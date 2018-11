你不只是選手，更是台灣人：澄清東奧正名「不會」影響選手參賽權

文:黃培閎

因為11月24日選舉、公投日接近,最近有些選手、朋友在傳這個訊息:「為了運動員參賽權、必需反台灣正名」。Dcard也有一篇引起熱戰的文章,直指正名運動將直接影響運動員參賽權。

我過去是好多年的國家隊選手,在參與推動「東京奧運台灣正名」運動的過程中,我也一直在思考,這次的正名運動到底會對選手帶來什麼樣的影響?

老實說,如果是過去的我,可能真的覺得只要能出國比賽、好像叫什麼名字都沒太大的差別⋯。因為在我這個世代,在我成為選手之前,我們的國家隊就被叫做「中華台北」,但隨著時間久了、大家也習慣了,雖然長大後常常聽到選手在靠北說好不想被叫「中華台北」。剛好現在有個公投機會,我們想嘗試提出申請改名,可是有人說這樣會違反《洛桑協議》,好像有不能參賽的風險,那還是叫「中華台北」好了,「只要我能參賽,名字對我來說真的不那麼重要」,我猜想這就是目前在傳反對正名訊息的選手和教練的心聲吧。

長期下來,多數選手及教練面對「中華台北」這個名字,心態都是「沒有選擇的妥協」,這突然讓我想到一個很類似也很諷刺的背景,台灣選手即使長期遭到不友善、不公平的對待,面對各單項協會的心態是什麼?不也是「沒有選擇的妥協」嗎?教練為了學生的參賽權,向協會低聲下氣,選手為了自己的參賽權,忍氣吞聲,委屈一點沒關係,只要有機會能比賽就好⋯

台灣選手真的很卑微,為了能比賽,從國內到國外,委屈從來沒有少過。

回來談這次的正名公投,公投主文是申請以「台灣」為名參加國際賽事,重點在「申請」,而非違反《洛桑協議》規範的名稱「逕自改名」,就要強行在國際比賽叫自己「台灣」。這是一個完全不違法、也遵照程序的會員權利。最後如果申請不被接受,國際奧會決議不通過,會發生什麼事?就是維持現在「中華台北」的名稱。

有人又說,如果都知道國際奧會不會允許我們改名,我們為何要做?其實,我參與推動東京奧運台灣正名,一直都知道這個任務很艱難,只是如果我們繼續沈默、我們永遠就被打壓,推動公投、勇於發聲,是要讓國際社會知道,多數台灣人民用集體力量展現民主價值、想要爭取屬於自己的名字。

而《洛桑協議》是37年前、兩蔣威權時期時空背景下,所主導並選擇有Chinese字眼而非Taiwan的妥協產物,在那之前,我們就曾經用過三次台灣參加過奧運。37年後的今天,我們有能力藉由民主公投機制表達我們自己的聲音,向國際發出不平之鳴,這是我們表態的權利和自由。

有人說爭取正名會惹怒中國?大家要清楚一件事,中國不會因為我們不做正名、繼續用Chinese Taipei ,就不欺負我們,今天又發生一件讓人生氣的事就是例子,台灣電競選手因為國籍沒有選擇中國、而被取消資格。

有人又說,你看台中主辦東亞青運被取消了,所以我們要乖一點。實情是中國掌握東亞奧會過半數的席次,因此可以強硬取消整個賽事;如果中國在國際奧會的權力夠大,他們早就會要求我們改名 ,跟香港、澳門一樣,變成「中國台灣」、「中國台北」了,就跟先前中國霸道的要求全球航空公司把Taiwan改成屬於中國一樣。只要台灣還以主權獨立的狀態存在的一天,中國就不會停止對台灣的打壓。

其實台灣在中國的壓迫下,國際處境從來沒有輕鬆過。但是,如果有稍稍注意國際新聞的各位,應該都會很容易發現,最近國際社會聯手對抗中國霸權、而且釋出對台灣友好支持的訊息不斷。美國總統川普是照三餐在「問候」中國,副總統彭斯在正式演講支持讚許民主台灣,波蘭電視台甚至還做節目聲援台灣,「say no to China , say yes to Taiwan」,這是在過去幾十年都難以想像的情況。

在這種國際普遍對中國強硬、對台灣友好的氣氛下,其實正是我們應該努力對外發聲的機會。倘若我們依照正常、合法的管道,用理性的態度向國際發聲,爭取民主國家對台灣的同情和支持,最後我們向國際奧會申請正名,就算不成功,怎麼會變成停權、運動員不得參賽的情況?

因為,最大關鍵是,國際奧會在奧運憲章的精神下,根本沒有任何正當理由,可以因為申請正名而取消任何國家、甚至地區運動員的參賽權利。連難民都可組隊參加奧運,何況是有主權、有領土、有2300萬人口的台灣?

說到這裡,如果你還是反對公投爭取台灣正名的努力,能不能給大家一個更有邏輯、更理性討論的理由,而不是從頭到尾就只有一個出於恐懼的理由和推論,就是:中國會不爽、會在奧會把我們除名、讓我們運動員不能出賽。

說實話,除非被中國統一,台灣不會有一刻不被中國打壓。但國際奧會絕對不是中國說了算的地方。

所以,說穿了,就是我們要不要努力開始出聲,讓國際社會知道,我們對「Chinese Taipei 」也很不爽?還是繼續隱忍,就為了所謂「只要爭取正名就可能會不能比賽」這個邏輯?

面對正名,中華奧會的態度顯然是反對的,否則不會在公投還在連署時就去向奧會告狀說,「台灣要用公投改名囉」,這當然得到奧會「不可以」的回覆。中華奧會雖然是民間組織,政府無權介入,但長期接受政府預算補助的中華奧會,還是有責任向國際奧會傳達台灣社會的聲音。如果正名公投過關,中華奧會不用擔心難以處理,只要很正面的向國際奧會表示,這是台灣人民經過民主程序、陳述意見的過程及結果,中華奧會有義務表達人民的意志,但在遵守《洛桑協議》的前提下,向國際奧會申請改名,並尊重國際奧會對於同意改名與否的最終決定。(但你們認為中華奧會會向國際奧會提出申請嗎?)

如果運動員覺得自己的參賽權益最大,被協會欺負習慣了無所謂、在國際上被叫什麼名字也沒差,只要能比賽就好。如果連用理性、合法管道去努力、去爭取自己要叫什麼名字的勇氣和意願都沒有,那我們做為運動選手,還談什麼勇敢和價值?

最後,我還是想回到我的初心,對任何不公不義,「不再沈默、勇敢發聲」,請大家幫台灣正名努力發聲,就算身為選手的你,最在乎能不能比賽,但千萬不要忘記,你不只是個選手,你更重要的身分是台灣人。

本文經作者授權刊登,原文發表於黃培閎 HUANG Pei-Hung

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