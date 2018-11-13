床墊、枕頭套、棉被⋯⋯這些寢具的英文怎麼說？

如果可以一直躲在被窩裡不出來就好了！等等，如果這個願望成真，那你可得小心了。根據科學家指出：長期賴在床上不動可不是什麼好事呢！許多身體狀況會跑出來，像是褥瘡、骨質疏鬆……等，還有好多好多。究竟還會帶來哪些後果呢？點開影片找出答案吧！

在床上躺太久對身體不好，但要離開溫暖的被窩，有時卻又令人痛苦萬分。床可真是令人又愛又恨啊！不過，先不說我們跟床之間的愛恨情愁了，常見寢具的英文，像是棉被、枕頭套等，你都知道嗎？一起瞧瞧吧！

常見寢具英文

床具

bedframe 床框 / 床架：床具的底部，上面放置床墊。

mattress 床墊

A: I don’t know which mattress to choose. They all look pretty nice.（我不知道該選哪張床墊。它們看起來全都很不錯。）

B: Personally, I prefer memory foam mattresses to spring mattresses. Do you like a soft or hard mattress? （就個人而言，比起彈簧床墊，我更喜歡海綿記憶床墊。你喜歡軟一點還是硬一點的床墊呢？）

床墊

mattress pad 放在床墊上的薄墊：可增加舒適度，有些材質也有防水、防蟲的作用。

mattress protector 保潔墊 ：放在床墊上避免髒污的薄墊。

A: I didn’t sleep well last night. My new mattress is too firm for me.（我昨晚沒睡好。我的新床墊對我來說太硬了。）

B: Why don’t you buy a soft mattress pad? It might enhance your sleep quality.（為什麼不買個軟墊呢？或許能改善你的睡眠品質喔。）

床單床包

bottom sheet / fitted sheet 床包：有鬆緊帶而能包裹住床墊的薄布（人睡在上面）。

top sheet / flat sheet 床單：睡覺時蓋在身上的一層薄布（人睡在下面）。如果天氣冷，上面可以再加上棉被或毯子。這是盛行於美國的蓋被習慣，在臺灣比較少見。

A: How many times do I have to tell you? When you make the bed, you need to untangle and align the sheet.（我要跟你說多少次？鋪床的時候，你必須把打結的床單解開並拉齊。）

B: Sorry. I was in a rush this morning. I won’t do it again.（對不起。我今早太趕了。我下次不會了。）

棉被毯子

comforter 棉被 / 厚被 / 蓬鬆棉被：美式英文常用，通常沒有被套。

duvet 棉被 / 厚被 / 蓬鬆棉被：英式英文常用，有被套duvet cover可供換洗。

blanket 蓋毯 / 毛毯：在床上及沙發上都常被使用。

A: My son likes to kick off the comforter at night. I’m worried he might get sick.（我兒子晚上很喜歡踢被子。我擔心他會感冒。）

B: Maybe a comforter is too hot. You could give him a blanket instead.（也許棉被太熱了。你可以換給他一條毯子。）

枕頭

pillow 枕頭

pillowcase 枕頭套

pillow protector 枕頭保潔套

throw pillow / cushion 抱枕：常作為裝飾用，睡覺時放到一旁。

A: Remember to change your pillowcase twice a month.（記得枕頭套每個月要換兩次。）

B: Okay, okay. I got it.（好，好。我知道了。）

床罩

bedspread 床罩：鋪在床的最上層，主要作為裝飾用，常垂落至地面

A: Does your four-piece bedding set include a bedspread?（你們的四件式寢具組有包括床罩嗎？）

B: No. It includes one top sheet, one fitted sheet and two pillowcases.（沒有。它裡面有一件床單、一件床包和兩件枕頭套。）

A: I see. Then I’ll get a four- piece set and a bedspread.（我明白了。那我要一件四件式寢具組和一個床罩。）

「床」的學問還真不少！下次購買寢具時，也不妨留意一下商品的英文說明，看看自己是否記得喔。

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本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈寢具英文大集合！『棉被』、『枕頭套』英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航