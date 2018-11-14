《孫權傳》：擒殺關羽後，吳勝蜀敗的必然性分析

文：張作耀

吳勝蜀敗的必然性分析

劉備失敗，自謂：「吾之敗，天也。」這是不願從自我檢討的角度去總結戰爭。很清楚，兩家勝敗既有客觀的因素，也有主觀的因素，而其主觀方面又當是最為主要的。

戰爭的結局，證明了孫權的用兵之得。

第一，戰備充分。孫權擊殺關羽以後，深知劉備必然發兵復仇，雖然試圖謀和，但不抱幻想，因此在戰備上做了充分的準備，已如前述，不贅。

第二，戰略正確。一是避免兩面作戰，同魏修暫時之好，得以集中兵力對付劉備。非如此，他不能，也不敢將其主力部隊和諸多重要將領置於夷陵前線。也正為此，劉備兵有後顧，既要置兵漢中，又要防魏側擊，兵力本來不多，竟然又需遣黃權率八千兵防魏，大大分散了兵力，削弱了戰鬥力。二是先取戰略防禦，不惜大步後撤，迫使劉備拉長戰線、分散兵力，從而使戰鬥力量的對比不斷向有利於自己的方面發展，時機成熟，一舉殲敵。正如毛澤東在《中國革命戰爭的戰略問題》中所指出的：「楚漢成皋之戰、新漢昆陽之戰、袁曹官渡之戰、吳魏赤壁之戰、吳蜀彝陵之戰、秦晉淝水之戰等等有名的大戰，都是雙方強弱不同，弱者先讓一步，後發制人，因而戰勝的。」

第三，選帥得人。孫權重用陸遜，足見其很有知人善任之明。當時，歷有戰功，且職爵或年資高於陸遜的宿將如朱然、呂範、韓當、凌統、徐盛等俱在，但是不三年，卻將相對年輕的陸遜由校尉遽拔為偏將軍，撫邊將軍，右護軍，鎮西將軍，封侯，進而臨變受命為大都督，假節，督兵抗敵。升遷之快，世所少有。因而諸將多有不服者。實踐證明，陸遜是當之無愧的帥才。

一是打敗關羽以後，他在不長的時間裡有效地控制了新得荊州之地：他領宜都太守，迫使劉備的宜都太守樊友「委郡走」，並致「諸城長吏及蠻夷君長皆降」；他從孫權那裡請得權力，可以代表孫權以金銀銅印「假授初附」，從而很快地變敵為友，穩定了地方秩序；他遣將軍李異、謝旌等率三千人繼破蜀將詹晏、陳鳳，「又攻房陵太守鄧輔、南鄉太守郭睦，大破之」，又破降已經歸蜀為將的秭歸大姓文布、鄧凱等，「前後斬獲招納，凡數萬計。」他連打勝仗，拓展了土地，獲得了地方勢力和「蠻夷」君長的支持，同時也得到了下級將吏的信任和愛戴。

二是他熟悉兵法，甚通謀略，能屈能伸，善知制敵而不制於敵的策略。屈能卑辭而下之，麻痹敵人，蓄勢待發，被人視為畏進怯敵；伸能統兵長驅，「一爾勢成，通率諸軍同時俱攻」，前後不及兩月，即全收失地，把劉備趕回到了東征的出發點上。

三是他尤知御將之要，剛柔相濟，最終能夠把資深老將團結在自己周圍，全力對敵。陸遜大步後退、堅守不出的方針，被部下諸將視為怯敵，紛紛表示不滿。據載，「當禦備時，諸將軍或是孫策時舊將，或公室貴戚，各自矜恃，不相聽從。遜案劍曰：『劉備天下知名，曹操所憚，今在境界，此強對也。諸君並荷國恩，當相輯睦，共剪此虜，上報所受，而不相順，非所謂也。僕雖書生，受命主上。國家所以屈諸君使相承望者，以僕有尺寸可稱，能忍辱負重故也。各在其事，豈復得辭！軍令有常，不可犯矣。』及至破備，計多出遜，諸將乃服。」

