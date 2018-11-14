《義大利小城小日子》：夢幻迷離漂浮之城威尼斯

文：韓良露

被水環抱的威尼斯，像是一首變幻無窮的樂曲，有時高亢，有時淒美；有時古典，有時現代。當你漫步在這座水上城市，動人的音符就像被船舷劃過的漣漪，隨時飄散而過，激盪著內心的感動，這就是威尼斯的神祕魅力。

去威尼斯，一定要搭火車進城。

去了威尼斯好幾次，每一次當火車駛上架在四周如汪洋般潟湖上的鐵軌時，都忍不住驚嘆起來：「多麼奇妙的水上城市啊！」威尼斯，就是這麼一個讓人還沒進城就會愛上的城市。

流水的前奏曲

水是威尼斯的恩寵與詛咒。四周環繞的亞得里亞海、城中大大小小的運河水道，是這個城市波光水影的美麗基調。但一天天逐漸下沉的威尼斯，一直受著地下水沉淪的蠱惑，有一天或許終將消失。

出生在威尼斯的音樂家韋瓦第（Antonio Vivaldi），一首如行雲流水的《四季》（Le Quattro Stagioni），正是威尼斯獨特的旋律。春天的微風帶來海洋溫暖的氣息；夏季裡藍得發亮的海洋，和碧綠如潭的運河，充滿了陽光的光輝；秋天潮濕的水氣，像迷霧般封鎖著安靜；冬季裡淒冷的海水，淹上了聖馬可廣場旅人的腳踝，威尼斯退隱在冬日的孤寂之中。

水是威尼斯的魔法師，光線從清晨、正午、下午、黃昏，到月色變化萬千、星光閃爍的黑夜，水的顏色也不斷地改變，而水映著天光，使得威尼斯變成一幅多變的幻影城市，每一刻都有獨特的面目。擅長風景畫的威尼斯畫家卡納雷托（Canaletto），常畫著同樣地點的不同光影，就是想把威尼斯的水波光影停駐在一方畫布上。

威尼斯也是一座水的迷宮。大大小小的水道蜿蜒迷離沿著水走，永遠會有出路，卻往往是一條從未走過的水路。水是多情的象徵，威尼斯這麼多水，人們來到這裡就感情不免氾濫起來。

戀人的進行曲

威尼斯是一座充滿愛情想像的城市。彈著一手好貝多芬的小姪子，在音樂夏令營愛上了善拉巴哈的女孩，兩個人相約升上大學後一起赴威尼斯；失意的女友走過威尼斯城市的里亞托橋（Ponte di Rialto），聽到路旁拉小提琴的街頭藝人拉起《Summer Time》這首歌時，忍不住地濕了眼；一個從未「出櫃」的男性友人，深夜在威尼斯錯綜複雜似迷宮的街巷中迷失了方向，只聽到遠處傳來華格納歌劇《崔斯坦與依索德》（Tristan und Isolde）的曲子。他循聲前往，當夜和那個放著唱片的陌生人成了愛人同志。

威尼斯是戀人的城市，情聖卡薩諾瓦（Giacomo Casanova）在這裡留下不少風流韻事。當他被關在總督府的黑牢中，還有女人在嘆息橋外為他嘆息；詩人拜倫停留在威尼斯三年多，也留了不少豔曲。

德國小說家托馬斯・曼（Thomas Mann）也安排他的主人翁——憂鬱深沉的大學教授艾森巴赫，在威尼斯遇到了少年達秋，不可遏止地迷戀上青春的幻影，追逐著他的身影，直至身衰力竭而魂斷威尼斯。

電影《欲望之翼》（Wings of Desire）中，情欲讓戀人盲目，因此迷戀在人性的迷宮之中，威尼斯本來就是一座恍如愛情迷宮的城市，讓旅人昏眩、迷醉與沉淪。

假面的催眠曲

威尼斯的嘉年華於每年2月上演。從15世紀以來，為期一個星期的扮裝狂歡活動，是威尼斯人每年自我解放的節日。戴上不同面具、穿著奇裝異服的人們，走在熟悉的街道上，和陌生人搭訕、調情，每個人都可以暫時忘記自己的身分，也別計較別人的地位，在面具和催眠下，讓原欲自由地尋找目標。

