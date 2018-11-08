派里級巡防艦「銘傳」和「逢甲」成軍，和國造的「成功級」差在哪？

（中央社）派里級巡防艦今（8）日在高雄正式成軍，總統蔡英文致詞時表示，台灣面對境外非傳統威脅，對岸透過新的科技、網路及新媒體，數以萬計的假訊息正滲入台灣的社會，持續的網路攻擊，不斷打擊政府和產業，這些都是國家安全的重大挑戰。

海軍向美國採購的兩艘原裝派里級軍艦，海軍定名「銘傳（PFG-1112）」與「逢甲（PFG-1115）」，已在去年5月抵達高雄左營軍港，歷經成軍訓練，上午舉辦成軍典禮，配置在海軍146艦隊，負責淡水到澎湖一帶海域的監偵，蔡總統、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明、三軍司令出席。

蔡總統也宣讀成軍令，象徵正式成軍，並授旗、授印，最後進行部隊校閱，登上銘傳艦視察時，有媒體在船下高喊，詢問蔡總統對成軍是否滿意，蔡總統立刻媒體高比「讚」手勢，並不停的揮手讓媒體捕捉這歷史一刻。

蔡總統致詞表示，保護國家主權領土，守護人民的安全自由，是政府和國軍不變的神聖責任，會透過一次又一次的具體行動，展現我們捍衛國家安全的決心。

蔡總統也有「三不」期許國軍，並指出，分別是「不要忘記守護台灣的使命」、「不要放棄追求區域穩定和平」及「不要忘記來自境外的威脅」。

蔡總統說，2艘軍艦從2016年執行接裝任務，期間進行艦艇各作戰人員教育訓練、後勤料件的整備，並完成各項戰鬥系統等工程；這2年6個月以來，海軍克服種種挑戰及複雜工程，達成全作戰能力目標，不畏困難，解決問題，不怕挑戰，堅定方向，這就是台灣的新海軍。

Photo Credit: 中央社

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蔡總統也提醒，在這個新的時代，面對著跟過去截然不同的安全挑戰，對岸在區域周邊的軍事行動，不僅試圖削弱台灣的主權，更將破壞區域的和平穩定；除了傳統上的軍事威脅，另一方面，來自境外的非傳統威脅，特別是中共對台的「三戰」（輿論戰、心理戰、法律戰），日益顯著。

蔡總統說，對岸透過新的科技、網路及新媒體，數以萬計的假訊息正滲入台灣的社會，持續的網路攻擊，不斷打擊政府和產業，這些都是國家安全的重大挑戰，當然，也是政府和國軍新的任務。

蔡總統強調，面對新的變局，強化自身實力是國軍守護國家安全唯一的道路，這條路一定要走，而且一定會堅定的走下去。

蔡總統最後表示，今天成軍典禮後，就是下一個階段「戰訓任務」開始，要請國軍每一天都用更高的標準來要求自己，用求實的態度，執行任務、從事訓練，讓社會了解國軍足以守護國家的本事。

派里級雙艦成軍 專家：拖曳式聲納成反潛利器

里級巡防艦全名為「奧利弗．哈澤德．派里級巡防艦」（Oliver Hazard Perry class frigate）由美國海軍設計，命名自1812年第2次獨立戰爭「伊利湖的英雄」海軍准將奧利弗．哈澤德．派里。除了美國，台灣、澳洲、泰國、埃及、巴林、波蘭、西班牙、土耳其、墨西哥與巴基斯坦也裝備同級巡防艦。

根據海軍資料，派里艦長136公尺、艦寬14公尺、吃水6.7公尺、滿載排水量約4100噸；最高巡航速度約28節、續航距離約4500海里；主要武器為76快砲、方陣快砲、標準一型飛彈及魚叉飛彈；並配置AN/SQQ-89反潛作戰系統、SQR-19拖曳式聲納、SQS-58艦首聲納。

不具名國防部官員接受訪問時表示，採購派里級艦的原因在於，海軍現有諾克斯級艦老舊，除了面臨裝備商源消失的問題，執行任務也有一定的風險，因此在諾克斯級艦汰換前，必須完成派里艦成軍前的訓練，避免基本戰力產生間隙。