後來，孫權聽說這件事，因問陸遜：「君何以初不啟諸將違節度者邪？」陸遜回答：「受恩深重，任過其才。又此諸將或任腹心，或堪爪牙，或是功臣，皆國家所當與共克定大事者。臣雖駑懦，竊慕（藺）相如、寇恂相下之義（按：春秋趙國相藺相如，東漢光武時潁川太守寇恂，都以善處同僚關係著稱），以濟國事。」表現出了一位智勇兼備的統帥的風範：容眾、果斷、知己知彼、剛柔相濟、善謀大局。孫權對於陸遜的回答非常高興，「大笑稱善，加拜遜輔國將軍，領荊州牧，即改封江陵侯。」

第四，地勢之利。歷史表明，自劉備謀蜀起兵之日起，孫權也同時加緊了謀得荊州的行動。及至關羽敗死，孫權已完全控制了長江水域及其臨江諸郡、沿岸戰略要地，迫使劉備只能沿江布兵，連營向前。七百里布兵，自然兵力嚴重分散，後方既遠，又乏兩廂策應，蜿蜒如同長蛇，一旦頭部遭到致命打擊，全身立即癱瘓。

戰爭是雙方的，勝敗自有兩方面的因素。就劉備方面說，表現出來的弱點非常突出。

（一）從戰略上說

第一，他早此支持關羽伐吳，構惡雙方關係，即已違背了「西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理」的總的戰略方針，在自己力量尚未豐實的情況下，促使孫吳在一段時間內改變策略，向魏稱臣，提前了謀取荊州全境的行動；

第二，關羽失敗，他沒有預為防範和及時支援，隨使自巫以下沿江戰略要地盡失，吳方控制了夔道及沿江地區，蜀軍如果深入，自然便有被夾於狹窄地帶和被切斷後路之虞，因而他不得不連營向前；

第三，由於自己失誤，孟達降魏，失掉荊州北三郡，從而失去了可派另部自漢江而下、進而威脅武昌的軍事態勢；

第四，兩面作戰，兵力分散。這一點，他遠不及孫權聰明。孫權為了對付劉備，不惜上書曹操「稱說天命」，進而向魏稱臣。而劉備卻始終處在兩面作戰的態勢中。此時，曹操雖從漢中撤兵了，但魏軍仍控陳倉一線，具有再出漢中的威懾力量。因此，他不能更多地集中兵力，不敢把據守益州北部、漢中地區的驃騎將軍馬超、鎮北將軍魏延、偏將軍吳壹所部調往荊州前線。

順便說一下，劉備發動討吳戰爭犯有戰略性錯誤，諸多蜀臣都清楚地認識到這一點，所以有「先主東伐，群臣多諫，不納」和「先主既即尊號，將東征孫權以復關羽之恥，群臣多諫，一不從」一類的記載。

值得注意的是諸葛亮對於這場戰爭態度模糊，並沒有強烈反對。戰爭失敗後，諸葛亮不禁歎息：「法孝直（法正，字孝直）若在，則能制主上，令不東行；就復東行，必不傾危矣。」諸葛亮所以這樣說，自然是因為自己沒有做到這一點，同時也透露了他對戰爭的態度。

那諸葛亮為什麼不能力諫呢？揣度之，第一，他對戰爭形勢估計不足，未曾料到戰爭結局會如此之慘；第二，一時間他對戰爭首鼠兩端。從根本上說，他一直主張「外結孫權」。況且，「群臣多諫」和老兄諸葛瑾時領吳國南郡太守直接與蜀軍相持及其代表孫權向劉備求和的行動與意見，對他自然產生影響。因此，他不會積極主張東征，或有少諫，亦屬可能。但早期史著，沒有這方面的記載，可見影響不大。直到元明清時代，為了樹立諸葛亮的形象，開脫諸葛亮的責任，演義作品和官方史作才有了諸葛亮諫阻東征的內容。如：《三國演義》第八十一回記諸葛亮自言「苦諫數次不聽」及上表救秦宓，其中有謂：「……竊謂魏賊若除，則吳自賓服。願陛下納秦宓金石之言，以養士卒之力，別作良圖，則社稷幸甚！天下幸甚！」細品其文，託作之義甚明。

