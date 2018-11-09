社子島二階環評挨批溝通不足，居民憂「要把我們趕出去」

社子島開發計畫10月26日在台北市政府進行環評審查委員會，此案由北市府自願進入二階環評，由於民眾指控溝通不足、環委也認為當中的防洪計畫，北市府僅一口保證「應該不會」，並無法被說服，還需要補更多資料來說明，因此此案還將繼續舉行延續會議，不會在今天就做出決定。

Photo Credit：賴品瑀 社子島開發計畫26日在台北市政府進行環評審查委員會。（賴品瑀攝）

北市西北側的社子島，位處基隆河與淡水河匯流處，開發面積約302.1公頃，由於將全以區段徵收方式進行，且將有大規模的整地及大地工程，可能衝擊當地1.1萬名居民既有生活方式、改變北市的防洪與生態等，引發民間的關注，因此北市以二階環評處理。

社子島案在2017年2月確認進入二階環評，在同年10月完成範疇界定討論，經2018年7月的兩次現勘、環委員及相關機關書面審查。如今進入北市環評審查委員會，由於北市地政局土地開發總隊就是開發單位，因此市府機關委員全數迴避出席會議及表決。

防洪功能遭質疑 遭環委要求補充資料

社子島地區在2010年5月獲行政院核定防洪計畫，全區計畫要採高保護方式，原本的計畫是區內人居地須填土至8.15公尺高程，導致整體填土量高達1625萬方、開發期程長達13年。後來台北市修改計畫，市長柯文哲喊出「加速發展、儘早解禁」的辦理原則，改推「生態社子島」，強調全區仍維持200年防洪頻率標準，島內以挖填平衡為原則，填土土方量下修為540萬立方公尺。

台北打算分兩期開發，預估要11年完成開發，並規劃要設置兼具滯洪功能的生態濕地公園，喊出改善當地公共環境，並以海綿城市及田園城市為發展概念，推動還地於河、創造水岸城市等理念，作為北市水岸復興的最佳示範區。

為了景觀滯洪，北市府將興建運河，長約2.5公里，主要河寬26至50公尺之間，1.5河床高度，但這個200年的防洪頻率標準是否足以因應目前極端氣候頻傳的狀況？北市一再以「應該不會」的說詞來回應，遭環委要求補充資料來證明，更表示並不能說填土的數量已經大幅減少，就一定會比較好，北市府還是應該具體說明才行。

問卷草率 民眾擔憂將來買不起、將遭掃地出門

「我們並非反對開發，但是市府給的條件太差了，是要把我們趕出去！」福安里里長謝文加批。北市府提出的兩期開發、「先安置後拆遷」的承諾，在當地居民眼裡，在沒有妥善完成意見調查的狀況下，顯然只是想走完程序與SOP，他們無法信任未來能落實「戶戶安置」的承諾。更有民眾擔憂，區段徵收後，能分得到屋舍恐怕更加狹小，最後將被迫離開社子島。

社子島案在今年6月以內政部有條件通過都市計畫，其條件包括了，盡量保留聚落、人文的紋理關係、社子島現住戶安置計畫要逐戶列管。二階環評範疇界定會議中，也納入開發將影響的社會經濟調查，包括採科學研究方法進行遷村、補償、遷村範圍及人數；分析及評估，開發後生活條件改善和經濟教育增加與否；調查（訪查）的項目、對象、內容、範圍等細節應與里長及居民說明溝通後再展開調查。

由於社子島開發將採取全區區段徵收，可見政府已經設想到此舉將對社子島在地1萬多名居民將造成相當大的社會擾動及影響，因此要求在環評中，必須對社會經濟調查項目、對象、內容、範圍等細節應與里長及居民說明溝通後再展開調查。

「問卷訪查凊彩（台語）問、社評報告從頭做」當地自救會批，北市府在民意收集上，非但未與里長充分溝通，對於問卷調查實施前應舉行的座談會，更未充分通知宣傳，多數居民均不知情，溝通過程極為粗糙。社子島居民總共4258戶，最後僅完成2047份，僅完成48%，連一半都不到。

自救會成員柳志昀指出，當天的座談會，根本沒有起到任何溝通作用，除倉促通知造成出席人數不過30人，且居民提出的疑慮市府完全忽略，問卷的內容沒有為此做任何修正，且問卷內容多有誘導式選項，而很多問題的答案，例如家庭年所得、不動產金額是否低於中低收入戶等，答案是「不清楚」、「不知道」為6、7成的最高佔比。再者，補償方式、是否願意參與協力造屋也都近6成回答「未決定」，也顯示溝通不足。

柳志昀質疑，這樣一個從問題到回答者的回應都有問題的問券實在粗糙，根本無法反映社子島居民在地的真實生活。

傳統慶典、文資獲保留少 只做「影像紀錄」民眾擔憂

柳志昀舉例如「夜弄土地公」的傳統慶典，社子島具有相當多極為重要、且有百年歷史的傳統活動與文化資產，當地也有很多地方庄頭的土地公，許多緊密連結聚落關係且活躍的文化活動，但市府卻揚言說，只打算以「影像紀錄」這種最為消極的方式保存。

台北大學社工系學生葉奕瑄表示，社子島擁有許多在地古厝、重要文資，像是在地的意義就是每天祭祀的家族厝，鄰近的士林區洲美里正是社子島的前車之鑑。當時忽視了原聚落紋理，造成目前許多文資遭到破壞，甚至因為當時沒有規劃，現在就算想異地保存，都找不到空間做。

當地自救會呼籲，市府應重視在地居民及原有聚落的權益，讓社子島回歸居民為主體的計畫。社子島應以參與式規劃，發展以聚落為出發的規劃方案。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航