圍牆內的聲音：喜歡女生的她們，為什麼還支持「愛家公投」？

10月27日，同志大遊行當天，周末的台北出了大太陽。初秋的烈陽熱力不減，遊行的人潮也不減——13萬7000人，主辦方台灣同志遊行聯盟說，今年的人數再度創下新紀錄。正逢年底「愛家」與「平權」2大公投的對決，遊行途中不時有志工發送貼紙文宣，呼籲年底為同性婚姻、同志教育投下同意票。

高舉「每個人都有相愛的權利」，在這裡無論性別、無論性傾向，只要忠於自己就沒有什麼不可以，沿途熱情的吶喊與擁抱，讓人幾乎一點也不懷疑，這就是這個時代的進步思想、是我們正在前往的未來。

但這個未來，或許不是全台灣人夢想的未來。

同日同個城市的另外一邊，國父紀念館內，擠滿了參加「愛家公投」講座的人潮。能容納2500人的大會堂，坐了將近七分滿，和外頭的同志遊行，分別代表這個社會兩種不同的聲浪，正一裡一外的劇烈碰撞。

「男生覺得自己是女生，女生覺得自己是男生，只能說是個人表達、是意識形態！」

「最佳的生物學告訴我們，性別是一種身體的事實！同志教育鼓勵孩子可以當男或當女，可以用性嘗試了解自己的性傾向，這不是教育的目的！」

講台上，來自不同領域的專家，從醫學、法律與倫理的角度，表達對同性婚姻、同志教育的擔憂。在這裡，男女生理的差別、男女結合的必定，絕對得不容侵犯。

講座會場，除了家長，也有國、高中模樣的年輕人，成群的坐在一起，其中也有和同教會的弟兄姊妹一起來的。我不禁想，這些在教會中長大的年輕人，是不是也有喜歡同性的人呢？他們會不會也支持，牆外那些鼓吹自由的聲音？

牧師說同志情慾很亂，但我知道自己不是

今年28歲的A，從小在教會長大，採訪當天她穿著過大的格子襯衫、戴著口罩，無論正面還是背影，看起來都是個孩子，性別特質並不明顯的孩子。

A說她是從國中開始確定自己喜歡的是女生。不過在這之前，A更早被教導的，是女生不可以和女生在一起。

人若與男人苟合，像與女人一樣，他們二人行了可憎的事，總要把他們治死，罪要歸到他們身上。— 《聖經．利未記第20章》

「小時候教會就有在講，其他人言談間也會有評論，我家裡也會。就是教妳婚姻要一男一女啊、同性戀在聖經的觀念是不被允許的。」回憶以前，A說其實自己當時不太清楚同性戀、性別認同這樣更細緻的分類，只記得教會很早就重複宣導，告訴她相同性別的人不可以在一起。

喜歡女生的心情，A掩藏得很小心，被教會的輔導約談，問她是不是喜歡女生時，「我都一概否認啊，就說沒有沒有，然後她就放我走了。」

「超可怕的」心悸猶存的過去，A講著講著卻像個孩子一樣的笑了出來，笑得那樣小心翼翼。

「教會發言的人都不是同志，是非常傳統、反同志的那些人，他們的觀點就是他們自己的想像。但這跟妳，妳就是那個事件中的主角，觀點是不一樣的。」A喃喃的說，「牧師說同志情慾很亂，但我知道，自己不是。」

我和A說，社會上有許多人希望，同志教育能幫助更多的人能接納自己，A說「我們好像一直都沒有這種教育，所以......算是後來才被定義是同志吧。」但她也擔心，如果在國中小教性別認同、性傾向的內容，會不會開啟更多人的探索之路？

沒說出口的是，這條路並不好走。

回憶自己成長的過程，A說周遭的人，特別是長輩，常要求她「不可以穿那麼像男生」、「女生應該要留長頭髮」，自己個性也算不拘小節，不自覺就將自己分類到男生那一邊，覺得自己生錯身體，也曾討厭過自己的性別，討厭自己是女生，討厭到想把胸部割掉。

「我覺得同志教育可以幫助人更接納原本的自己，但這好像就面對到，有沒有辦法改變性別的這個事實。」 「我不喜歡自己是女生，好像是認知上的問題，觀念上的問題，跟妳跟我說女生也可以很man，感覺是兩回事，這些特質我都不管了，我就是不喜歡自己的性別。也可能因為如果我是男生，在社會認同上，喜歡女生比較合理，也就更合理可以結婚。」

