使用，必須看是使用否影響原住民文化的「主體性」、「自決權」和「傳統慣習」。

她提出加拿大近期的報告，建議可以依照部落的文化定義，將傳統創作做分類。「分成三個層次，最高的是極具神聖性、不可改變的，受到最高層級保護。第二層可能沒那麼核心，稍微放寬一點。第三層則是部落覺得可以跟社會其他族群共享的，比如瑜伽。」以此彌補法制的缺口。

雖然這部《原創條例》還很「年輕」，還有很多修正、彌補的空間，8日研討會也沒有確定該透過修法、司法判例，還是部落解釋，才能更好的保障原住民的傳統智慧創作。但至少今日出席的數位法學學者，都認同必須尊重不同族群的文化，與談的東吳大學法學院助理教授張忠信就說：「當我們面對不同族群和文化時，首先要拿掉文化跟制度的優越感，千萬不要覺得哪個文化跟哪個制度比另一個優越。」他也認為，修法不見得是唯一解法，「法律之外，還有其他的可能。」

核稿編輯：楊之瑜