《永遠的梭魚》小說選摘：爺爺的身影在我眼中顯得魁梧，一直擴張到天花板

文：巴斯卡・胡特爾（Pascal Ruter）

彈珠的悲劇過後那天，爺爺向我宣告：

「我的可可，我任命你擔任我的副官。李歐納・波納爾被任命為副官。就這樣，這可是正式的。」

「遵命，皇上！」我一邊模仿士兵立正的姿勢說著。

「我們要對燒壞的燈泡下手，好讓我們能更清楚看見未來！是吧，可可？」

「絕對是的。」

我拿來一張凳子，他接著站上去，用手把燈泡轉下來。

「你確定有把電流切斷嗎，爺爺？」

「別擔心，可可。還有，別再叫我爺爺了。」

「好的，爺爺。我不擔心，可是我不想要你落到像克羅克羅（Cloclo） [1] 的下場。」

「悲慘的克羅克羅，一想到他，總是讓我感到一股震盪！觸電⋯⋯哈，哈！」

他笑翻了，於是幾乎無法穩穩站在凳子上。

「咱們認真點，把新的燈泡拿給我。」

他的手裡迸發著火花。屋裡一片漆黑。

「哎喲！媽的！」他一邊說一邊甩手，像是要讓手冷卻下來，「我一定是忘了什麼東西？可是當初是我幫這間房子安裝電路的，真搞不懂。你奶奶一定有請人來做了什麼，然後他把一切都搞亂了，現在就變成這樣啦。絕對不要相信女人家。」

他跳下來，雙腳很靈活地著地。他接著翻出一根蠟燭，點燃燭芯。

「然後就有了光！[2] 」他自豪地說。

這個場面讓句點樂不可支。牠臀部坐在地上，尾巴在空中搖晃，看起來好像等待著後續的樂子。

「嘿，可可？」

「是呀。」

「你不覺得我們這樣滿好的，像這樣，咱們兩個？」他說，並且一邊坐到老舊的長沙發上。

「咱們三個！」我糾正他，一邊撫摸著句點。

他說的對。我們就像在這間籠罩在陰暗中的房子裡兩個一起行竊的小偷。兩個小偷和他們的狗。

「我好奇牠適不適合當警衛犬，」拿破崙說。

句點像是要回應他似的，背朝著地板躺下，肚子朝天，討人撫摸。

「來我這邊，」爺爺說，一邊用手輕拍沙發。「我有事要告訴你。」

他的嗓音溫柔，而且微微顫抖。就在一瞬間，我心中升起了一種脆弱感。整個房間裡都可以感覺到約瑟芬的不在場，而我很確定拿破崙和我一樣感覺到那種空虛。

「我的老可可呀，」他嘆息著說，「有一些人，即使我們再也看不到他們，可是他們都還在。」

儘管處在這樣的情境中，他整個人卻很放鬆。我察覺到他緊緊糾結的那雙大手攤了開來，就像兩大片軟軟的葉子覆在他的膝蓋上。那隻蠟燭在我們周圍散發一股令人平靜的光。

「一支蠟燭，這融化得還真快啊！」爺爺發牢騷說。

他接著被自己的意見一驚，於是振作起來。

「憂鬱的片刻結束了，人生哲理也說夠了。來比腕力吧。」

我們鄭重地面對面坐下。我們的手彼此勾在一起。掌心對著掌心。我們的肌肉緊縮起來。我們的手臂左右搖擺。我們做出海盜的鬼臉。他假裝咬牙切齒、喘息——這一次，我可是要把他擊垮。但是眼看著我勝利在望，而且他的手背只差一公分就會碰到桌面，這時候他卻笑了出來、哼起口哨、看看他另一隻手的指甲，然後，毫不費力、從容地、四兩撥千斤地逆轉局勢。我的手轉了一大圈，被壓倒到另外一邊。