他說，派里艦最大的亮點，除了是美國原裝外，還有艦尾配置「拖曳式陣列聲納」，可減少艦體本身噪音干擾，更精準探測水下潛艦，反潛戰力大幅提升。

海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩接受訪問時解釋，聲納偵搜的角度會因海水壓力、溫度及鹽度受影響，其中又受溫度影響最大；若淺水的聲波向上偏折、深水區的聲波向下偏折，中間將形成聲納無法偵測的陰影區（Shadow zone）。

呂禮詩說，派里級艦的SQR-19拖曳聲納，其聲納陣列超過250公尺，拖曳長度約1800公尺，可在335公尺的水深中進行偵測；聲納本身採不發出聲波的被動方式偵測，偵蒐距離最遠可達130公里，也可掌握陰影區內動態。

至於SQR-19拖曳聲納結合SQQ-89反潛作戰系統，透過目標運動分析（Target Motion Analysis，TMA），解讀潛艦的位置與航向、航速，因此是大洋作戰的反潛利器。未來若能透過軍售，為現有的成功級艦進行加改裝，更能進一步提升成功級艦的反潛作戰能力。

至於配置146艦隊原因，呂禮詩認為，成功、基隆及派里級艦的推進系統都是燃氣渦輪，且數量最多的成功級艦維修能量建立在澎湖；以整體後勤的觀點而言，派里級艦駐防在澎湖方便後勤支援與維修保養。而各型艦雖然有固定的行政編組，但未來仍可透過任務編組，將派里艦依任務需要，派遣至東部或其他海域進行偵巡。

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Photo Credit: 中央社 派里級巡防艦8日在高雄左營軍港成軍，其中逢甲艦由上校孫維隆（圖）擔任艦長，曾任蘇澳艦長、海軍司令部建軍規劃組、二六一戰隊作戰科長｜Photo credit: 中央社

這兩艘美國海軍汰除的派里級，分別在1984年、1985年進入美國海軍服役，船齡比海軍現役成功級還大。其實這也不是國軍唯二的派里級巡防艦，過去國造的「成功級」巡防艦，就是以派里級為藍本。至於原版與國造性能差在哪？

《聯合報》報導，像是海軍成功級搭配S-70C，雖然是SH-60B/F反潛直升機商規版，美方當初未出售LAMPS III，資訊回傳母艦能力，不及派里級。這次銘傳、逢甲兩艦成軍，桅杆保留LAMPS III系統資料鍊天線，加上近來美方傳聞出售MH-60R，代表海軍立體攻潛能力，可能提升。

海軍建造成功級時，重視反快艇性能，左右側各裝置一門40公釐快砲。美軍派里級在左舷40快砲位置，懸掛一艘大型突擊舟。成功級的同樣位置被快砲占用大半，配屬普通小艇。成功級使用國造雄風二／三型攻船飛彈，在上層結構有8座發射箱，派里級使用魚叉飛彈，裝在艦艏發射器內，外觀無法看到。

美國在台協會：有助印太政治穩定

（中央社）美國在台協會（AIT）罕見對於對台軍售發布新聞稿表示，「銘傳」軍艦（PFG-1112）與「逢甲」軍艦（PFG-1115）是美國除役船艦泰勒號和蓋瑞號，AIT也派代表出席在左營軍港舉行的成軍典禮。

AIT指出，前歐巴馬政府任內，2015年12月宣布派里級巡防艦的軍售案；這2艘艦於2017年3月簽約移交台灣，從南卡羅來納州查爾斯頓離港啟航後，於2017年5月抵達台灣。

AIT表示，這項軍售案符合美國對《台灣關係法》中提供軍備以支持台灣自我防衛的承諾；這2艘巡防艦的成軍將提升台灣現有和未來的防衛能力，並讓台灣進一步持續軍備現代化的工作目標。

同時，AIT說，這2艘軍艦的移轉將將對印太地區的政治穩定、軍事平衡、經濟進展有所貢獻，這些都是美國印太戰略的關鍵要項。

AIT發言人孟雨荷（Amanda Mansour）告訴記者，AIT高雄分處處長歐雨修（Matthew O'Connor）等AIT人員出席今天的成軍典禮，展現美方長久以來依據台灣關係法對台灣防衛的支持。

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核稿編輯：楊之瑜