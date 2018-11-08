這幾天空氣比較差，國民黨立委提出「2030無煤家園」

（中央社）對於國民黨立委提出2030年後，不准用煤炭發電的「2030無煤家園」，綠委批評藍委江啟臣的提案是插鼻孔法案為了選舉。台電表示，台灣能源98%仰賴進口，目前沒有這樣的條件，另外，台電說，要同時兼顧電價、供電以及生態，不能只考慮單一面向。

立法院經濟、社會福利及衛生環境兩委員會聯席審查中國國民黨立委江啟臣等人所提「減碳無煤家園推動法草案」，會議一開始，會議主席、國民黨立委陳超明不滿環保署出席會議官員層級太低，會議休息十分鐘後，環保署改派環境衛生及毒物管理處長袁紹英出席。

經濟部政務次長曾文生表示，台電最新燃煤超超臨界機組2016年才陸續商轉，若2030年無煤政策通過立法，將導致投資無法回收，需認列損失，林口電廠更新擴建計畫，2030年若關廠，機組僅運轉約14年，認列損失新台幣587億元；大林電廠更新改建計畫，運轉約12年，損失金額約441億元。

曾文生說，無煤推動草案，已分別有相關專法進行規範，為避免法規競合，及兼顧電力供應穩定及有效達成減碳目標，建議不另訂專法。

民進黨立委莊瑞雄表示，以1907年美國最早的跨境污染具體案例來說，喬治亞州對田納西州鍊銅廠的訴訟，官司打了百年，如果發生在台灣很難處理，廠商會說要拚經濟，應該有穩定電源，莊瑞雄說，污染源不是只有台電，污染源太多包括中國。

民進黨立委鄭運鵬說，無煤家園推動法草案是「零煤（同諧音靈媒）法案」、插鼻孔法案，主要是要恢復核電，他建議，無煤發電草案加一項條款，施行日期至萬一國民黨籍當選就職日起算，簡單來說，提法案就是要負責任，要無煤請把處方拿出來。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋上午在立法院召開記者會說，這兩天空氣確實比較差，國民黨到處散播說是因為燃煤太多，而今天在經濟委員會審查江啟臣等人提出的「減碳無煤家園推動法」草案，第一條就明定2030年後不准用煤炭發電；能源問題大家都非常清楚是配比的問題，國民黨從空污問題，轉到未來要零煤炭。

李俊俋表示，燃煤目前占台灣發電量約30%，民進黨喊出2025年無核家園，希望把燃煤降到30%以下，由再生能源填補空缺；民進黨執政後積極推動風力、太陽能發電，國民黨都反對，如果2030年沒有燃煤發電，請問國民黨電要從哪來、如何達到不缺電的目標，還是國民黨支持以核養綠，「未來要有10座核四廠？」

江啟臣向記者表示，國民黨不要亂搞的綠能，擔心的是偏重某一個目標，民眾要的是均衡多元的能源配比，沒有人反對非核家園，無煤也是趨勢，期程可以討論，民進黨自己也喊減碳，非核無煤兩者不違背，為何不能討論，搞不懂民進黨在擔心什麼。

江啟臣表示，這個法案去年就提出，有人批評是為了選舉是莫名其妙。

此外，江啟臣在提案說明表示，當前執政者的能源政策使台灣燃煤發電持續飆高，台灣電力公司購煤數量及預算每年有增無減，且脫煤者聯盟已訂定2030年淘汰燃煤發電目標，政府應以2030年為目標，降低燃煤發電在能源運用的配比，達成減碳無煤家園目標。

台電：目前沒有「2030無煤家園」條件

台灣電力公司發言人徐造華告訴中央社記者，台灣有98%的能源是仰賴進口，以現階段來說，台灣並不具有無煤家園的條件。徐造華表示，台灣要兼顧合理電價、穩定供電以及環境保護，不能只考慮單一面向。

至於外國能達成無煤家園目標，徐造華解釋，加拿大有5成能源來自水力發電、挪威有9成來自水力發電，若是台灣能源可以5成來自水力發電的話，也能達到這項目標。但是，就目前來說台灣並不具有如此條件。

政府訂下2025年的能源配比目標，分別是天然氣占比略高於50%、燃煤介於27%到30%、再生能源略高於20%。根據台電官網，台灣去年發電結構，以燃煤占比最高、達39.2%，其次則是燃氣占比38.6%，核能占比9.3%。

徐造華說，政府政策是以漸進減少燃煤比例，希望在2025年將燃煤比例降至30%。

經濟部：2030無煤家園不可能，多元作法降低空污

經濟部能源局長林全能稍晚對中央社記者表示，能源政策已擬定明確非核減煤路徑，希望在2025年將燃煤發電占比降至30%，這也是參考日本、南韓等與台灣相似的獨立電網狀況來擬訂，日本目標在2030年將燃煤發電占比降至26%，南韓則目標36%。

林全能並指出，日本、南韓仍納入核能發電，但在台灣非核共識下，不可能一下子在2030年達到無煤目標，後續會持續檢討發電等相關技術發展，但目前尚未看到較適合、且不會產生空污的技術，無法斷言何時能達到無煤目標。

林全能也說，在今天的討論中，提到燃煤不一定等於空污，可以透過空污排放管制等方式達到碳排放減量目標，而環保署也已訂定溫室氣體減量管理法，目標在2050年碳排放量要較2005年減量50%，經濟部也會全力配合。

同時，能源局今天也發布新聞稿指出，夏季用電尖峰時，燃煤電廠發電量較高，但並無顯著空污問題，但在秋冬季用電需求較低、燃煤電廠降載時，卻有空氣品質惡化問題，顯示燃煤發電不全是影響空品主因。

能源局表示，目前已透過火力機組降載、污染防制措施及能源轉型等多元作法，降低空污排放。

短期作法包括在電廠煙囪裝設連續自動監測設施，接受各地方環保局監督，並在空品不良期間及區域，執行降載減排作業；中長期作法包括加速推動燃煤電廠汰舊換新，新設或擴建電廠需採最佳可行技術，提升電廠空污防治設備效能，有效降低空污及碳排放。

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核稿編輯：楊之瑜