這樣說來，諸葛亮豈不是支持了劉備東征嗎？竊以為，客觀上的確是這樣的。因為諸葛亮戰略總目標的重要內容之一是跨有荊、益以制曹魏。荊州既失，吳扼夔門，魏據三郡，蜀漢用兵只有北出秦川一途，諸葛亮的戰略目標落空了。他深知，僅靠北出漢中，不可能制魏，更不可能滅魏。他試圖能得荊州數郡之地，與魏接壤，以利待機東出擊魏。所以，他雖知東擊孫吳有危險，但卻覺得稍有拓地以取吳數郡是可能的，更未想到慘敗。所以，他既不贊成出兵，也不堅決阻諫，客觀上默認、支援了劉備的錯誤決策和行動。因此，作為蜀漢丞相、軍師將軍，諸葛亮對於夷陵－猇亭戰爭的失敗不能不負有一定責任。論者或謂劉備缺乏遠略，不明諸葛亮隆中決策之遠大，致有此敗。這樣分析，固然不錯，但尚需看到諸葛亮在其「跨有荊益」的目標落空之後的思想感受和變化。所以，如果換個角度看問題，也可以說，劉備東征，正是謀求對於諸葛亮隆中決策目標的實現。

（二）從戰術上說，關鍵在於劉備不善指揮戰爭。陸遜給他「前後行軍，多敗少成」的評價是非常確切的

第一，軍未熟練。歷史的時間表說明，建安二十四年（二一九）十一月，關羽失敗被殺，劉備「忿孫權之襲關羽」，即要起兵東征，但當聞知曹丕稱帝後，便緊鑼密鼓地開始籌劃並實施自己的稱帝活動；章武元年（魏黃初二年，西元二二一年）四月，劉備登基為漢皇帝，並按漢代禮制設官立制，備後宮，立太子，改元，大赦，兩三月間草草地完成了必要的諸多程序之後，便即移蹕江州了；在江州，劉備迅速地調動軍隊，粗粗地按照一相情願的原則作了初步的戰爭規劃，任命了左右大督、先鋒及各部將領，七月便出兵了。可見，他集中起來的以步兵為主的軍隊並沒有經過認真的訓練，特別是沒有經過乘船水上作戰的訓練，從素質上說，雖非烏合，但乏機動作戰的能力。

第二，將無英才。帥（指劉備）本不明，又加軍謀乏人，將無良才，後果自然可知。法正已死，孔明留蜀，軍中幾乎無人能夠對劉備的戰略戰術指導思想和戰爭部署提出不同意見，更不用說建設性的良計。只有黃權通達軍謀，但得不到信任，難展其能。黃忠先此而亡，張飛死難，趙雲留守江州，馬超、魏延北拒魏軍，竟然沒有一位名宿大將隨征，所用督鋒諸將大都是一些名氣不大或無名之輩。這些人是否能夠服眾，是否具有指揮作戰的能力，姑且不論，但其自然為敵方所輕、反長敵人的志氣。所以，負面作用是非常明顯的。至於小說家言關興、張苞大展乃父雄風，興斬仇人潘璋，苞刃仇人范強、張達，二人護駕救主，均屬無稽。因為張苞早夭，未及戰爭；關興年少，未預戰事；潘璋死於吳嘉禾三年（二三四），那已經是戰爭十年以後的事了。

