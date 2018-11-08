《一屍到底》：我想不到一個沒有劇透的標題去形容這套超級奇片

要在不劇透的情況下介紹《一屍到底》，比起介紹其他電影困難得多。但若果要史丹福簡單地評價好不好看，我覺得是非常非常好看，好看得有幾幕是戲院觀眾全場一起拍手，場內氣氛之好，是史丹福少見的。

電影公司宣傳時都集中在開首37分鐘一鏡到底的殭屍大戰，因為除了開首37分鐘，其他一切資訊都會影響觀眾的體驗，開首的37分鐘之後的發展是你絕對意想不到的。那37分鐘，有人覺得並不出色，甚至是很爛，網上甚至有人說看到一半便忍不住離場。

誰知那37分鐘只是一個引子，之後的發展才是最精彩的地方，看完之後再回想一下，會發現開首的37分鐘根本是神來之筆。最初的那些不滿、失望，突然會轉化成興奮、激動，這種感覺很難形容，而且是我從未有過的。之後的討論開始有劇透了，強烈建議未看電影的朋友離開，看完之後再回來。

《一屍到底》是一套關於電影的爆笑喜劇，故事講述拍攝電影時辛酸。開首37分鐘看似很「爛」，但原來每個鏡頭背後都有它的故事。由於要一鏡到底，所以無論發生甚麼意外，劇組都必須咬實牙關，出盡各種瘋狂鬼主意把拍攝重回正軌，然後引發無數的笑料。這些笑料實在太有創意，而且完美地呼應了頭37分鐘的情節。如果沒有頭37分鐘，電影的下半部就不可能如此地好笑了。

論好笑，《一屍到底》絕對是久違的讓人笑爆肚的電影。史丹福笑到飆眼淚，這不是誇張的修辭手法，而是真實的飆眼淚。

但電影也不是單單地無厘頭的好笑，而是很熱血地道盡了電影工作者的辛酸。這是一部送給電影工作者的電影。單看導演想得出這個如此富創意的故事，就可以肯定他非常非常熱愛電影。笑到最後，結局竟然還帶出一段窩心的父女情，令人心中暖暖的。

《一屍到底》令我聯想到年頭另一套我大愛的電影——《大災難家》。兩者都非常好笑，而且它們都有笑有淚，同樣是描述熱愛電影的主角，面對片場上各式各樣的問題，依然努力拍下去。雖然旁人都不看好他們拍的電影，主角還是憑著一鼓熱血拍到最後。

總括而言，別看少《一屍到底》這套低成本製作，它的創意絕對是近年少見的，而且它可以令到全場大笑，全場拍手。未看過的朋友一定要看看，強力推薦。

史丹福推介度：88/100

本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲。

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責任編輯︰鄭家榆

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