2月的狂歡節原本是天主教的節慶，在度過漫長的嚴冬之後，人心極其寂寥、陰沉，此時為了要迎接即將到來的封齋節（the Lent），好去面對基督的復活，因此在封齋節前訂下了狂歡節，讓人們縱情歡樂之後再齋戒，的確是較人性的設計。

威尼斯人平常並不少逸樂，卻也抓住了狂歡的藉口。幾世紀以來，威尼斯的嘉年華會一直以最美麗的面具設計及衣飾著稱，一群群打扮得有如華美生命傀儡的人們，在地球上最美的城市遊蕩，創造出最壯觀、華麗的人生劇場。

我的朋友，有年2月專程飛到威尼斯參加嘉年華會，期待能在一身裝扮的戲服下遇到命定的愛人。他說愛情本來就是盲目的，還不如用這種扮裝的方式，盲目地挑選別人或是被挑選。那一次他打扮成彼得潘，而他竟然也遇到了他的溫蒂，最巧的是，他的溫蒂竟然是個男的，但彼得潘本來也就是同志，於是一拍即合。

Photo Credit: 林煜幃攝影

建築的協奏曲

威尼斯的建築充滿了光陰的記憶。拜占庭的華麗、文藝復興的典雅、哥德式的尊貴、巴洛克的富麗、洛可可的璀璨，威尼斯將歷史收藏在最美的房子裡。

黃金宮（Ca' d'Oro）大概是威尼斯最美的房子，1樓和2樓的六聯窗，洋溢著拜占庭繁複的雕刻圖飾之美，遠看彷彿是一整串的鑰匙，正神祕地打開君士坦丁堡的寶藏。

聖馬可廣場（Piazza San Marco）被認為是全歐洲最美的畫室，全部房子圍繞成長方形，造型勻稱、典雅。廣場前方的聖馬可鐘樓有著哥德式建築的修長崇偉之姿，從鐘塔上往下望，是有5顆洋蔥頭的聖馬可教堂。

聖馬可教堂（Basilica Cattedrale Patriarcale di San Marco）的5座洋蔥圓頂，據說來自君士坦丁堡的聖察索菲亞大教堂（Hagia Sophia），教堂正面的金碧輝煌充滿拜占庭的華麗，而教堂內部地上鋪著土耳其式的彩色馬賽克圖飾，在歲月的洗禮下，仍然鮮亮奪目。

聖馬可教堂旁是總督府，這座宮殿正對著亞得里亞海，有如海上的軍艦。這裡曾收藏拜占庭帝國三分之一的財富，歷任的大公在此展示權力與財富。天文學家伽利略曾因地動說在此接受審判；霍夫曼故事中的安東尼奧，曾潛入王妃的內宮密院；情聖卡薩諾瓦也曾自屋頂成功逃獄。

咖啡館的停板

威尼斯有許許多多的咖啡館，最有名的兩家在聖馬可廣場上。一座是被喻為「全世界最漂亮的客廳」的花神咖啡館（Caffè Florian），近300年的歷史中不少文人雅士的足跡在此駐足，拜倫在此和麵包師傅的太太幽會；華格納、馬勒、威爾第、海明威都曾是這裡的客人。花神咖啡館的門口撒了一百多張小圓桌，是在威尼斯「看人」及「被看」最好的地方，也是廣場上的鴿子最喜歡停留的地點。

另一家是油畫咖啡館（Caffè Quadri），就在花神咖啡館對面。兩家咖啡館有各自的樂團，成日演奏著世界各國的音樂。油畫咖啡館常響起維也納森林的音樂，而花神咖啡館也不示弱地演奏著《昨日》。