第三，自恃其力。劉備兵本不眾，漢中必須布以重兵防魏，又失荊州北三郡，牽涉了一些兵力；本要張飛率巴西兵萬人，自閬中會江州，張飛被殺，這萬餘人是否調到了夷陵前線，不得而知。權算其數，可用兵力，傾其所有，大約也只能調集四萬餘人，最多不超過五萬人。所以，僅就兵力而言，同陸遜都督五萬人相比，並不占優勢。況且陸遜守勢待敵，兵力容易集中；劉備長驅而進，沿途設防，兵力自然分散。但劉備卻自恃其力，少有自知之明，認為以此足以敗敵復仇；既得武陵「蠻夷」願為己用，遙為策應，更覺得勝利指日可待了。實際上，劉備可用於陣前的兵力是非常有限的。相反，陸遜在猇亭決戰前，則已把所督諸將各部大都集中到作戰前陣，相對兵力超過了劉備，具備了集中兵力打擊敵人的能力。

第四，不善知彼。劉備出兵，只是激於義憤，沒有對魏蜀吳三方基本形勢做出應有的分析。他對魏吳能夠達成諒解，暫時媾和，從而使孫權可以將主要精力和兵力用於對付蜀軍的形勢估計不足，此其一。其二，他沒有認識到魏國曹丕仍在忙於鞏固地位，特別是著力對付自己的弟弟曹植、曹彰等，暫時不可能在秦川舉兵，從而使自己不敢把備戰於漢中的具有戰爭經驗的將領和富有戰鬥力的主力部隊調動一部到荊州前線。其三，最為重要的是，他沒有把年輕的陸遜、孫桓等人放在眼裡。他低估了孫吳的軍事勢力和軍事指揮者的能力。時，吳名將魯肅、呂蒙、甘寧先後死去，陸遜雖在打敗關羽時起了重要作用，但在劉備眼裡，年已三十八歲的陸遜仍被看作是不諳軍旅的年輕人。這從前引「吾之敗，天也」、「吾乃為遜所折辱，豈非天邪」以及「吾昔初至京城，（孫）桓尚小兒，而今迫孤乃至此也」的話語中，清楚地看到了這種最初的情緒。其四，他不善因時因地具體分析敵我雙方的力量對比，錯把劣勢當優勢，缺乏應有的應敵之變。

第五，舍船就步。蜀軍居水上游，乘船作戰，順水而下，易於成勢，是其有利條件。戰爭開始時，最使陸遜擔心的也是蜀軍「水陸俱進」。但劉備沒有有效地利用這一條件，而是「舍船就步」，跋涉並屯兵於「苞原隰險」之地，其結果便是士卒疲敝，立營難固，最終給敵人以可乘之機。當然，有一點是我們應該注意到的，即劉備並非完全不知「水陸俱進」的好處，但客觀條件使他不得不如此。因為他急急調集起來的軍隊絕大部分是步兵，陸戰猶未熟練，水戰自然不行。況且，他已沒有耐性去考慮籌建、訓練水師的問題了。

第六，連營向前。劉備長驅深入數百里，連營數十座，聲勢雖然很大，但卻伏下了嚴重的危機。善治兵者皆知其誤。陸遜既知劉備舍船就步、處處結營，便得出了正確的結論：「察其布置，必無他變。」的確，這樣布兵是沒有辦法變化應敵的。所以，他便覺得勝券在握了，滿有把握地給孫權上書：「伏願至尊高枕，不以為念也。」《三國志・文帝紀》載，曹丕「聞（劉）備兵東下，與（孫）權交戰，樹柵連營七百餘里，謂群臣曰：『備不曉兵，豈有七百里營可以拒敵者乎！「苞原隰險阻而為軍者為敵所禽」，此兵忌也。孫權上事今至矣。』後七日破備書到。」連曹丕這種略通兵法但並不深知治軍用兵之要的人都看到了這一點，而劉備卻如此布兵，一是七百里連營大大分散了兵力，二是「苞原隰險阻而為軍」，將軍隊駐紮在不利作戰的地方，三是樹柵成營易被火攻。由此可見，劉備之失，失在制軍之誤。但是，客觀地說，還應該看到劉備如此布兵亦屬大勢使然。他長驅深入，只控長江沿線，兩廂大都為敵方領地，不能不擔心敵人斷其後路。連營向前，正是為此。

