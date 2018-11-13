《易中天說三國》：諸葛亮治蜀方針，是一條「沒有曹操的曹操路線」

文：易中天

諸葛亮是累死的。

這並不奇怪。他要處理的事務太多，頭緒也太多。偏偏他又是一個認真負責的人，事無鉅細皆親力親為，唯恐辜負先帝厚望。可以說，他是豁出性命來完成使命，決心做到「鞠躬盡瘁，死而後已。」

責任和擔當已不堪重負，何況自己還有理想。麻煩也由此而生。

真正的麻煩還不在復興漢室，而在於復興一個什麼樣的漢室。如果姓劉就行，何不輔佐劉表？如果仍然要走東漢的老路，又何不追隨袁紹？要知道，官渡之戰時諸葛亮已經二十歲，早就把自己看作管仲和樂毅了。

選定劉備，諸葛亮必有想法。

其實，跟曹操一樣，諸葛亮既是新秩序的建設者，又是舊制度的改革者。他在蜀漢執行的，實際上是一條「沒有曹操的曹操路線」，甚至還可能走得更遠。

比如「以法治國」。

這是曹操和諸葛亮都主張的，也是他們都不可能完全做到的。但，人治和法治，在曹操那裡是四六開，甚至五五開。他殺孔融，殺崔琰，殺楊修，就毫無法治可言，儘管他一貫賞罰分明，也曾「法辦」過自己。

諸葛亮則做到了三七開，甚至二八開。他也縱容過法正的行為不端，冤殺過益州大族，但那或者是不得已，或者有政治需要。只要可能，他總是盡量公正。

結果怎麼樣呢？

貴賤賢愚無不嘆服，也無不怨恨。嘆服是因為執法公平，怨恨則因為立法嚴峻。

事實上，公平不等於不嚴峻，只不過對所有人都同樣苛嚴。所以，一方面是「刑政雖峻而無怨者」，另一方面則是「自君子小人咸懷怨嘆。」

那麼，諸葛亮的法，是嚴刑峻法嗎？

當然。因為他的政府是軍政府，他的政治和經濟管理也都是戰時體制。這樣看來，就連彭羕一案，恐怕也是出於政治需要，儘管諸葛亮極其厭惡此人。但更重要的，是不能允許有人在戰爭年代胡說八道。言論自由？休想！

就連諸葛亮自己，也謹小慎微。

謹慎也是政治需要。要知道，諸葛亮在蜀漢的權力和權威遠遠超過了劉禪，北伐曹魏又連連失利、勞民傷財，誤用馬謖壓制魏延也不算英明。高處原本不勝寒，何況處處是風口是浪尖，就不怕別人說三道四嗎？

也怕的。

在這種情況下，要做到「專權而不失禮，行君事而國人不疑」，就只有嚴格要求自己。至少，諸葛亮內無餘帛外無贏財，確實做到了兩袖清風。正是這種高風亮節，讓他贏得了人民由衷的敬佩和懷念。

問題是，他有必要那麼累嗎？

也沒有。

事實上，所謂劉禪無能的說法並不成立。諸葛亮去世以後，劉禪不再任命丞相，而是由大司馬蔣琬主管行政兼管軍事，大將軍費禕主管軍事兼管行政。這樣一種相互制衡的政治格局和權力分配，豈是弱智之人想得出的？

劉禪也不糊塗。司馬懿征討遼東時，蜀人都認為是北伐曹魏的大好時機，劉禪卻很沉著冷靜。他下令蔣琬進駐漢中，同時指示一定要等到吳軍也開始行動，東西兩方相互呼應，魏國內部又出現問題時，才發動進攻。

弱智嗎？否！

那麼，諸葛亮為什麼要大權獨攬，不肯還政於君？

也許，他是要政改。

或者說，他要復興的其實是理想中的西漢。

西漢初年國家制度中隱含的政治理想，就是區分宮廷與朝廷、皇權與相權、宮中與府中。皇帝是國家元首，主要發揮象徵國家統一的作用；宰相是政府首腦，帶領官員具體管理國家，並負政治上一切實際之責任。

這種制度，就叫「虛君實相」。

虛君實相，好嗎？

不算最好，但也不壞。因為按照這種制度，皇帝授權而不負責，宰相負責而無主權。一旦國家有事，並未行政的元首就能以授權人的名義責問實際負責的宰相，後者也有可能成為「責任內閣」或「可以問責之政府。」

諸葛亮主政時的蜀漢就是這樣。〈出師表〉說：「願陛下託臣以討賊復興之效，不效則治臣之罪，以告先帝之靈。」這就是既有授權又有問責，其實比皇帝親政更好。

但，這裡面問題很多。

首先，如何保證擁有實權的宰相不會趁機政變，變成既篡位又親政的新皇帝？諸葛亮的辦法是用自己的人格作擔保，可惜道德的擔保從來就是靠不住的。諸葛亮本人不是王莽，不等於其他人不是曹丕。

其次，在既無憲法又無國會的情況下，我們也不知道那擁有實權又永不政變的宰相如何產生。劉備當然運氣很好，劉禪就不敢賭這一把。蔣琬去世後，他乾脆「自攝國事」，結果成為亡國之君，只能到洛陽去裝瘋賣傻。

諸葛亮的政改終於失敗，如果他確有此意的話。

如果。

政改失敗的諸葛亮只能去做道德楷模，甚至呂洞賓的師兄。人們為他的「出師未捷」唏噓不已，對他的「三顧乃見」羨慕有加，甚至讓他穿上八卦衣，搖著鵝毛扇，從袖子裡掏出錦囊妙計，並美其名曰「智慧的象徵」。

虛君實相，以法治國，無人提及。

總結經驗，吸取教訓，想都別想。

也許這就是歷史。歷史並非總是能夠真實地呈現本來的面目，歷史形象也總是不如文學形象和民間形象影響深遠，而大眾們的偶像是不容批評和討論的。

諸葛亮在天之靈，只能咀嚼自己的孤獨。

那麼，曹操呢？

相關書摘 ▶《易中天說三國》：〈出師表〉話裡有話，透露諸葛亮不斷北伐的原因

書籍介紹

本文摘錄自《易中天說三國：還原曹操、劉備、孫權、諸葛亮的歷史面目》，高寶國際出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：易中天

一部真正的三國史！

沒有演義渲染的忠義與奸邪，真實揭示三國歷史本性！

漢室傾頹，戰亂連綿；群雄逐鹿，天下三分。

這段由於《三國演義》的妙筆生花而家喻戶曉的歷史，

其真實面貌究竟如何？

結束東漢的是董卓，開啟軍閥割據的其實是袁紹？

孫權才是促成三國鼎立的關鍵？關羽的重要性還不如拿下荊州的呂蒙？

曹操沒有「挾天子以令諸侯」，是諸葛亮給他扣的大帽子？

空城計是杜撰的，諸葛亮其實不善用兵，北伐則是為了防止蜀國內亂？

龐統、法正才是劉備的左膀右臂，關羽死了連諡號也沒封，諸葛亮更是赤壁之後就被晾在一邊？

三國是中國最為人熟知的一段歷史，卻也是誤解最嚴重的一段歷史。三國，不該這樣受人矚目。事實上，這段歷史並不重要。它不但比不上之前的啟廢禪讓、西周封建、秦併天下和獨尊儒術，也比不上之後的五胡亂華，更不敢望百家爭鳴之項背。從桃園結義開始的三國，其實代表的是中國人企求聖君、清官、俠客的一場千年之夢。而如今《三國演義》可以謝幕，桃園結義可以夢醒，讓我們來看看真正的三國。

Photo Credit:高寶國際

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航