《咖啡杯測的科學》：從咖啡中感受酸、苦、甜的頂級美味

文：IBLINE編輯部

一杯咖啡的完成，需要經歷許多階段，若想將杯測運用其中，就必須從實務與日常領略「理解、分析咖啡風味」的實質方法。

杯測即是辨別咖啡風味的過程，唯有反覆體驗各種風味，才能在最後客觀且明確地傳遞品評訊息。只要能將品嚐經驗儲存於腦海中，就算面對的是初次品嚐的咖啡，也能夠搜尋出具有相似特徵的豆子來進行比較，如此一來，杯測技巧也會越來越精進。

味與香，風味認知的過程

口鼻是人體負責感受味道和香氣的器官，因此味覺及嗅覺的訓練，便是熟稔風味辨識前的必經過程。

「味道」是指食物中特定成分刺激舌頭後傳遞出的感受。味覺細胞在受到刺激後，會把訊息傳遞至腦部，並與既有經驗比較分析，最後形成「味」的認知。

同樣地，香氣則是藉由嗅覺細胞分析氣味之固有特性後，與腦中的資料庫比對聯想，來形成「香」的認知。

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平衡酸、苦、甜，咖啡的頂級美味

從咖啡中可感受到的風味大致可分為酸味、甜味、苦味，下面分別列舉說明。

酸味

在咖啡所蘊含的各種有機化合物中，有機酸（Organic Acid）會使我們感受到酸味，其代表性成分有檸檬酸（Citric Acid）、蘋果酸（Malic Acid）、酒石酸（Tartaric Acid）、磷酸（Phosphoric Acid）、醋酸（Acetic Acid）……。

上述成分的特色都很鮮明，但有時在一杯咖啡裡會同時蘊涵所有酸成分，呈現出複合性酸味。下列是咖啡酸味的代表性成分，各自特性為—

檸檬酸：如果品嚐咖啡時覺得酸味強度一開始很強，但隨著時間逐漸轉弱，多半是因檸檬酸成分含量高的緣故。品嚐紀錄中常用清爽、沁涼的水果類，像是檸檬（Lemon）、柳橙（Orange）、橘子（Tangerine）、萊姆（Lime）等來表現。 蘋果酸：酸味的強度從開始到結束都隱隱持續，蘋果酸常用未熟的青澀蘋果（Apple）香來比喻。 酒石酸：剛開始只能感受到隱約酸味，越到後段餘韻越強，是葡萄（Grape）中含量很高的成分。品嚐紀錄多以葡萄、酒味（Winey）來表現。 Photo Credit：方言文化 磷酸：非因有機化合物之變化而產生，而是生豆本身便具備有的酸成分，當它正向展現時會帶來熱帶水果的酸味；負向展現則會過酸，進而影響風味評價。 醋酸：食醋的主要成分，經常於發酵過程生成的成分之一，在咖啡中被歸類為負面風味。

甜味

這是咖啡中最正向的風味評價，因碳水化合物或蛋白質（Protein）而產生。兩者之特性分別為—

碳水化合物：占據生豆60％的成分，主要由醣組成，烘焙時會因葡萄糖（Glucose）、果糖（Fructose）、蔗糖（Sucrose）等醣類受熱反應顯現甜味。 蛋白質：蛋白質分子大，本身不具味道，要受熱分解才能展現甜味。

苦味

咖啡最經典的風味，常被誤認為是負面味道。若苦味過多，確實無法獲得好評；但如果與酸味、甜味調和得當，苦味也可說是成就咖啡豐富層次的功臣。

釋放苦味的代表性成分有咖啡因、葫蘆巴鹼（Trigonelline）、綠原酸（Chlorogenic Acid），特性如下—

咖啡因：咖啡成分中最廣為人知的咖啡因可以促進神經傳導物質之釋放、加速血流、擴張血管，讓身體變得敏感。咖啡經常被用「苦澀」來形容，但屬於咖啡中好的苦味。咖啡因含量之多寡，與咖啡粉和水的接觸時間成正比。 葫蘆巴鹼：阿拉比卡約含1％、羅布斯塔則是約有0.7％的成分，是類似可可（Cacao）的苦味。 綠原酸：抗氧化物質，具有去除體內活性氧的功效。但若在萃取過程中遇到熱水則會加速分解，誘發負面苦味奎寧酸（Quinic Acid）成分。

善用聞香瓶，36種香氣的基礎訓練

喝咖啡時所感受到的風味，嗅覺占據其中很重要的關鍵，因此訓練嗅覺，可說是理解風味的必備過程。

咖啡業界大多是利用聞香瓶（Aroma Kit）來熟悉香氣的，因為比起單純將聞香瓶裡的香氣記下來，具體分析香氣中的關聯要素，將香氣成分公式化，會更來得有用。

比方說，感覺某杯咖啡的香氣與眾不同時，你就要有能力分辨出那股氣味是屬於聞香瓶中的糖（Sugar）系列或蜜（Honey）系列。

如果能將各種香氣分門別類地羅列在腦海中，當接觸到陌生的香氣時，便能很快找出過去的經驗做比對。如此一來，你的香氣分析能力也將會更上一層樓。

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上圖的咖啡聞香瓶（Le Nez du Café），是由研發世界知名葡萄酒聞香瓶「酒鼻子」（Le Nez du Vin）的法國調香師Jean Lenoir製作。他將咖啡中最具代表性的36種香氣進行分類，並液態保存在小瓶子中，這是咖啡職人進行香氣訓練時，最常使用的聞香瓶之一。

日常風味連結，鍛鍊味蕾的進階功夫

除了使用聞香瓶進行基本的香氣分析訓練，最好還要能對照日常事物進行味蕾和嗅覺的訓練。

雖然在聞香瓶的訓練下，僅能將咖啡香氣分成36種，但只要運用日常周遭經常接觸的事物來進行比對，就可以繼續延伸香氣的學習、擴充香氣的表現力。除此之外，還能更進一步理解香氣的展現過程。

就拿人們每天吃的飯來舉例，「鍋巴」是將米裡頭之糖度引出的料理方法之一。鍋巴所散發出的甜味，其實不是米中固有的甜味，而是在烹煮、焦化過程中產生的焦糖化現象，用咖啡來比喻的話，就像是稍微烘焙過度的豆子。若能像這樣拿鍋巴的甜味和咖啡的甜味做比較，便更能理解風味產生的過程。

在分析咖啡風味的過程中，可以盡量翻找自己的記憶資料庫，找出與該咖啡相似的熟悉事物來描述其風味。若未來有機會參與業界稱之為「校正」的活動時，便能用大家都能理解的語言，對香味進行客觀性說明。

咖啡酸苦甜，平衡的美味關係

多數情況下，酸味和苦味是無法共存的。但在咖啡裡卻可以同時具備酸味、甜味、苦味等複合風味，因此在製作一杯咖啡時，掌握風味的平衡十分重要。

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對風味的平衡控制，可以在烘焙階段透過火力或排氣調整；也可在咖啡萃取階段，藉由改變萃取量或咖啡粉顆粒度等變數來調整。

相關書摘 ►《咖啡杯測的科學》：過度發酵的生豆算「瑕疵豆」嗎？

書籍介紹

《咖啡杯測的科學：從生豆購買、烘焙調校，到萃取曲線，追求頂極咖啡必學的品味技術》，方言文化出版

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作者：IBLINE編輯部

譯者：葉雨純

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航