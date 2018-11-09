【圖表】感冒這件事：打過流感疫苗就真的免疫嗎？三價四價差在哪？

又到了秋冬季節，這幾年秋冬常出現日夜溫差大，或是一週內每日氣溫變化快速的情形。在這樣的變化下，讓人變得容易感冒。

而同樣在這段時間，也常會發生流行性感冒的疫情。在今年十月出現的流感死亡個案，為一位8歲女童與一位65歲女性，兩人都沒有接種過本季的流感疫苗

過去這幾年在這個季節也常會聽到禽流感、H1N1等病毒也要注意的資訊，讓人感覺好像有越來越多新的疾病出現。到底一般感冒、流行性感冒、禽流感等疾病，他們的致病原有甚麼樣的差異？我們又需要如何預防他們呢？

「病毒」與「細菌」造成的感冒症狀

首先我們要認識什麼是感冒？所謂的感冒，大部分是指人被「病毒感染上呼吸道」，造成鼻部與咽喉部出現急性症狀，包含流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、咳嗽等等。

不過，除了病毒外，細菌感染人的鼻竇與咽喉部造，也會因為發炎產生喉嚨痛、流鼻涕、鼻塞等類似感冒的症狀。

而病毒跟細菌感染的治療方式不同，細菌造成的發炎，需要依據情形用不同抗生素治療。而病毒造成的感冒，則無法使用抗生素治療，因為抗生素殺不死病毒，只能靠我們自己多休息，讓自己體內的免疫系統對付病毒。而醫生針對病毒開的藥，大多是幫忙讓感冒症狀舒緩一些，讓身體舒服一些而已。

一般感冒與流行性感冒（流感）

上面提到的感冒，是指普通感冒（common cold），可能造成一般感冒的病毒有許多種，包含鼻病毒、輪狀病毒等等。

而流行性感冒則是專指由「流行性感冒病毒」感染造成的感冒。造成的症狀與病程也比一般感冒嚴重。流感的病程可能超過一週，而一般感冒則大約是2-5天。

流感的症狀比一般感冒嚴重，除了也會流鼻水、鼻塞與喉嚨痛外，還會造成全身疲倦與痠痛。造成的嚴重併發症的可能性也比一般感冒高，例如：肺炎、心肌炎、腦炎等。

流感疫苗

目前針對流感已經有開發出疫苗，接種疫苗後可以為那年提供一定的保護，隔年則必須重新再打。

為什麼每年都要重新打疫苗？原因有兩個，第一是因為流感疫苗保護效果在接種約4-6個月後就可能下降，保護力一般不會超過一年。

第二是每年造成流行的病毒株都會有點不一樣，因為流感病毒很容易產生變異，所以每年疾管局會根據世界衛生組織建議可能造成流行的病毒株類型，重新製作疫苗。

而有接種過流感疫苗後，還是會感染一般感冒，因為可能引起一般感冒的病毒跟流感病毒完全不同，所以流感疫苗無法預防一般感冒。

我們常聽過流感疫苗分成三價跟四價，又有什麼差異呢？簡單來說就是三價疫苗可以預防三種類型的流感病毒，包含A型流感2種與B型流感1種；而四價則可以預防四種類型，包含A型流感2種與B型流感2種。

流感類型

目前流感病毒可以分成四型，A型、B型、C型與D型。C、D兩型只會造成輕微症狀，比較不會造成流行感染。而A、B兩型則是每年造成流行的主要病毒，所以疫苗也就是以預防這兩型為主。

B型流感病毒只會感染人類，主要分為Victoria與Yamagata兩個種系，而A型流感則有許多種亞型，可能感染人類、鳥類、豬與蝙蝠等動物，這幾年常聽到的「禽流感」，病原就是A型流感的亞型。

A型流感的亞型會用H跟N來命名區分，H跟N代表病毒表面的兩類抗原。H有18種，所以用H1-H18作為名稱，N則有11種，以N1-N11作為名稱。目前主要感染人類的A型流感亞型式H1N1與H3N2，所以流感疫苗也常針對這兩類而做。

而屬於禽流感的H5N1、H5N6、H6N1、H7N2、H7N3、H7N7、H7N9、H9N2、H10N7及H10N8，在過去幾年也發現會感染人類，其中幾型可能造成高致死率。

所以過去幾年疾管局也常呼籲，民眾非必要不要接近生禽宰殺處所、養禽場及活禽市場，如果有接觸鳥類跟它們的分泌物，要確實清潔雙手。

延伸閱讀：

「流感」「感冒」有什麼差別？何時該立刻就醫？

參考資料：

核稿編輯：朱家儀