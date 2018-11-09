你不只是選手，更是台灣人：澄清東奧正名「不會」影響選手參賽權

文：黃培閎

因為11月24日選舉、公投日接近，最近有些選手、朋友在傳這個訊息：「為了運動員參賽權、必需反台灣正名」。Dcard也有一篇引起熱戰的文章，直指正名運動將直接影響運動員參賽權。

我過去是好多年的國家隊選手，在參與推動「東京奧運台灣正名」運動的過程中，我也一直在思考，這次的正名運動到底會對選手帶來什麼樣的影響？

老實說，如果是過去的我，可能真的覺得只要能出國比賽、好像叫什麼名字都沒太大的差別⋯。因為在我這個世代，在我成為選手之前，我們的國家隊就被叫做「中華台北」，但隨著時間久了、大家也習慣了，雖然長大後常常聽到選手在靠北說好不想被叫「中華台北」。剛好現在有個公投機會，我們想嘗試提出申請改名，可是有人說這樣會違反《洛桑協議》，好像有不能參賽的風險，那還是叫「中華台北」好了，「只要我能參賽，名字對我來說真的不那麼重要」，我猜想這就是目前在傳反對正名訊息的選手和教練的心聲吧。

長期下來，多數選手及教練面對「中華台北」這個名字，心態都是「沒有選擇的妥協」，這突然讓我想到一個很類似也很諷刺的背景，台灣選手即使長期遭到不友善、不公平的對待，面對各單項協會的心態是什麼？不也是「沒有選擇的妥協」嗎？教練為了學生的參賽權，向協會低聲下氣，選手為了自己的參賽權，忍氣吞聲，委屈一點沒關係，只要有機會能比賽就好⋯

台灣選手真的很卑微，為了能比賽，從國內到國外，委屈從來沒有少過。

回來談這次的正名公投，公投主文是申請以「台灣」為名參加國際賽事，重點在「申請」，而非違反《洛桑協議》規範的名稱「逕自改名」，就要強行在國際比賽叫自己「台灣」。這是一個完全不違法、也遵照程序的會員權利。最後如果申請不被接受，國際奧會決議不通過，會發生什麼事？就是維持現在「中華台北」的名稱。

有人又說，如果都知道國際奧會不會允許我們改名，我們為何要做？其實，我參與推動東京奧運台灣正名，一直都知道這個任務很艱難，只是如果我們繼續沈默、我們永遠就被打壓，推動公投、勇於發聲，是要讓國際社會知道，多數台灣人民用集體力量展現民主價值、想要爭取屬於自己的名字。

而《洛桑協議》是37年前、兩蔣威權時期時空背景下，所主導並選擇有Chinese字眼而非Taiwan的妥協產物，在那之前，我們就曾經用過三次台灣參加過奧運。37年後的今天，我們有能力藉由民主公投機制表達我們自己的聲音，向國際發出不平之鳴，這是我們表態的權利和自由。

有人說爭取正名會惹怒中國？大家要清楚一件事，中國不會因為我們不做正名、繼續用Chinese Taipei ，就不欺負我們，今天又發生一件讓人生氣的事就是例子，台灣電競選手因為國籍沒有選擇中國、而被取消資格。

有人又說，你看台中主辦東亞青運被取消了，所以我們要乖一點。實情是中國掌握東亞奧會過半數的席次，因此可以強硬取消整個賽事；如果中國在國際奧會的權力夠大，他們早就會要求我們改名 ，跟香港、澳門一樣，變成「中國台灣」、「中國台北」了，就跟先前中國霸道的要求全球航空公司把Taiwan改成屬於中國一樣。只要台灣還以主權獨立的狀態存在的一天，中國就不會停止對台灣的打壓。

其實台灣在中國的壓迫下，國際處境從來沒有輕鬆過。但是，如果有稍稍注意國際新聞的各位，應該都會很容易發現，最近國際社會聯手對抗中國霸權、而且釋出對台灣友好支持的訊息不斷。美國總統川普是照三餐在「問候」中國，副總統彭斯在正式演講支持讚許民主台灣，波蘭電視台甚至還做節目聲援台灣，「say no to China , say yes to Taiwan」，這是在過去幾十年都難以想像的情況。

在這種國際普遍對中國強硬、對台灣友好的氣氛下，其實正是我們應該努力對外發聲的機會。倘若我們依照正常、合法的管道，用理性的態度向國際發聲，爭取民主國家對台灣的同情和支持，最後我們向國際奧會申請正名，就算不成功，怎麼會變成停權、運動員不得參賽的情況？

因為，最大關鍵是，國際奧會在奧運憲章的精神下，根本沒有任何正當理由，可以因為申請正名而取消任何國家、甚至地區運動員的參賽權利。連難民都可組隊參加奧運，何況是有主權、有領土、有2300萬人口的台灣？

說到這裡，如果你還是反對公投爭取台灣正名的努力，能不能給大家一個更有邏輯、更理性討論的理由，而不是從頭到尾就只有一個出於恐懼的理由和推論，就是：中國會不爽、會在奧會把我們除名、讓我們運動員不能出賽。

說實話，除非被中國統一，台灣不會有一刻不被中國打壓。但國際奧會絕對不是中國說了算的地方。

所以，說穿了，就是我們要不要努力開始出聲，讓國際社會知道，我們對「Chinese Taipei 」也很不爽？還是繼續隱忍，就為了所謂「只要爭取正名就可能會不能比賽」這個邏輯？

面對正名，中華奧會的態度顯然是反對的，否則不會在公投還在連署時就去向奧會告狀說，「台灣要用公投改名囉」，這當然得到奧會「不可以」的回覆。中華奧會雖然是民間組織，政府無權介入，但長期接受政府預算補助的中華奧會，還是有責任向國際奧會傳達台灣社會的聲音。如果正名公投過關，中華奧會不用擔心難以處理，只要很正面的向國際奧會表示，這是台灣人民經過民主程序、陳述意見的過程及結果，中華奧會有義務表達人民的意志，但在遵守《洛桑協議》的前提下，向國際奧會申請改名，並尊重國際奧會對於同意改名與否的最終決定。（但你們認為中華奧會會向國際奧會提出申請嗎？）

如果運動員覺得自己的參賽權益最大，被協會欺負習慣了無所謂、在國際上被叫什麼名字也沒差，只要能比賽就好。如果連用理性、合法管道去努力、去爭取自己要叫什麼名字的勇氣和意願都沒有，那我們做為運動選手，還談什麼勇敢和價值？

最後，我還是想回到我的初心，對任何不公不義，「不再沈默、勇敢發聲」，請大家幫台灣正名努力發聲，就算身為選手的你，最在乎能不能比賽，但千萬不要忘記，你不只是個選手，你更重要的身分是台灣人。

本文經作者授權刊登，原文發表於黃培閎 HUANG Pei-Hung

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