韓國瑜：高雄子弟的北漂悲歌，誰能幫他們轉換曲調？

高雄市市長候選人韓國瑜指出，民進黨在高雄市執政已近20年，包含原高雄縣長時期開始起算，執政更達30年之久。全面執政下，很多人都相信高雄的基礎設施已日臻完善，政府公共服務已更具效能，市容環境更加美化。但弔詭的是，高雄人口總數並沒有因為良好的市政建設而產生大幅度變動，反而快速「老化」。

以人口統計數字來看高雄老化的嚴峻，怵目驚心。

高雄核心發展區域苓雅、三民區老化最嚴重

根據高雄市政府民政局資料統計，2011年至2017年期間，高雄市總人口數僅增加2,442人；平均每年增加不到400人。若依據各行政區遷移人口數來看，市郊的橋頭、大寮、鳳山、楠梓、仁武等區在這 7 年內每年都有正的淨遷入人數 （遷入人數減遷出人數）。然而，高雄的核心發展區域如苓雅、三民、鹽埕、前金、新興及前鎮等地區則洽好相反，在這段期間每年的淨遷入人數均為負值；苓雅及三民區平均每年淨遷入人數為 負1,650人以上。

更糟的是，若計算15到64歲的主要工作族群人口總數會發現，在這段期間內此年齡層 的人口竟然減少44,745 人，同時，65歲以上人口卻大幅增加了10萬人之多，整整兩倍多。若比較六都的人口老化情況，高雄市的老化指數在這 7 年當中的增加幅度是最高的，從2011年的74.13至2017年的117.19，指數增加43.06。

換言之，在綠營全面執政下的高雄，並沒有因為美化工程與華麗設施而吸引外來年輕 人，反而是在地輕壯年族群，必須離開父母，離開家鄉出外討生活。這好比在一個漂 亮華麗的家庭中，家庭成員紛紛離鄉背井出走，只留下垂暮的老人，靜靜地守著家園。

人口老化與青年外流的狀況嚴重，已對高雄市整體競爭力構成威脅。

韓國瑜：年輕人大量北漂，高雄創新與成長能力持續惡化

人口老化意味著勞動人口比例降低，社會吸收新知識和新觀念速度變慢，技術創新能 力下降。並且老人護理、醫療的消費勢必增加，很可能會排擠生產性投資的比例，造 成目前甚至未來的產出或所得減少。

依據天下雜誌第631期 2017年幸褔城市調查 指出，高雄市在六都中競爭力的總排名只比台中市 高；若跟2016年或2015年相比，高雄市總排名也連掉2名，從原本的第3名掉到第5位。更值得注意的是，2017年高雄市的經濟力指標在六都中排名墊底。

由於經濟力指標仍綜合人均營利事業銷售額、經濟發展支出占歲出比率、每戶可支配 所得中位數、每人消費支出、失業率等常見的經濟數據，再配合民眾對縣市是否提

供充足就業機會、首長維持地方經濟繁榮表現滿意度的問卷調查所組成，故此指標對 各縣市經濟情況有一通盤描述，極具代表性。

了解這些情況後，韓國瑜不禁要問，好好一座美麗城市、看似基礎建設充足，為什麼青壯族群還是窮到發慌，漂向北方？為何大家紛紛得出外「賺食」討生活?

從經濟的層面來看，人口外遷的原因不外乎高房價、高失業、低薪資或治安差。但從 統計資料會發現，高雄市的相關數據並不是六都中最差的縣市。

高雄市近7年每戶可支配所得中位數增加幅度為125,791元，僅低於桃園市。而高雄市近7年的平均失業率比桃園市低，平均刑案犯罪率也低於台南市及台北市。而根據內政部的報告，高雄市住宅價格指數及其變動率也低於台中市。如果再加上近20年長期美化工程與建設，高雄沒理由又老又窮。

下一任市長和市議會請回答：能讓高雄長期繁榮發展的新經濟產業在哪裡？

韓國瑜認為，讓高雄青壯族群「沒有未來」的原因到底是什麼？答案不在漂亮的基礎建設，也不在無法創造就業機會的房價；而是在過去20多年執政者不斷迴避、無力處理的經濟產業問題。

長期以來，高雄市就是金屬製造，石化及鋼鐵生產的重鎮，其生產總值對台灣的經濟 貢獻相當重要，產業內的工作情況也相對穩定。但依據105年工業及服務業普查統計 資料顯示，這些產業（基本金屬製造，化學原材料，石油製品）的從業員工人數不到5 萬人，僅占該縣市5%比例。若相較其它縣市生產總額前三大從業員工占該市比率會 發現，高雄市的占比相當低（台北及新北市約占30%，桃園，台中及台南市約占18%）。

高雄的主要經濟產業並沒有提供就業機會。換言之，近20年來高雄並沒有培育出新的 且重要的產業，讓產業規模經濟化，並產生群聚效應、吸引人才長住。

雖然高雄市也仿照其它縣市成立科學工業園區，但依據105年普查統計資料，園區 的從業員工人數不到1萬人，不成氣候。再加上環保意識抬頭，對污染工業的排斥、對技職教育的輕視、以及少子化的循環影響，整個城市似乎少了一股安定且吸引人才的力量，才讓青壯年擔心「工作沒有未來」，讓北漂問題愈顯嚴重。

韓國瑜建議，後續市政規畫者如果想解決青年外流情況，不應該再以舉辦活動、美化市容 為主，而應找出高雄市的比較利益產業（如老人醫療與照料，農業產銷等），長期規畫，再為高雄注入新血、留人留才。

台灣諺語說的好：「種著歹田望後冬，娶(嫁)著歹某(尪)一世人」。二三十年長期經營下的高雄，經濟、民生、債務、人口老化的問題一一浮現。高雄人是否還懷抱希望，期待改變，盼望來年能有好收成？還是只想怨嘆命運，守著家園，繼續再過另一個二三十年? 今年年底就會有答案。