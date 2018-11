床墊、枕頭套、棉被⋯⋯這些寢具的英文怎麼說？

如果可以一直躲在被窩裡不出來就好了!等等,如果這個願望成真,那你可得小心了。根據科學家指出:長期賴在床上不動可不是什麼好事呢!許多身體狀況會跑出來,像是褥瘡、骨質疏鬆……等,還有好多好多。究竟還會帶來哪些後果呢?點開影片找出答案吧!

在床上躺太久對身體不好,但要離開溫暖的被窩,有時卻又令人痛苦萬分。床可真是令人又愛又恨啊!不過,先不說我們跟床之間的愛恨情愁了,常見寢具的英文,像是棉被、枕頭套等,你都知道嗎?一起瞧瞧吧!

常見寢具英文

床具

bedframe 床框 / 床架:床具的底部,上面放置床墊。

mattress 床墊

A: I don’t know which mattress to choose. They all look pretty nice.(我不知道該選哪張床墊。它們看起來全都很不錯。)

B: Personally, I prefer memory foam mattresses to spring mattresses. Do you like a soft or hard mattress? (就個人而言,比起彈簧床墊,我更喜歡海綿記憶床墊。你喜歡軟一點還是硬一點的床墊呢?)

床墊

mattress pad 放在床墊上的薄墊:可增加舒適度,有些材質也有防水、防蟲的作用。

mattress protector 保潔墊 :放在床墊上避免髒污的薄墊。

A: I didn’t sleep well last night. My new mattress is too firm for me.(我昨晚沒睡好。我的新床墊對我來說太硬了。)

B: Why don’t you buy a soft mattress pad? It might enhance your sleep quality.(為什麼不買個軟墊呢?或許能改善你的睡眠品質喔。)

床單床包

bottom sheet / fitted sheet 床包:有鬆緊帶而能包裹住床墊的薄布(人睡在上面)。

top sheet / flat sheet 床單:睡覺時蓋在身上的一層薄布(人睡在下面)。如果天氣冷,上面可以再加上棉被或毯子。這是盛行於美國的蓋被習慣,在臺灣比較少見。

A: How many times do I have to tell you? When you make the bed, you need to untangle and align the sheet.(我要跟你說多少次?鋪床的時候,你必須把打結的床單解開並拉齊。)

B: Sorry. I was in a rush this morning. I won’t do it again.(對不起。我今早太趕了。我下次不會了。)

棉被毯子

comforter 棉被 / 厚被 / 蓬鬆棉被:美式英文常用,通常沒有被套。

duvet 棉被 / 厚被 / 蓬鬆棉被:英式英文常用,有被套duvet cover可供換洗。

blanket 蓋毯 / 毛毯:在床上及沙發上都常被使用。

A: My son likes to kick off the comforter at night. I’m worried he might get sick.(我兒子晚上很喜歡踢被子。我擔心他會感冒。)

B: Maybe a comforter is too hot. You could give him a blanket instead.(也許棉被太熱了。你可以換給他一條毯子。)

枕頭

pillow 枕頭

pillowcase 枕頭套

pillow protector 枕頭保潔套

throw pillow / cushion 抱枕:常作為裝飾用,睡覺時放到一旁。

A: Remember to change your pillowcase twice a month.(記得枕頭套每個月要換兩次。)

B: Okay, okay. I got it.(好,好。我知道了。)

床罩

bedspread 床罩:鋪在床的最上層,主要作為裝飾用,常垂落至地面

A: Does your four-piece bedding set include a bedspread?(你們的四件式寢具組有包括床罩嗎?)

B: No. It includes one top sheet, one fitted sheet and two pillowcases.(沒有。它裡面有一件床單、一件床包和兩件枕頭套。)

A: I see. Then I’ll get a four- piece set and a bedspread.(我明白了。那我要一件四件式寢具組和一個床罩。)

「床」的學問還真不少!下次購買寢具時,也不妨留意一下商品的英文說明,看看自己是否記得喔。

