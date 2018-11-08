台灣的議會有多「荒謬」？一年40億議員配合款的7大不可思議

九合一選舉就在11月底，你可能不知道，全台縣市合計年逾一兆元的預算中，每年約有近40億元是所謂的「議員配合款」，而10月底才有6位新竹縣議員才剛因配合款貪污案集體入獄服刑。「燃點公民平台」和《商業周刊》合作以「投票指南」網站彙整各縣市政府的公開數據為基礎，分析現任907位縣市議員們如何使用配合款？

雖然有的縣市早「宣稱」已取消議員固定額度，如台北、台南、高雄市議員只有「建議權」，但有些縣市仍保留不成文額度，雖改稱「建議款」或「議員所提地方建設建議事項」，但內涵不變。

《商業周刊》最後爬梳6萬2579筆資料，訪問北中南六縣市、64位議員和地方官商，了解本屆議員如何在任內前三年（2015～2017年）花掉115億元（統計至11/2）配合款，完成「全台議員配合款大調查」，並提出7大發現：

1. 議員有「大小牌」，配合款額度差很大

商周整理全台議員「配合款大戶」前十大，第一名是台南市議長賴美惠，三年內建議花費超過2億元，她一個人就佔了台南市議員建議款通過預算的16%。其他九名都是台北市議員，因為台北市的預算額度比較大。

在有固定配合款額度的縣市，議長、副議長額度常是一般議員的兩到三倍不等，如南投縣議長何勝豐，額度甚至是一般議員的4倍。多位議員指出，一來這是「長久慣例」，議長主持議事，可影響官員們在議會備詢「受折磨」的程度，自然是行政部門重點拉攏的對象；二來，地方民眾有需求，往往會找上選區的「大咖」議員協助。

可以看到像是南投縣、屏東縣、新竹市、新竹縣、台南市、高雄市，配合款花費前一二名都是議長（或副議長），金額也都遠高於其他議員。

2. 議員彼此間還可「調度」配合款

目前各縣市政府給議員配合款額度從200萬至1200萬元不等（新北市1200萬、桃園市1000萬、雲林縣800萬、屏東縣600萬、苗栗縣200萬等），只要議員在固定額度內，提預算動支，縣市政府幾乎照單全收。（各縣市各年度比例）

雖然議員們有固定額度，仍會出現超額使用者。主要是因為額度可在議員間轉讓、借用，甚至共同掛名提案，議員彼此做人情。桃園更曾發生過議員轉讓額度時，竟收取100萬元回扣的事件。

3. 除了「大戶級」議員，還有「菜籃族」議員

都會型縣市議員每筆配合款金額大，動輒百萬至千萬元不等，多用於改善路面、人行道或水利工程。但非都會型如新竹縣、屏東、南投、澎湖、宜蘭與台東等地，議員配合款筆數多、金額小。

像屏東縣議長周典論，本屆任內前3年，就有856件、共計5000萬元配合款預算通過，其中小於10萬元的件數就占了95%，是全台議會「菜籃王」。（依照採購法，10萬元以下的案子「得」逕洽廠商，也就是説如果金額比較小的話，不用走公開發包招標的繁複程序）

4. 不論有無定額，某些縣市議員配合款，偏好集中在特定工程或項目上

如桃園市議員最愛補助校園與社區，台南市集中水利工程，台中市議員特愛整修道路等。像全國配合款冠軍的台南市議長賴美惠，上億經費都爭取用在水利工程，是全國「水利王」；桃園市議員呂林小鳳，則把錢多數花在建設里民中心，成為「社區王」。

呂林小鳳指出，她替17個里爭取里民活動中心。賴美惠則表示，她的選區有7個大排經過，選區水患多需要建議工程應急。

5. 為躲輿論，地方政府把配合款「藏」起來

早年配合款多編列在縣市政府第二預備金預算項下的「小型零星工程」中，隨著弊案叢生、外界關注度提高，地方政府將配合款「化整為零」的藏錢術也愈趨高明。曾任雲林縣財政局長、現任教於中信金融學院的陳錦稷指出，有縣市政府將配合款的預算科目「打散」，例如分列在民政、社會、教育、文化等局處，但內部仍有統籌單位，如雲林縣是由建設局匯整掌握配合款項目。

6. 縣市政府還會為議員「量身打造」配合款用途

配合款預算有兩種編法，一是編列在資本門，二是經常門。前者僅限工程、建設，後者則可補助社區、社團活動，通常就是一些吃吃喝喝、辦活動。如新北市議員透露，該市配合款過去在資本、經常門各編600萬元，後來發現議員補助社團活動需求多，就把經常門的額度調高到800萬元，「方便大家使用」，進而衍伸出社團申請配合款來吃喝玩樂的怪象。

《關鍵評論網》日前採訪宜蘭縣議員薛呈懿也指出，長遠來說不該有配合款，「即便要有，我比較認同之前林聰賢縣長任內的決定，就是只有資本門，沒有經常門。」她進一步表示，「經常門受惠的對象比較限縮，等於就辦那一次的活動。至少資本門的，譬如說，卡拉OK設備、消防人員的服裝、社區巡邏隊的車子，這些東西至少是整體社會都有機會受惠或是用到，或是傳統的造橋鋪路，至少這些都比較可以照顧到社區的需要。」

7. 有縣市拒絕公開配合款議員姓名，竟說「保護個資」

走過37年歷史的配合款制度，是地方派系壟斷、分配資源的重要工具，弊案不斷的它，讓審計部、行政院主計處多年來數次發函地方政府，要求不可編列定額配合款，並應定期公布「議員建議事項」。

但彰化縣政府以「保護個資」為由，不願公布配合款各項支出的提案議員姓名。宜蘭縣也未公布。

嘉義市雖每半年公布一次資訊，但表單資訊全空白，市府官員面對詢問，卻說「議員們都很認真啊，不是說沒寫就沒爭取建設。」顯示政府既怕公開資料被人民罵，又怕沒公布議員「政績」被議員罵說「你的意思是我都沒在照顧選區嗎？」

《商業周刊》報導指出，對於配合款是否讓議員身兼預算決定權和分配權，有的議員表示，「錢又不是進我口袋，我們只是建議！」「連建議也不行，那選議員要幹麻？」還有從議員轉戰立委私下感嘆「當立委不如當議員」，因為議員才有配合款，「比較好在地方作業績。」

想知道更多有關議員配合款花去哪？其實議員配合款的編列就是為了「府會關係和諧」、「地方民代自利」以及「選舉政見兌現」3大目的，但良善的背後，如今卻衍生了不少弊病：

核稿編輯：楊之瑜

