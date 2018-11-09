「民主政治的奇蹟」苗栗縣議會三讀總預算，連續25年分文未刪

（中央社）苗栗縣議會5日三讀通過108年度苗栗縣總預算案，創「連續25年總預算分文未刪」的紀錄；過程中，民進黨議員陳光軒為刪除地方教育發展基金部分預算未果，與其他議員爆發激烈口角。

苗栗縣議會進行108年度苗栗縣總預算、附屬單位預算案二、三讀會，民進黨籍縣議員陳光軒先後針對縣府「1999」話務平台委辦費以及地方教育發展基金材料及用品費提出質疑，分別主張凍結及刪除部分預算，經表決均未獲多數議員支持，在討論期間甚至一度與國民黨議員禹耀東、無黨籍議員徐欽鴻等人發生激烈口角，險些釀成肢體衝突，最後由議長陳明朝敲槌宣布照案通過，完成二、三讀。

陳光軒針對「1999」話務平台委辦費中增列232萬元，質詢計畫處長江和妹經費用途，江和妹僅答覆是「人力及設備更新」，對於詳細內容無法充分說明，陳光軒於是提案凍結，待計畫處提出完整報告再行審查；隨後在同黨議員羅貴星緩頰下，由主計處長陳榮貴補充說明，才讓預算過關。

陳光軒另對附屬單位預算地方教育發展基金編列「中運會及全運會參賽隊職員加菜金、團體服、帽子、車資及雜支暨聖火傳遞經費」215萬元提出意見，他說，縣府每年編預算購買運動服、帽子送給議員，質疑教育經費淪為公關支出，主張全數刪除。

縣議員禹耀東接著發言直嗆「不要領就好了，不要用這個凸顯個人」、「要講清廉，不要在我面前講清廉」，隨即話鋒一轉，詢問衛生局性侵、家暴經費有無增加，暗指陳光軒先前官司風波。

苗栗縣議會創連續25年總預算分文未刪紀錄，過程中民進黨議員陳光軒（左）與國民黨議員禹耀東（右）爆發激烈口角｜Photo credit: 中央社

此時，陳光軒跑上主席台拿下議事槌，企圖阻止預算三讀，並質疑禹耀東發言內容與本案無關，兩人爆發激烈口角，互嗆「你哪裡比我清廉」，雙方你來我往之際，有其他議員批評選舉作秀，無黨籍議員徐欽鴻要求將陳光軒送交紀律委員會，國民黨議員廖英利也高分貝批評陳光軒不尊重各小組審查結果，「這麼多席議員只有他是議員嗎」。

議長陳明朝要求維持議場秩序，裁示停止討論，並進入表決，最後拿出備用議事鎚敲槌通過附屬單位預算案，終結混亂場面。

陳光軒會後在臉書寫下，苗栗縣議會對縣府總預算連續25年分文未刪，「民主政治體制的奇蹟」。

今天上午議會總預算二、三讀會，我再針對縣政府許多不合理的預算提出凍結、刪除，回應的答案竟然有：「因為你反對，所以沒找你討論」、「議員，我們會後再補資料給你」......這種瞎話。

苗栗縣108年度總預算歲入編列191億7492萬4000元，歲出編列189億4492萬4000元，債務舉借95億元，償還97億3000萬元，債務還本淨額2.3億元，總預算較去年增加2000萬元。主計處長陳榮貴表示，近4年來縣府遵照監察院、行政院要求覈實編列預算，對於非必要費用都已自行刪減，不會有以往高估或虛列預算的情況發生。

他也說明，今天爭論的地方教育基金215萬元經費，是包含所有選手、隊職員服裝、車資、加菜金等相關費用，並非純粹編列提供給議員。

不過，《關鍵評論網》在「議員衝啥毀」專題中報導，苗栗在前縣長劉政鴻主政時期，舉債近400億，年年大幅超過法定債限，縣政府甚至在2015年一度發不出薪水。2016年監察院彈劾劉政鴻為了製造預算收支平衡的假象，2007～2014年間「虛列」中央根本沒給的補助預算510億，還要求各局處找錢，不但挪用災害補助款，更調借社福基金，但苗栗縣議會始終沒有善盡監督的責任，未核實審查。

監委劉德勳痛批，「光是2012年國慶煙火施放，別的縣市施放天數都是個位數，但苗栗縣一放就是29天，經費達3.74億。」事實上，「審預算」也僅只是議員的職責之一。到底縣市議員的職責是什麼？他們平常又都在做什麼？讓我們一次告訴你：

新聞來源：連25年未刪 苗栗縣108年總預算三讀通過（中央社）

核稿編輯：楊之瑜