有一年夏天午後，我坐在聖馬可廣場上，正聽著兩家咖啡館各自的音樂，突然天地變色，廣場上狂風大作，飛沙掩目。以前早就聽說亞得里亞海有名的夏日颶風，真正遇上時才知厲害。不到5分鐘，原本燦爛的藍天突然變成了倉皇的暮色，強勁的風吹倒了廣場上的咖啡座，旅客統統躲進咖啡館避難，聽著咖啡館的玻璃門窗咯咯作響，剎那之間，狂風竟然吹破了一面大窗，碎玻璃四飛。

這齣大自然風雲變色的戲碼演了二十幾分鐘後突然結束。厚重的黑雲在天空快速移開，竟然露出了藍天，風聲變小了、停止了，下午金黃的光線再度鋪滿聖馬可廣場，天地又復活了！我從未在旅行中看過這麼戲劇化的場面，在威尼斯的咖啡館中，我突然體會出威尼斯人獨特的生命哲學——永遠把握美好的當下。因為威尼斯是築在海上的城市，看過太多海的變化莫測。

死亡安魂曲

每年7月，威尼斯熱熱鬧鬧地展開朝聖的大典。這個儀式始自16世紀，當時威尼斯正在鬧瘟疫，黑死病奪走了城內三分之一人的性命。威尼斯人懇求天主赦罪，許願要年年由總督及主教帶領。由聖馬可教堂一路走到對岸朱代卡島（Giudecca）上的威尼斯救主堂（Basilica del Redentore），自此威尼斯人年年搭起一座浮木長橋，溝通兩岸。從7月的第三個星期六晚上10點開始施放煙火，整個威尼斯城的人都因水上絢爛的煙火表演而瘋狂。

煙火短暫美麗，如同匆匆的人生行旅一樣。威尼斯人懂得和死神討價還價，讓美麗的煙火暫時迷亂死神的眼，而四百年前的那一場瘟疫，也真的在眾人的祈福中結束了。

然而有人在威尼斯渴望生，也有人渴望死在威尼斯。每一年都有人在這座美得如夢如幻的城市輕生。這裡有太多的河、太多的橋了，隨便從哪一座橋上一躍，就墜入了威尼斯的死亡魔咒之中。

許多年前，一位台灣女小說家就從威尼斯的橋上一跳，她不該誤聽威尼斯的死亡安魂曲，願她的靈魂已經得到安息。威尼斯船夫的歌聲是生命的頌歌，大聲唱著義大利民謠的活力，對抗著沉淪的死亡安魂曲。

威尼斯是一座與生死對立的水上城市，昇華與沉淪都是這個小島的命運。

味蕾的讚美曲

馬可波羅是威尼斯人，據說他從中國帶回冰淇淋和麵條的做法。今日風靡世界的義大利冰淇淋和義大利麵條，原來就是發源於威尼斯。

威尼斯曾是東方香料進入歐洲的港口。威尼斯料理的特色，也以香料豐富著名，像有名的威尼斯魚湯，要有月桂葉、番紅花、百里香、橙皮等，這些香料今日看來並不稀奇，但在中世紀，卻只有威尼斯這樣的香料港才識貨，也才買得起。

由於臨亞得里亞海，威尼斯天然海產豐富，海鮮料理特別多。威尼斯魚湯內就要用到海鯛、比目、劍魚、蝦蛄、蛤仔、九孔等等，在離里亞托橋不遠處，正是威尼斯有名的傳統海鮮市場所在。這裡的市場己有近六百年的歷史，是威尼斯城內居民最喜歡買菜的地方。

里亞托市場（Mercato di Rialto）賣生食也賣熟食，愛吃的人可以一路現買一些生火腿、乳酪、熟蝦等等，就一路現吃起來；渴了還可以買一串熟透的葡萄或無花果，在攤子上隨意吃著。

