【大人學】社會化不代表你要成為野獸，也不意味要放棄自我

近幾天在看日劇《無法成為野獸的我們》（獣になれない私たち）。

在這劇中，新垣結衣演一個在工作、戀愛、人際上面面俱到又認真努力的女孩。明明碰到不合理的工作要求，或是4年來從未兌現的男友承諾，也總是笑臉迎人，並把所有責任都擔下來。可是承擔的同時，心裡卻也默默地積累了巨大的憤怒。

尤其在第一集最後。你看到她努力整天拚了命解決問題、甚至還為了不是自己的錯跟客戶道歉下跪，但最後卻還是被老闆打來罵人。她接完電話看著末班電車進站，幾乎就要跳下月台的茫然，實在讓人覺得不值……

圖片來源：《無法成為野獸的我們》劇照

這或許已經不是人設了，因為你我周遭的朋友，甚至是你自己，恐怕都有過這樣的心情吧？所以看著劇情，我就很想寫一篇文章，跟大家談談，尤其對一些認真過活、卻總是越努力越累的朋友而言，那些心底的絕望，其實還是有機會扭轉的。

你是否過分努力到，忘記自己的價值觀？

之前我寫過一篇文章：為何你這麼堅持做自己？更多時候，其實沒人期待你這麼做。文章中曾提到說，人生其實可以想像成是登入一場線上遊戲。既然是玩遊戲，就要搞懂規則不要亂玩。所謂正確的玩，就是大家會期待你扮演好團隊中的一個角色。如果你把這角色扮演好，你的人生多半不會太差；但如果沒有意識到外在期待，只是白目地展現自己的認知，很可能就無意中得罪了周圍的每個人。

換言之，你我身邊一定有些人是白目地隨時想做自己。可是呢，也有些人是完全在光譜的另一端──就像劇中的女主角，在「扮演角色這件事情上」實在是矯枉過正了。她面面俱到地甚至失去了本質，你根本看不出她真心的喜怒哀樂。甚至投入角色扮演到最後，已經沒有了自己的價值觀。

回歸到原點，很多人因為是非常害怕被群體孤立、不希望被別人討厭、顧慮讓他人失望、擔心跟別人不一樣，並努力想取悅別人。所以認真扮演起一個面面俱到的「好人」。若被別人肯定，就是自己不錯；或被別人否定，就是自己有問題。

換句話說，自己到底好不好？自己其實慢慢也搞不清楚了，完全得取決於他人怎麼看待自己。在職場上，他們隨時察言觀色，做別人想要的東西。在家庭中，他們扮演好好先生、好好太太，世俗說好老公／好老婆該有的特質，他們都努力去迎合。但他們到底是不是這樣的人，他們到底是否享受做這樣的事情，久了之後，連自己都不確定了。

完美的代價：你把角色演好了，卻搞不清楚自己是開心還是痛苦了

在《無法成為野獸的我們》這部劇的開始，新垣結衣扮演的深海晶就是這樣。她盡力討好周圍的大家。對於每個加諸在身上的要求，全都笑容可掬的承接下來。這樣扮演著一個「完美女孩」一段時間後，就再也不知道自己要什麼了。每次碰到選擇，永遠是政治正確的選擇、永遠是大多數人做的選擇、永遠是跟隨群體的選擇、永遠是有利於別人的選擇，似乎唯有這樣才能帶來安心感。

如果當事人真的喜歡那也罷。但很多人一段時間後，開始會覺得生活令人精疲力竭。而且，一個沒有個性、努力想要大家喜歡的人，最後也常容易被別人不當一回事。而他們之所以放棄自我，就是極度地想要融入群體被當一回事。所以，一旦察覺別人習慣後又不把他們當一回事，他們就會想要更努力地討好周圍的人。最後走入一個惡性循環，累得要死、卻沒得到多少尊重。最終只是生活越顯疲累，人生充滿挫折。

