老饕必吃「詹記麻辣鍋」強勢回歸：新店面打造90年代台味設計亮點

文字：Zoey Lee、Alice Peng

創立於1994年的詹記麻辣火鍋擁有「台北必吃麻辣鍋」、「台北最好吃鴨血」的美譽，是國內外老饕們口耳相傳的必吃好店，但自從因租約到期暫停歇業後，饕客們只能移往新莊總店大嗑一場，也造成訂位更加困難。現在老饕們千呼萬喚的詹記敦南店終於在10月21日重新開幕了！

充滿90年代復古風味的霓虹燈管招牌

詹記麻辣鍋招牌參考90年代台灣經濟發展蓬勃時期，有許多華廈使用燙金字體與霓虹燈條交疊的招牌設計，因此將新店面白天的招牌設計為詹記敦南大廈、晚上則變身成詹記麻辣火鍋，創造有如麻辣鍋色彩般的火紅辣勁視覺！

舞廳般的流明天花

新店面由本事空間製作所設計、十口人聯合建築師事務所協力打造，以「記憶中的老台灣」作為設計概念，像是店內最具標誌性的流明天花即是取自曾風靡全台的時髦舞廳元素，輔以白光照射，創造出充滿90年代台灣味的視覺焦點。

復古廚房窗框設計

過去有許多老房陽台會加設猶如夕陽造型的鋁製窗框防墜設計，而設計師在詹記麻辣鍋也將它用於廚房出菜口，相當帶有懷舊復古味。

集結台灣元素的座位區

用餐區規劃集結90年代常見建材如耐髒耐舊的白鐵、粉色直條紋玻璃及胡桃木，霧面玻璃磚、噴墨磁磚，座位更特別尋找花布重製打造花布椅，重現過去不刻意、隨意擺放的餐廳混搭樣貌。

有別於新莊總店的簡約俐落，外觀充滿90年代復古感的詹記麻辣鍋敦南二店，這回以濃厚台味的樣貌重新開幕，帶來截然不同的用餐體驗。

詹記麻辣鍋 敦南店

電話：02-2377-7799

地址：台北市大安區和平東路三段60號1樓

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