《易中天說三國》：〈出師表〉話裡有話，透露諸葛亮不斷北伐的原因

文：易中天

諸葛亮憂心忡忡。

憂慮是必然的。實際上，此前一直在二線和後方工作的他並非廣為人知，幾乎所有人都認為蜀漢政權僅僅屬於劉備。所以劉備一死，南中（今雲南、貴州和四川西昌一帶）就反了，曹魏則給諸葛亮寄來了勸降書。

可惜，他們都小看了孔明先生。

四面受敵的諸葛亮頭腦異常清醒。他很清楚，這時的當務之急是減輕蜀漢政權的壓力，而減壓的有效措施莫過於釜底抽薪，化敵為友。因此，他不但沒有興兵為劉備報夷陵之戰的一箭之仇，反倒向孫權伸出了橄欖枝。

孫權更是明白人。他一面繼續與曹丕眉來眼去，一面立即與諸葛亮握手言歡。

這一互利雙贏的做法為兩國贏得了生存和發展的空間。從此，吳蜀不再有戰爭。孫權固然可以做大做強，諸葛亮也可以從容治蜀。

劉禪更是忠實地執行了劉備的遺囑，繼位之後立即封諸葛亮為武鄉侯，開府治事，領益州牧。封侯則位尊，開府則權重（具有獨立相權），丞相兼任州牧則既能牧官也能牧民，這是只有曹操才享受過的政治待遇。

從此，政事無鉅細，全由諸葛亮拍板。

那麼，他的決策是什麼？

以攻為守，以法治國。

前一條是對付曹魏的。孫吳成為友邦以後，曹魏就是唯一的外敵，而且不可和解。因此，蜀漢政權可以考慮的只有兩個選項：主動進攻或者被動防守。

諸葛亮選擇了前者。劉備去世後四年，四十七歲的諸葛亮上〈出師表〉，開始了他的第一次北伐。之後，這樣的戰爭又有四次，總體上可謂略有小勝，得不償失，勞而無功。

最後一次，他本人也以身殉職，病逝於軍中。

這並不奇怪。

首先，曹魏不是紙老虎，也不腐敗或腐朽，國情並不比蜀漢差。其次，益州雖為天府之國，卻很難成為奪取天下的根據地和策源地。第三，諸葛亮的能力是治國第一，治軍次之，用兵最差，又豈能戰勝曹魏？

曹魏非速亡之國，益州非進取之地，諸葛非將略之才，都決定了北伐不可能成功。因此魏軍統帥司馬懿信心滿滿地說：別看孔明來勢洶洶，消滅他卻指日可待。

敵人都看得清楚，諸葛亮不會不明白。實際上，當年他在隆中就說得很清楚，北定中原，復興漢室，一要天下有變，二要兩路出兵。現在，天下無變而荊州已失，豈是可以大舉興兵推翻曹魏的時候？

那麼，他為什麼還要堅持北伐？

除了政治理想，還有現實問題。這一點，諸葛亮在〈出師表〉中說得非常明白——先帝創業未半而中道崩殂。今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。

很清楚，北伐的原因，是益州疲弊。

所謂疲弊，其實就是弱小。然而越是弱小，就越要奮發圖強。以弱為強，猶可自保。如不主動進攻，就只有坐以待斃。所以，劉備要攻漢中，關羽要圍襄樊，諸葛亮也要出祁山。這是他們的一貫方針。

問題是，蜀漢雖然弱小，卻非危在旦夕。曹魏方面既不曾主動進攻，東吳方面的盟好也已修復，南中各郡更在兩年前基本平定，至少相安無事。那麼，北伐之前的蜀漢政權，怎麼會處於「危急存亡之秋」？

如非外患，必因內憂。

內憂是毋庸置疑的。荊州、東州和益州三大勢力的三重矛盾，是根本利益的長期衝突，絕無可能在短時間內得以消除，哪怕諸葛亮人品再好，能力再強。

事實上，蜀漢滅亡的原因之一，就是益州集團興風作浪，開門揖盜。問題在於，這個內憂目前還只是隱憂，不能明說也不敢明說，〈出師表〉只能話裡有話。

大政方針則確定無疑，那就是不斷地北伐曹魏，讓國家長期處於戰爭狀態，以外戰防內戰。因為無論是轉移注意力，還是加強凝聚力，戰爭都是最好的手段。如果還要整治或鎮壓反對派，更是便利得多。