他們說：「妳不要掉進那個洞裡去」

和A有著同樣困惑的，還有小霈。

一頭短髮，手腳和男孩一般纖細，今年38歲的小霈，喜歡女生，也喜歡過男生，從來沒有用「同性戀」的身分去定義過自己。

「我是最小的，我們家3個女生，我有可能是被期待是男生的。我永遠記得，小時候我媽曾幫我買男生內褲，穿的時候發現怎麼中間有個洞？我媽也沒說什麼，但我一直記得小時候就是這個狀況。」

沒有固定喜歡的性別，個性也不是典型的女生，小霈說有時也會想，為什麼自己和主流社會不太一樣？「我不知道是不是在家庭期待下，或是我自己後來個性演變，必須比較堅強，對男生女生我都不想輸......我也不知道要怎麼去找這個答案。」身邊沒有同志朋友，小霈說她並不刻意進入同志社群，但這樣的生命經驗，也是異性戀友人不能體會的境遇，「這是我第一次和別人說這件事，我不會主動去說，也從來沒有人問。」

對於自己的感情狀態，小霈沒有太多懷疑，但一討論到在國小教同志教育，小霈卻是反對的。

「和女生交往，那是我對愛的渴望，我不是因為性別才去做選擇。你跟我說有個男生很愛我，我可能也會跟他交往，這就是個人選擇。我到現在都還在探索、了解我自己，這是一輩子的事情，但在國中小的孩子，有沒有這樣的理性去判斷？」

「我只會想教小孩，這社會上有不同的人、有同性相愛的人，但不需要去促進他們想『自己有沒有這樣的可能性？』」她說還是先順從「主流」的教導、不要這麼早就去想各樣的性別認同、性傾向，或許比較好吧。

我問她為什麼這樣比較好？小霈反問我，「你有沒有做事情後悔過？」

回憶24歲那年，小霈交了人生第1個女朋友，第一時間曾被朋友否決，要她「不要掉到那個洞裡去」，當時她也沒有勇氣開口跟家人說，和女友走在路上會擔心遇到不熟的朋友，兩人於是老往外縣市跑。在那裡沒有人認識她們，小霈說比較自由。

小霈說，在台灣，同志「心臟要很強」。「有聽過別人說，『2個男生牽手好噁心啊』這種話，當下想回說他馬的，你才噁心，但我也沒有說出口。要一直跟自己講說，這不是大部分人的想法，只是少部分。」

Photo Credit: 關鍵評論網 / Abby Huang

我喜歡女生，但一男一女才是「家庭」的定律

火鍋店裡，A與女友小V正分食著一個火鍋。接近年底了，她們要存錢參加朋友的婚禮，也要慶祝兩人交往的紀念日，400元的共鍋，無論是份量還是金額，對生活需求不這麼大的兩人來說，剛剛好。

我問A會不會想結婚？她說或許等工作穩定，家裡不太管了，那時候可能才會想。

「我覺得，同志應該是會想結婚的吧，但在台灣，就沒有下一步可以選擇。」

聊到會不會支持同婚入《民法》，她也擔心「如果完全用原來《民法》對婚姻的規範去copy & paste，會不會影響同志伴侶的權益？我個人是覺得要不要立專法啊⋯⋯就是有點試水溫的感覺，如果在專法裡很好，再來變《民法》？」

但聽到說沒有這樣變的，A不好意思地笑了，接著又像為自己、也為無解的現況解套般，補了一句：「如果法律決定我可以結婚，我的家人還是不會同意，還是不會得到支持。」

小V則說，自己對於婚姻沒有既定的想望。以前覺得一定要結婚，後來認識了A，又覺得婚姻沒什麼特別意義。不過同樣是基督徒的她說，「我覺得上帝創造婚姻，一男一女，這點我是很認同的。」

耶和華神說：那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。 耶和華神使他沉睡，他就睡了；於是取下他的一條肋骨，又把肉合起來。耶和華神就用那人身上所取的肋骨造成一個女人，領他到那人跟前。那人說：這是我骨中的骨，肉中的肉，可以稱他為女人，因為他是從男人身上取出來的。 — 《聖經．創世記第2章》