里亞托市場旁有不少小餐館，販賣各式的海鮮料理，價格不太貴，但東西保證新鮮好吃。威尼斯料理著重醬汁及焗烤，使得海鮮的滋味比西西里原味煎炙來得更豐厚幽長。

威尼斯雖然是麵條的發源地，但米飯卻是威尼斯人最喜歡的主食。當地人喜歡用煮粥的方式煮豆子、火腿和米，成為帶湯汁的燉飯，哈利酒吧的燉飯就享有盛名。

書籍介紹

本文摘錄自《義大利小城小日子》，有鹿文化出版

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作者：韓良露

攝影：朱全斌

旅行中的意外情緒，

也許來自遠古基因的記憶；

她彷彿是個走進時光隧道的旅人，

闖入了舊時的古城。

「這些不那麼出大名的城鎮，才有真正的小日子可過，

旅人徜徉其間，才明白什麼叫做在地的生活味道。」

——韓良露

「我重新翻閱良露的稿子，許多回憶都自然浮現腦海……，

許多場景與情境都是要夠閒，在一個地方待得夠久才能邂逅的，

所謂『慢活』的趣味也才因而可以體會出來。」

——朱全斌（作家、國立臺灣藝術大學傳播學院院長）

「小教堂鐘聲響起，但丁聽過的旋律傳進耳裡。

一點點惆悵，但歡喜，因為終於在文字裡、在靴子半島和良露姊相遇。

這就是義大利小城的魔力。」

——楊馥如（旅義作家、美食生活家）

跟著韓良露，真遊義大利！

當一個地方成為觀光勝地之後，往往逐漸變成遊客占領的地方，即便文化古國如義大利，若不能將心放慢徜徉其中，可能會錯過許多真正美麗單純的風景。韓良露多年義大利小城文化、食光之旅，首度集結成冊，帶我們在小城裡體驗不受打擾的小日子。眼見的景致也許不夠偉大，但能感受到美好時代的翩翩風韻。

小城故事何其多，

跟著韓良露的慢靈魂，

傾聽義大利最原始的召喚！

西耶納——被歷史遺忘、冷淡、拋之腦後的西耶納，有著失敗乃至衰頹的過去，一九七○年之後才慢慢地恢復元氣，如今這個城市卻奇蹟地保存了慢活城市的情調。

比薩——斜塔一直很受世人歡迎，是因為它那傾斜的姿態，對抗著地心引力，讓人聯想到人類對抗命運的脆弱，而斜塔象徵著對抗必然傾倒的命運的頑抗力量。

古比奧——地方很小，卻有壯麗的大廣場和大宮殿，顯示此地身世不凡。有名的年度拿著巨大的燭火奔跑與中世紀的弓弩箭術比賽，都呼應著遙遠的時光。

蒙塔奇諾——蒙塔奇諾目前是以出產托斯卡尼最好的手工橄欖油、全義大利最頂級的布魯諾葡萄酒而聞名，為什麼？因為這裡的人沒有拋棄美好的傳統。

費拉拉——這裡也許不一定是待一輩子的地方，但我內心知道，在這裡長大的小孩，成年後去世界其他大地方轉轉，年老了再回到這裡度餘生，費拉拉會是非常幸福的慢活之城。

拉文納——擁有八大世界文化遺跡，但有一座小陵墓更幽微動人。那裡有座暗室，燃燒著幽微的星空，傳達出人類內心陰暗隱晦的祕密，傳進旅人心的最深處。

都靈——屍衣是都靈的象徵，證明虛構的力量多麼強大，在現實與神話之間，人們往往選擇神話。卡爾維諾是在神話中尋找現實的藝術魔法師，但都靈卻是在現實中虛構宗教神話、工業神話、政治神話的城市。

波連左——聚集不同時代的美好文化因緣，如果不是親臨此地，光從資料與看起來夠美的照片（問題是義大利到處都有很美的城鎮建築影像），無法真正感受到此地那份寂靜與空靈之美。

更多義大利小城小日子，等待你來走訪！

Photo Credit: 有鹿文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