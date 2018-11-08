最怕看網路上那些所謂影評，幾個段落，寫了一些情節和一些可有可無的個人觀感，有什麼拍得不好的也不敢說，當然還有一些認真的，好像葉七城寫有關《無雙》的影評，他說看了兩次，認真程度可想而知，所以，如果再寫《無雙》的影評，應該從什麼角度去寫？再說電影拍得認真，很紮實，發哥和郭富城演得很好，只會變成流水帳的影評。莊導演花了十年時間，通過審批，最後才找到投資者，找來周潤發、郭富城和一眾好戲的演員，我覺得要認真的去寫一篇影評，當然寫得不好，請指正。

（以下含劇透）

當電影完結，出roller，銀幕出現──畫家：周潤發，李文：郭富城，我打了一個問號，不是應該這樣嗎？畫家／李文：周潤發，畫家／李文：郭富城，在電影最後轉折時，不是已經告訴我們，其實沒有畫家，或者更準確的說，畫家和李文是同一個人，畫家是李文虛構的角色，為了矇騙警方，其實電影去到這個位，我感覺是被導演騙了， 不是另外一個評論者說原來沒有燒美鈔這一幕，周潤發的角色一直都是虛構的，根本這個角色就是郭富城，那是不是戲裡那個畫家周潤發，那個一出場，每一次的服裝都那麼帥，那麼瀟灑，原來只是一個虛構角色。

有很多人說《無雙》是抄1995年的電影《刺激驚爆點》（The Usual Suspects），說的當然是最後反轉故事的方式和電影中Kevin Spacey飾演的角色如何從警察局的佈告欄內的一些資料虛構整個故事，而當然，最後他就是幕後的嫌疑犯。在網上翻看資料，原來已故的Roger Ebert只給了1粒半星，很低的評分，還說不喜歡電影的敘事手法，其中一幕幾個犯人在警署認人欄要說同一句話，星爺在《食神》已經用過，喜劇效果很好，到現在很多人翻看也會大笑一餐，所以從來抄襲不是一個大問題，最重要是是否可以做一個二次創作。

其實抄襲不是問題，莊導演亦承認是這裡抄一點，哪裡抄一點，文學上也有intertextuality（互文性），從來創作都會受很多不同因素影響，包括我們之前讀過的書，看過的電影，但是《無雙》最大的問題，是莊導演在處理《無雙》真／偽這個主題時弄不清究竟兩個角色應該怎樣？怎樣和主題配合，最後只是轉折，反轉，將畫家變成一個虛構角色，或者製作費多了，在偽鈔方面的細節花了很大功夫，據說還買了印刷機，真的冒仿印偽鈔。

另外，或者莊導演太過想要向80年代港產英雄作致敬，反而沒有考慮兩個角色與主題的關係，其實真／偽這個主題很有趣，戲裡也說過，假的做起來，可能比真的還要真，正因為要人相信這是真鈔，所以每一個細節，由印刷機、紙、印刷顏料、水印都要一絲不苟，正如電影《變臉》（Face/Off）內的角色，換了臉後還有模仿真正人物的聲音、語氣、動作，要做到和真的一樣，畫的偽作也一樣，所以倣真本身已經是一種創作，要創作一個和真跡一樣的作品。

為了矇騙觀眾，莊導演加了很多細節，如最後周潤發做警察的出現，令觀眾以為畫家扮警察，要殺掉李文。當然，周潤發警察的角色是真的。如果我是導演，我會將畫家／李文兩個角色真的設定為真正的角色，畫家：周潤發，李文：郭富城，畫家並不是李文虛構出來，而是真正的偽鈔者，畫家用這個名稱，因為他一直想做畫家，但是沒有天份；李文有畫家的天份，但是沒有運氣，一直在做假畫，這樣電影會變得更加有趣。電影一開始捉的是畫家，整個偽鈔的幕後策劃者，但是被捉後，假裝是李文，然後將故事由李文的角度講出來，就好像李文可能仍然在泰國，兩個角色互換，而李文是真正的畫家，以畫假畫為生，畫家是偽鈔策劃者，就好像Kevin Spacey在《刺激驚爆點》的角色一樣。

其實，真／偽這個主題處理得好，可以很有趣，真鈔／偽鈔、真畫家／偽畫家、真李問／偽李問、真阮文／偽阮文，正如電影中說，假的做到極致，可以是藝術品，那麼李問／畫家的角色應該怎樣互換，阮文／張清芳的角色怎樣處理？其實，戲裡對張清芳被換了阮文的臉的處理比較好，也點出被換了臉的張清芳質疑李問是否愛她，因為換了阮文的臉，所以李問／畫家兩個角色的衝突可以處理的更好，質疑畫家是一個真正有血有肉的角色，並不是一個虛構的角色。

有影評說，電影裡的假，可能是諷刺國內什麼都是假，也有這個可能性；另外有人提出，最後出場的阮文，其實是不是真正的李問，她說李問只是她的鄰居，是否也是一個虛構的事情，這個觀點很有趣，也將整個真／偽主題發揮得更好。如果莊導演能夠將這個the disappearance of reality主題處理得好，整套電影會變得更為有趣。

最後，馮睎乾說「但編導以致敬或惡搞的形式，明目張膽做假，就令這種偽裝產生頗堪玩味的意義，彷彿通過電影來講述一個社會寓言：今天香港只是徒有其形，昔日的味道已一去不返。」其實80年代的港產英雄片已經一去不復返，毋須拍一場幫不到劇情推進的金三角槍戰戲。《無雙》在中國國內票房已經超過10億，希望莊導演未來可以拍他還沒有找到投資者的十多個劇本，也希望他可以在主題處理上更進一步。

責任編輯：歐嘉俊

核稿編輯：鄭家榆