圖片來源：《無法成為野獸的我們》劇照

如果我們意識到自己是在刻意地角色扮演，那演一演並不是問題。而且你會有明確「表演與回歸」、「上班與下班」的開關能力。演的同時，你還是知道自己的本質是什麼，你就能脫離那個角色，回歸你自己。但要能回歸你自己，就表示在社會化之前，你其實還是得先做過自己，並始終知道自己的本質是什麼。

如果你跳過了這一段，始終沒搞清楚自己要什麼，太快地以別人的價值觀做為自己的價值觀、只以別人的目標為自己的目標、只以別人的生活方式為自己的生活方式，到了某個人生時間點，就會開始迷惘起來了，然後就很難以此繼續獲得快樂。

這份迷惘其實是很嚴重的。因為你會開始質疑自己一直以來的信念，原本因為那個演出而建立的人際關係，也很可能因此崩解，最後會什麼都沒能在生命中留下。此外，這種迷惘還會帶來人生的迷途。一個人若覺得自己沒有可依靠的地方，就會開始想找一個有歸屬感之處。通常最容易就是入了宗教，尤其邪教團體在這種狀況下會變得很有吸引力。因為特殊的宗教團體一開始很容易創造出一個互相關懷的氛圍。大家關心你、照顧你，彼此一起哭一起笑。覺得自己終於找到了一個可以容身之處。

但慘的地方在於，所有人際關係都有小圈圈；越是黏膩彼此關懷的團體，越是需要你跟大家一樣，也越容易出現排擠的狀況。於是一段時間後你恐怕會發現，自己怎麼又到了一個需要面面討好的地方。會不斷聽到誰喜歡誰、誰排擠誰、誰怎麼配跟大家交流之類的耳語。你又被逼著要融入、要聽話、要配合、要選邊站，然後同樣的痛苦會換成另一種形式再度出現。

為了重新找到自己，你該練習2件事

我對性格太過溫順的朋友一直有個建議：人生的某個時期，你必定要讓自己任性一回。所謂任性一回，其實就是「真正」做自己一段時間。大聲的說出你想要的、不用顧慮這選擇是否符合世間價值、是否會被人討厭、是否會被周圍接納。

若你這麼嚐試過，你就會發現：人若要任性，其實是得有任性的條件。

而這條件，就是你得讓自己變強。

因為軟弱的人是不會被世間允許讓大家去配合的。但如果你有某種實力、有某種能力、有某種才能，世間多少會覺得「這樣的人有個性也是無可奈何的吧」，反而世間會給予敬重與容忍。

等到你具備可以任性的實力時，在與團體協作時你卻總是顯露懂事與順服的角色扮演能力，你將會獲得無往不利的空間。討好不會讓你獲得敬重，個性以及能搭配個性的能力才行。而有能力，還能溫順地表現社會化地得體，就能讓你如虎添翼了。

不過，任性的練習有時候確實需要在很早的年紀練習，或是身邊得有一兩個能承接你任性的親人或是情人。所以若到了一個年紀，已經很難突然開始任性的讀者，我則建議你先從學習說「不」開始。

第二，刻意訓練拒絕他人。

人生中，總有一些人會仰仗著你的好心與熱心，要求你做出一些吃虧或本分以外的工作。你要「刻意訓練」自己在日後面對這種狀況時能夠拒絕。我承認，這一開始並不容易，尤其當你扮演習慣一個討好者的角色後，你很難堅定地拒絕別人。但學習拒絕，會拉回你對於生活支配的能力，也能讓你平衡心理的不平衡。先嚐試從小的要求表達拒絕，讓別人知道不能無限上綱地把所有責任都推給你。慢慢地找出自我，最終你也有機會能變得不同。

圖片來源：《無法成為野獸的我們》劇照

我得說，人活在世上，不可能不仰賴別人，但也不能過度的仰賴別人。我們需要社會化，但社會化的同時，卻也始終得知道自己的原始樣貌。我們可以壓抑不良情緒，不讓其外顯；我們可以戴上角色的面具，顯露溫馴善良；但我們始終得知道「自我」被藏匿在何處，並在夜深人靜時，與其和平相處，並欣賞其中獨一無二的元素才是。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航