這是另一種以攻為守，也是一箭雙鵰。

沒錯，小國更要圖強，安內必先攘外。

不過，以攻為守也好，以外防內也罷，既是妙棋也是險棋，關鍵在於分寸。仗打小了，不起作用；打大了，敵人傾巢而出，內鬼開門而應，豈非自取滅亡？

這對諸葛亮的智慧是一個考驗。

諸葛亮卻穩如泰山，他甚至拒絕了魏延的「子午谷奇謀」。這位劉備最賞識的將領提出，由他率領五千精兵順子午谷直搗長安，諸葛亮則親率大軍走斜谷挺進陳倉。

長安拿下，兩軍會合，則一舉而咸陽以西可定。

這當然堪稱奇謀，只可惜變數太大。遠道襲人，事機難測。故千里用兵，必須慎之又慎。更重要的是，北伐曹魏只是手段，保住蜀漢才是目的。

也就是說，「復興漢室」的旗幟必須高舉，「漢賊不兩立」的原則必須堅持，北伐也必須不斷推進，卻又絕不能再來一次關羽失荊州、劉備敗猇亭。

因此，諸葛亮不可能採納魏延之計。

也因此，他還要殺馬謖，廢李嚴。

作為諸葛亮的親信和摯友，馬謖是因為丟失街亭而被判處死刑的，然而為他痛哭的人竟達十萬人之多。諸葛亮則流著眼淚解釋說，天下分崩離析，戰爭沒有盡頭。

如果不能嚴明法紀，我們又靠什麼去戰勝敵人？

顯然，諸葛亮揮淚斬馬謖，就是為了「依法治蜀」。因此撤回漢中後，馬謖、張休、李盛被殺，趙雲被貶，黃襲被奪去兵權，諸葛亮自己則降為右將軍，地位比前一年晉升為前將軍的李嚴還略低一點。

無疑，這是做給所有人看的，但主要觀眾是東州集團和益州集團。諸葛亮很清楚，這兩個集團的利益訴求根本不可能完全滿足，除非荊州集團讓出執政地位。

這當然不可能。

既不能誘之以利，又不能動之以情、曉之以理、明之以義，那就只能繩之以法。而且，也只有做到執法如山、令行禁止，大家才心服口服。對付反對派是如此，對付李嚴那樣的重量級人物更是如此。

馬謖死後三年，由於諸葛亮、魏延、楊儀、鄧芝、費禕、姜維等二十餘人的連署彈劾，蜀漢政權的二號人物李嚴被廢黜為平民，流放梓潼（今四川梓潼）。此事的案情撲朔迷離，李嚴的罪名也難以置信，但他危害到政權的穩定，當是事實。

執政地位不可動搖，這不是空談。

法律面前人人平等，也不是空談。

這就是諸葛武侯之治蜀。十一年間，他東和孫吳，南定夷越，北伐曹魏，內修法制，既堅持了劉備的政治路線和組織路線，又推進了〈隆中對〉的既定方針。

那麼，蜀漢政權保住了嗎？

沒有。

相關書摘 ▶《易中天說三國》：諸葛亮治蜀方針，是一條「沒有曹操的曹操路線」

書籍介紹

本文摘錄自《易中天說三國：還原曹操、劉備、孫權、諸葛亮的歷史面目》，高寶國際出版

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作者：易中天

一部真正的三國史！

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其真實面貌究竟如何？

結束東漢的是董卓，開啟軍閥割據的其實是袁紹？

孫權才是促成三國鼎立的關鍵？關羽的重要性還不如拿下荊州的呂蒙？

曹操沒有「挾天子以令諸侯」，是諸葛亮給他扣的大帽子？

空城計是杜撰的，諸葛亮其實不善用兵，北伐則是為了防止蜀國內亂？

龐統、法正才是劉備的左膀右臂，關羽死了連諡號也沒封，諸葛亮更是赤壁之後就被晾在一邊？

三國是中國最為人熟知的一段歷史，卻也是誤解最嚴重的一段歷史。三國，不該這樣受人矚目。事實上，這段歷史並不重要。它不但比不上之前的啟廢禪讓、西周封建、秦併天下和獨尊儒術，也比不上之後的五胡亂華，更不敢望百家爭鳴之項背。從桃園結義開始的三國，其實代表的是中國人企求聖君、清官、俠客的一場千年之夢。而如今《三國演義》可以謝幕，桃園結義可以夢醒，讓我們來看看真正的三國。

Photo Credit:高寶國際

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