【圖輯】骯髒、誤點，國營鐵路是辛巴威經濟20年的悲慘縮影

鐵路是重要的交通運輸模式，許多國家在開發、現代化的過程中，都是由鐵路擔起領頭羊的角色。台灣鐵路近來雖有許多紛擾，但不可否認很多台灣人的成長經驗中，都有鐵路、火車的相伴。

不過比起台灣，非洲的基礎建設就沒有這麼好了。

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辛巴威是非洲南部經濟情況相當嚴峻的國家，該國的火車如同國家局勢一樣，昏暗、骯髒又緩慢。

曾經作為大多數辛巴威人的交通首選，辛巴威國營鐵路的服務效率，反映過去20年來該國在前總統穆加比（Robert Mugabe）領導下的悲慘經濟命運。

在辛巴威國鐵服務35年的恩德洛伍（右）與友人一同搭火車｜Photo Credit:Reuters/達志影像

經歷過辛巴威在20世紀70年代的國家獨立戰爭，資深的辛巴威國家鐵路局（NRZ）保全恩德洛伍（Gilbert Mthinzima Ndlovu）說，他在國鐵服務超過35年，很希望火車能回到那個準點又載滿乘客的美好時代。

「時代不同了，我們的乘客很少。」剛下班的恩德洛伍，正在一班列車的車廂內休息，是從首都哈拉雷（Harare）開到他所住的辛巴威第二大城布拉瓦約（Bulawayo）。

他還說，以往10個小時可以到的路程，現在要花上16個小時，甚至更久。

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所以許多辛巴威人喜歡搭客運或租車，而不是忍受夜間列車的寒冷，這在辛巴威相當常見，即便火車票價大約便宜一半，也不太有人願意搭乘。

火車車車廂間時常缺乏基礎的設備，例如照明、飲用水，就連廁所都相當骯髒，通訊器材也時常被破壞。某些車站或車廂更是雜草叢生，只因為很多年沒有人使用，被荒廢在一旁。

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如今，辛巴威鐵路看到了一絲曙光。

去（2017）年，南非的物流公司「Transnet」以四億美元的價碼贏得競標，取得辛巴威國鐵的資本重組權，藉此改善諸多問題，包括收購或翻修火車車廂。

手寫的火車時刻表｜Photo Credit:Reuters/達志影像

但是，在這些目標達成之前，乘客還是得忍耐殘破不堪的火車服務品質，甚至連車站內的火車時刻表都是用粉筆寫的。

「今天你甚至不能從貨車上購買食物，而且所有的廁所都很髒。沒有水、沒有燈，一切都很糟。」一位乘客如此憤慨的表示。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航