演好角色，和年齡無關：周迅曾因「衰老」天天以淚洗面

文字：Eachen Lee、Inna Chou

影后周迅出演由陳可辛監製、日本名導岩井俊二執導的電影《你好，之華》，超重量級卡司讓這部電影受到許多關注。而她出演的古裝大劇《如懿傳》播畢，即使不是完美結局但劇情鋪陳、演員演技都讓人十分讚許。

劇集剛播出時，許多人批評周迅「臉老」、「不適合當少女」，沒想到她都將這些言論聽了進去，並因此天天以淚洗面。

周迅和陳可辛導演在對談中聊到年紀、愛情、小孩與生活，周迅自曝曾為「皺紋」和「老」所困，每天早上坐在沙發上就在哭，不過現在的她對於年紀增長已有更開闊的想法。

「我曾經很怕皺紋跟老，一早起床就在哭。」

陳可辛對周迅說：「你在《再見，之華》拍出來之後我覺得特別好看，有年齡感、有些皺紋、很真實。」原來在《如懿傳》開播時，陳可辛看到許許多多對周迅老態的負評，他提醒對方不要介意，而周迅也簡單回覆：「沒事，我明白。」

當初網友攻擊44歲的周迅（當初開拍約42歲）演少女太勉強，還說她臉上都是皺紋。可是她的年齡就是40歲，又豈能要求她還如同18歲一樣年輕、充滿膠原蛋白？

Photo Credit: 你好．之華

周迅回應陳可辛：「我對很多事都考慮得很少，可能對我來講，（年齡）不是最重要的。但在演出《明月幾時有》之後看到自己的臉，覺得很不開心，每天都在想皺紋跟老，早上起來坐在沙發上就哭、就算陽光再好都哭。」原來看似堅強的她，也和其他女演員一樣，曾經為了年紀煩惱，尤其外界對女演員的標準更高，總希望她們能停留在青春貌美的時候，她有兩年也都是這樣的想法。當初在接《紅高粱》跟《如懿傳》時她覺得自己還可以演出18、20歲的狀態，但若是現在才邀請她，恐怕就會拒絕了。

周迅說：「當初我可能沒辦法那麼快速面對人的衰老。這幾年我也想很多關於人的生老病死，是作為人的本身真的面對衰老了，而且是非常客觀、無法避免的。我開始真正面對這件事了，30幾歲覺得還是個引子，不知道到50歲我會怎麼想。」

雖然喜歡小孩，但仍享受自由的感覺

和高聖遠結婚四年，雖然之前一度傳出婚變消息，但後來也不了了之。陳可辛問周迅會不會想要有小孩，周迅說：「20幾歲快30歲很想生小孩，那個時候沒有合適的機會。」十幾年過去了，周迅還是膝下無子，她說：「現在還是沒有決定，但不是從演員的角度，而是因為年齡越來越大，你對世界或人這個生物越來越了解，是我比較考慮的關鍵。」但有成立慈善活動「one night」資助孩子的周迅說自己真的很愛小孩，跟他們玩是非常滿足的，「不過現在我還是比較喜歡自由的感覺，還沒準備好，準備好就順其自然。」周迅和陳可辛聊一聊也談到愛情，陳可辛和吳君如雖然沒有正式結婚，但兩人過著伴侶的生活，陳可辛說：「愛情最重要是生活。」他在拍那麼多愛情電影後才領悟。

「我是一個很誠實面對感情的人，所以受到撞擊也很大」

周迅和陳可辛聊一聊也談到愛情，陳可辛和吳君如雖然沒有正式結婚，但兩人過著伴侶的生活，陳可辛說：「愛情最重要是生活。」他在拍那麼多愛情電影後才領悟。

周迅說她是一個很悲觀的人，對悲傷很敏感，對快樂倒較難反應。她說自己有兩年時間完全無法拍戲，因為處在一個很憂慮的情緒中，尤其「我是一個很誠實面對感情、面對生活的人，有時候受的撞擊是很大的。」周迅需要一段時間去癒合，才能從傷害中走出來。她從小看著父母幸福的樣子、從來沒有吵架，自己也會嚮往幸福的生活，總覺得夫妻吵架是不可思議的事。但長大後了解更多事才發現，有時候吵架不是兩個人的問題，或許是你本身跟任何人都會這樣，久了之後可能這種情緒才會慢慢消失。

身為女演員，胖了、瘦了都要被放大檢視，上了年紀有皺紋更成為大家茶餘飯後的話題， 只希望大家可以放過她們，每個人也都可以放過自己。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