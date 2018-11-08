今年還有兩個月才完結，但對我來說《一屍到底》是年度最佳電影

很武斷的，很個人的，對的，現在才11月初，離2018年完結還有兩個月，但我很確切地說，對我而言今年最好的電影就是《一屍到底》。

朋友，若果很久沒有進電影院，為了《一屍到底》，進吧；若果最近有很多片想看不知如何選擇，先看《一屍到底》吧；如果愛看電影，把時間留給《一屍到底》吧，無論如何，你不會失望。

－－－－－嚴重劇透分界線，未睇請自行離去－－－－－

－－－－－嚴重劇透分界線，未睇請自行離去－－－－－

好了，套話說完，實在要不劇透去說這部電影難度極大，事源它現在拿出宣傳的點子，全部都只是幌子，所謂「殭屍片」、「一鏡到底37分鐘」，恰恰是整部片最難看的部份，毫無誇張，頭37分鐘那一鏡到底的「前戲」，相信包括我在內絕大部份觀眾都是「捱」過去的。

奇怪的故事，跨張的演出，跳線的情節，無數類似穿崩失場的停頓位，那37分鐘的過程，不止一次心底疑問，外界評論所謂「神作」是否太誇張，故事之後還能如何繼續下去？

但這些擔心只是多餘。

37分鐘的「殭屍片」，不過是prologue，那些低質難受奇怪跳線的位置，都是後來正戲的舖排。

早前看到一個評論的比喻很好，《一屍到底》就是先迫你吃一大堆垃圾，再帶你進廚房看看，為何垃圾這麼難吃。

之後的故事，陸續「後解構」，為何「導演」對男女主角的怒罵如此過火，為何三人組的對談節奏如此奇怪，為何「攝影師」的行為如此怪異又不合理，為何龍套們的出入時機這麼差，導演的間場時間這麼細碎，以至到最後叫cut的一刻那歪掉的鏡頭，每一個細節都成為後來瘋狂的笑點。

正正是頭37分鐘的沉悶、怪異以至難看，為之後整整一小時持續不斷的捧腹積聚最大的能量，令全個影院笑翻。

但《一屍到底》的好，遠不止於笑，而是笑中那份說不盡的苦。

作為故事主幹的一家三口，都對電影這回事充滿愛和熱誠，但現實是若你不是明星，就連提問的機會都沒有，（看看那個「副導演」就懂），這三口選擇了繼續堅持、隨波逐流和退隱淡出，或許這亦是面對無情現實，人所能作的有限選擇。

《一屍到底》劇照

但無論選了那個方向，都改變不了現實，現實是為了省錢、為了效率，眼淚是假的、演技是假的、形象是假的，老闆的指令才是真的絕對的。

所以才會有現場直播一鏡到尾的殭屍片，才會有「耍帥」又無料的男主角、花瓶女主角、酒鬼怪體質等演員，合作拍一部本身註定是災難的「電影」。

但不要緊，只要鏡頭一開始運轉，無論甚麼困境、挫折、瞎忙，the show must go on。

人生又何嘗不是如此，上天老愛和你開玩笑，除了劉鳴煒之流，那個人不是絕大部份時間都拿著一手爛牌，但還是要玩下去。

演員無法演？我自己頂上；演員醉到斷片？我架著他上片場；演員爆肚失控？劇本跳著演還是接得上。甚至連吊臂都折斷，還是可以人疊人來個top shot。

每一個失誤都足以致命，即使如何努力補救，出來的成品恐怕都難逃失敗的命運，正如那37分鐘一鏡到尾，若單獨來看簡直一塌糊塗。

偏偏世人評價批判的，往往亦只是看那災難般的37分鐘。但只有真正經歷過的人，才會明白若果沒有咬緊牙堅持，這37分鐘的「失敗」，根本不會存在。

對的，這部片很失敗，或許人生也很失敗，但是呀，我可是一直努力堅持，才能像現在這麼失敗呢，抱歉。

若果將這部片的背景拉到現實世界亦很有意思︰22萬超低成本製作，演員全部是素人，片子是用工作坊形式製作，男主角「導演」為了堅持演藝事業曾在爆房酒店做清潔，導演身兼編劇、剪接，這背景和戲中那37分鐘的「災難」非常類同，充滿一切推向失敗的元素。

但結果這些失敗匯聚在一起，成就一個奇跡，當中的魔法老套而確實，就是看你有沒有那份執著、堅持和愛，繼續下去，直到cut的一刻，正如導演背著女兒拍下那個遙擺不定的top shot一般。

P.S. 不劇透是美德，若有興趣留言的朋友，萬請不要在留言中劇透，功德無量。

本文獲授權轉載。

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責任編輯：鄭家榆

核稿編輯︰翁世航