第七，師老不振。蜀軍東出，利在速決。但陸遜大步後撤，避免接觸，以待敵疲而戰的方針，使劉備無法得到這種條件。劉備曾試圖誘致吳軍出戰，但所用之法，形同兒戲，善用兵者一看便知，所以始終不能成功。因此，「自正月與吳相拒，至六月不決。」正如前引陸遜所分析的那樣「其軍始集，思慮精專，未可干也。今住已久，不得我便，兵疲意沮，計不復生」。師老兵疲，劉備熟視無睹，抑或雖知而乏復振之策，客觀效果都一樣。因此一敗塗地，不堪收拾。

第八，不虞後路。說劉備完全沒有考慮後路，自然不是這樣。他沿江設營四五十座，目的不外：一保軍需可繼；二禦兩廂敵人，防斷後路；三利大兵進退。但他沒有考慮戰爭或有大失的可能，因此也就沒有慮及戰略退卻和撤兵安全的問題。所以，其一，他立營雖多，但卻沒有選擇有利地勢建立幾個可資戰守的據點；其二，由於自上而下沒有兵敗退卻的思想準備，設營不固，人員分散，不能形成有戰鬥力的獨立作戰單位。俗謂「兵敗如山倒」。預為戰敗之謀尚且如此，況無如此準備者。

另外，還要講一點的是，三國時代，任何一方的軍事行動，都受鼎足之勢的制約。因此，曹魏的政策不能不對吳蜀戰爭及其最終結果產生間接或直接的影響。無疑，曹操接受孫權「討關羽自效」是正確的，已如前述。但曹丕不乘蜀吳爭戰之機用兵，反而接受孫權稱臣，封權為王，這對曹魏來說，是失掉了一次極好的「蹙吳」機會；而對吳、蜀來說，客觀上等於支持了孫權，制約了劉備。

曹丕謀作「壁上觀」的策略，使吳得以暫釋後顧之憂，而蜀則不得不再從僅有的四萬兵力中分出八千重兵，以備不虞，從而削弱了戰鬥力。

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書籍介紹

本文摘錄自《孫權傳》，臺灣商務出版

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作者：張作耀

《三國志》作者陳壽評孫權：

「任才尚計，有句踐之奇英，人之傑矣。

故能自擅江表，成鼎峙之業」。

孫權作為一方君主，無疑是一位有所作為、對中國歷史有重要貢獻的人物。他的功業雖不及曹操，思想內涵也不如曹操那樣豐富，但其權謀以及御將、用人等諸多方面都不乏過操之處，算得上是中國歷史上有所作為的軍事戰略家之一。曹操所謂「生子當如孫仲謀」當屬肺腑之言。

孫權（182－252），字仲謀，祖籍吳郡富春（今浙江富陽），於下邳（今江蘇徐州市邳州）出生，三國時代東吳的建立者。

孫權與曹操、劉備兩人最大的不同在於孫權並非創業君主，而孫吳政權和曹魏、蜀漢相較，為建制稱帝最遲者。再細密考察孫權這位三國英雄，上溯孫家父兄發跡，孫權繼而臨危受命，對內討伐山越、開發經濟，對外抗衡魏蜀、開疆拓土，在江東開國稱帝，建立霸業。書中也直言孫權在位末年於政治上多有失當，引發繼承問題，又好巫信鬼，猜疑聽信讒言，不免讓人有晚節難全之嘆。

孫權的一生雖然不如曹操的波瀾壯闊，也不比劉備的跌宕起伏，但他未及弱冠，便身負重責，建立孫吳霸業，畢生有繼往開來之功，人生也不無傳奇。就讓我們隨著這本《孫權傳》，體會三國又一個傳奇的人生。

Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