就在這一刻，有人敲房子的門。

「你在等人嗎？」我問。

「沒有啊。你去開門。這個時候，我會去修理保險絲。我們真的連清閒兩分鐘都不行。」

一共有兩個訪客，穿著相同的服裝，還拿著一樣的小手提箱。

「只有你一個人在家？」其中一位訪客問道。

電來了，然後爺爺突然從我背後出現。讓我大吃一驚的是，他完全沒有確認他們的身分就讓他們進來，還請他們在桌子旁坐下。我發覺他再度握起了拳頭。

「Ni amuziĝos, Bubo! Ili ne eltenos tri raŭndojn（我們要樂一樂，可可！他們沒辦法支撐到第三回合的）！」

這兩個訪客從他們的小手提箱裡拿出許多摺頁和目錄。爺爺露出一副專注的神情，好奇地盯著看。最能引起他興趣的就是畫面。

「這個嘛，您看，」銷售員說，「這個，這是齒輪軌道，可以沿著樓梯的欄杆架設，這樣在爬樓梯的時候就不會累……就像個人專用的小電梯。頂級的。」

「還不錯。還有那邊那個呢？」

「有聽障問題的人用的助聽器。」

「一個什麼？」拿破崙說，一邊豎起他的耳朵。

「助聽器給⋯⋯」

「您是說捕蚊機？不需要，這裡沒有蚊子。反倒是有時候會有別的討厭鬼。」

那兩個人偷偷彼此看了一眼。他們勉強擺出笑容。

「那這個呢，這是什麼？」爺爺問，一邊用手指按在另一張圖片上。

「給視力退化的人用的放大鏡。」

「有意思。看哪，說穿了，就是給我們在附近看到的那些醜八怪⋯⋯那這邊呢？真詭異，像是一個給小孩子用的東西。踏板車。」

「這是最新型的助行器，用鈦和碳做的。盤式煞車。供行動不便的人使用。您一定也有盤算未來吧？」

「那當然了，我一直在思考未來。」

這兩個挨家挨戶的推銷員露出滿意的笑容。

「嗯，我的可可，我們都想到未來！Bubo, ĉu vi kredas, ke li iras ĉe sia amantino（你等一下會看到他們的下場）！」

怒火被點燃了，剩下的就只是等待火藥桶爆發。靜靜地等。就像面對一場煙火。

「那麼，讓我們談談未來！」這兩個人之中的一個表示。「讓我們嚴肅地談談吧！」

「我呀，我要和您們談談，談您們的未來，」拿破崙回應，他雙手交叉，雙眼像箭一般銳利。而且的確非常嚴肅。另外那兩個人望著我。他們被嚇到了。我聳聳肩膀，對他們表示我無能為力。

「您眼前的未來，小傻瓜，那會是停止再來煩我們。至於眼前不久後的將來呢，那就是在嘴巴上被揍一拳。您是否可以告訴我您這堆亂七八糟的東西是要給誰用的，啊？」

「給有點⋯⋯總之，我，我也不知道⋯⋯有點年紀的人，就這樣吧！」

「老人，這是您想說的吧？」爺爺問道，並且抬起一邊的眉毛。「清楚地說出來。」

「好吧⋯⋯是啊，就是，一些⋯⋯一些像您說的那種人。」

拿破崙不經意地用腳踏著鑲木地板。

「因為或許您有在這間屋子裡看到一個這種人——老人？你呢，可可，你有看到一個這樣的人嗎？」

「沒有，」我說，並且回過頭，用視線仔細探看室內，「我完全沒看到！甚至連句點都年輕的很。」

「汪！」

這兩個羽量級拳擊手有點結結巴巴。他們再也不敢多說什麼。爺爺在我眼中顯得魁梧，他的身影一直擴張到天花板。他往桌子用力一敲，桌子都裂開了。目錄都彈到空中。

「亂搞一通，您有在這個房間裡看到老人嗎？有、沒有，還是去你的？這個問題嘛，可不複雜！甚至像您這樣有點無知的人都應該能夠理解。而且如果您還有一點點對話的本能，甚至還能回答呢。」

他用手臂在自己面前揮舞著，手臂碰撞到目錄，把目錄打到牆壁上。

「沒有，我們沒看到老人⋯⋯我們弄錯地址了。老人，這裡沒有。好吧，我們並不是覺得無聊，不過我們就不打擾了⋯⋯」

我們聽到他們的車子一溜煙地開走了。

「他媽的，」爺爺說，「他們可會讓我提早掛了，所有這些可憐鬼。過來，可可，我得好好宣洩。」

我很清楚他想做什麼。我們面對面。

「來吧，可可，打拳，打拳。來，讓我動動手腳！」

拿破崙是這麼消瘦，他的四肢這麼纖細，以至於從側面看上去幾乎像個紙片人一般。相反地，從正面看上去，他卻像是一座小山。

「防衛，小心防守；然後注意看我的腳。」

拳頭穩穩地定在他的臉前面，他的上身往前傾，像極了他曾經是的拳擊手。擺出這種姿勢的他是不朽的，準備好迎擊任何敵人。

他曾經在1952年爭奪輕重量級世界冠軍的頭銜，但是在一瞬間險些被擊垮。擊倒他的是洛基。我對這場比賽如數家珍，這是他的最後一場拳賽，當年所有的報紙都報導了這場令他的拳擊生涯倍增榮耀、而同時也為它畫上休止符的拳擊賽。因為，就在這次失敗之後，他摘下了拳擊手套。我從來都無法鼓足勇氣詢問關於這場神祕的拳賽，但是這一天，不知道為什麼，我問他：