也不全然是信仰的原故，小V說從小的教育，讓她覺得一男一女、一夫一妻的制度是社會的主幹，甚至是最「自然」的定律【註】，因為只有男女結合、才能生小孩，而一旦這個主要的定律受到動搖，「很多東西都會被影響到」。但會是哪些東西，可能因此被影響？小V說她也說不上來，但她覺得最主要的男女婚姻制度還是要保留，同志婚姻就是「另外」，「我覺得另立專法是可以的。」

「次異性戀一等⋯⋯我不會這麼覺得啊。我覺得沒有差。我覺得我們已經很ok了，我不覺得我們會是次要的。」

知道小V特別喜歡小孩，我問她如果有一對異性戀伴侶，與她跟A同時都要領養小孩，誰應該優先呢？

「我覺得一男一女是一個家，所以就會覺得一男一女應該先。」小V平靜地說。「對我來說，『家庭』這兩個字的定義，就是一男一女，他們生下了小孩，我覺得這是家庭。我很容易被字所定義，觀念卡在這個範圍內。」擔心領養小孩將來可能會被社會歧視，小V說，「小孩好像可以選擇，他也可以在異性戀家庭長大⋯⋯」

Photo Credit: 關鍵評論網 / Abby Huang

會有同婚公投，或許也是神的旨意

最近一次見到小霈，是在幾場公投意見說明會舉辦之後。

距離公投到數不到1個月，小霈說她的想法有點動搖。

「聽完這幾場發表會，我後來有想了一下，最記得的是伴侶盟許秀雯律師有講到，愛家公投是要『拿掉』同志教育，拿掉這兩個字，就和我之前想像的不一樣。我想的是，同志教育要教，只是要怎麼教、什麼年紀開始教？而不是拿掉性平教育裡面任何一個東西，為什麼拿掉的是同志教育，而不是性教育、或是情感教育？喜歡一個人的感情，不會因為不教（同志）就不出現」，她說。

我們聊了一下幾場意見說明會，小霈說看到更多人的聲音、價值觀浮上檯面，往好處想，「這個公投也算是讓同志的認同感更強吧」。

「當你對於某個東西不敢承認的時候，你就不是坦然面對自己的時候。現在大家這麼公開談（同性戀），真的是有幫助的......像是一種亮光出現，會讓人抬起頭， 能坦然的走出門。」

身為基督徒的她說，「神在每個人生命當中都有一個旨意，你要去為這個世界上去做一些事情，你是來為這個世界做創造的事情。雖然同性結婚，不符合聖經的教導，但那些推動同婚法案的人，或許也是神要讓他們起來、為同志發聲，也是神叫他們來的一種旨意吧。」

神的旨意是什麼？

「就是愛啊。不就是這樣嗎？」

Photo Credit: 關鍵評論網 / Abby Huang

【註】：「婚姻」是什麼？「愛家公投」提案人游信義認為，婚姻是由男人和女人締結而成，是人性之自然要求；在正常狀況下，它會自然地生育兒女，延續人類生命，形成家庭、社會以及基本的倫常秩序，為國家創造各種人才與價值。

不過，中山大學社會學教授陳美華持不同看法。陳美華指出，從婚姻史的研究中，可見一夫一妻的婚姻其實並非「自然」，而是由一系列攸關政治、經濟與社會推砌起來的「制度」。而在異性戀為主流的社會中，所有人從出生就被預設為異性戀，並被強制性地推入婚姻體制，陳美華擔心，許多沒有社會經驗的年輕人，會從既定的社會現象，建構對於婚姻家庭的觀念。這樣的觀念也透過教育深植人心。

台灣在民國92年立法通過《家庭教育法》，為了加強國人對家庭的重視，規定中小學生每年應在正式課程外，實施4小時以上的家庭教育課程與活動，並應會同家長會辦理親職教育。屏東大學教育學系教授王儷靜研究3個時期的國小社會教科書的家庭單元內容（民國64年版、82年版和九年一貫），發現即使橫跨40年，家庭型態變得更多元，但國小社會教科書中的家庭概念只有微幅修改，仍遵循著「漢人╱父系╱異性戀的架構」。

核稿編輯：楊之瑜