「你是缺了什麼才沒有打贏呢，這場拳賽？你自己知道嗎？」

他正在專心餵狗，似乎沒有聽到我的問題，就這樣經過了漫長的好幾秒。然後，他最終冷淡地說：

「沒缺什麼。我什麼都不缺。只缺一個沒被收買的裁判。」

他用一條白色的小抹布擦手，我覺得他的動作彷彿意味著我不該再提出問題了。

「而且尤其不要相信報紙上說的，」他接話，彷彿他讀出我的心思。「盡會寫些蠢事！謊話連篇！」

他沉默了幾秒，同時觀察著句點，牠的鼻子探入飼料盆裡，大聲地大快朵頤起來。

「狗還真能吃啊！很驚人，不是嗎。嗯？」

他用蒼白而若有所思的眼神看向我。我感到那個時刻彷彿是永恆的。桌上那隻蠟燭幾乎完全燒盡了。他吹熄了燭火。

「後來，你為什麼停止拳擊了呢？」我問。「這是我不懂的。為什麼你沒有立刻報復呢？」

「過來看看吧！」

我們往收藏室走。這些收藏室是一個真正的拳擊聖地，其中關於過去的一個片段完整地蘊含了一切。

裁判頒發的證書被仔細地裱起來掛在牆上，和那些呈現拳擊賽的照片隔著一點距離。飄飄搖搖的拿破崙穿著一件白色的絲質短褲，底下露出兩隻細瘦而肌肉發達的腿。他緊咬著上下顎、連番打出上擊、從右邊伸手擊出直拳，或者，處在防禦姿態的他，靈敏地接受敵手的一記勾拳。總是所向無敵，而且從來沒有被擊倒。

「聽著，可可⋯⋯」

我豎起耳朵。

「你聽到群眾嗎？聽到他們的喊叫嗎？還有連續撞擊的拳頭，嗯？」

我只聽到抽水馬桶發出的小小的咕嚕咕嚕聲，但是我仍然點頭表示贊同。

拿破崙出神地凝視著自己的臉。

「我一點都沒有變，對吧，可可，歲月沒有在我身上留下痕跡。」

「沒有，爺爺，你一點都沒有變。而且，此外你永遠都不會變。對吧，你永遠都不會變？」

「永遠不會。我保證。」

拿破崙站在洛基的肖像前面，定住不動。他的瞇起雙眼。他的肩膀顫抖。

他方形的臉上，嘴巴緊閉，上下顎緊咬在一起。流汗的肩膀閃閃發亮。拳頭緊靠著臉頰做出防備。洛基。偉大的洛基，他的最後一位敵手。

拿破崙嘆了口氣。

「向洛基報復？這混蛋可真會打。他在比賽後就過世了。因為一種莫名其妙的病，我已經不記得是什麼病了。我有時候會聽到他冷笑。他的確打中了我，這個混蛋！」

拿破崙認為我們這一天已經做了不少事。他要打一通電話。

「打給『軟睪丸』」，他告訴我。

註釋

[1] 克羅德・弗朗索瓦（Claude François, 1939-1978），法國知名歌手，因淋浴時用手觸碰燈具而慘遭電死。

[2] 聖經《創世紀》中：「神說，要有光，就有了光。」

書籍介紹

本文摘錄自《永遠的梭魚》，啟明出版

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作者：巴斯卡・胡特爾（Pascal Ruter）

譯者：林心如

當人生走向終老時，生命的意義是什麼？家人又該如何面對？

曾經是個拳擊手的拿破崙，當了一輩子脾氣古怪的「皇帝」，只有溫柔婉約的妻子能包容他。然而在85歲這一年，他突然與妻子離婚，到收容所領養一隻小狗，決定展開全新生活。兒子與媳婦都不理解拿破崙的脫序行為，只有10歲的小孫子可可能與他愉快相處，他們用彼此才能懂的世界語談天說地，一起翻修房子、打保齡球、聽廣播裡的猜謎節目。拿破崙活力充沛，絲毫不像85歲的老人。

某天，拿破崙因為一場意外而倒下，在病床上的爺爺突然顯得單薄弱小，可可領悟到，爺爺選擇在85歲離婚，或許是不想讓心愛的妻子承受自己年老無力的模樣，於是決定幫助爺爺密謀一場對抗時間和病痛的硬戰⋯⋯

《永遠的梭魚》以10歲小男孩的視角及幽默風趣的筆調，穿插與奶奶溫馨來往的信件，寫下爺爺罹患失智症後的荒謬事蹟、排斥搬到安養院、爸爸將爺爺送往安養院時的罪惡感，以及最後終於修復的父子關係。故事令人捧腹大笑，同時感動淚流。

Photo Credit: 啟明出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航