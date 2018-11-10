金庸提出特首選舉「雙查方案」，真斷送了香港的民主？

香港最偉大的文學家金庸逝世，絕大部分人都懷緬。然而，也有一些人舊事重提，指責作為政治參與者的查良鏞，在80年代後期擔任《基本法》起草委員會政制小組香港召集人的時候，提出「雙查方案」，「斷送了香港的民主。」

此事的爭議還不止於政治層面。查良鏞當時在《明報》一連三天發表社論支持他提出的方案，又在報紙中多刊登支持方案的消息，減少反對方案的消息的報導。當時，有員工質疑他「公器私用」。他辯護，報紙不是公器是私器。這進一步擴大到對查良鏞人格的質疑。

筆者認為這些指責是不公正的，是時候重新審視歷史，正本清源了。

回到1988年的歷史現場。當時中國還繼續改革開放，雖然胡耀邦下臺，但趙紫陽依然支持政治改革。政論片《河觴》在中國引起收視熱潮，觸動如何進一步政治改革的大爭論。各界對中國改革依然抱有很高期望。

對香港來說，頭等大事是《基本法》起草問題。這時距離回歸只有不到10年，作為（當時）被視為「小憲法」《基本法》還懸而未決，以當時的進度，可謂迫在眉睫。

制定《基本法》的焦點爭議是政制問題（以下根據《基本法的草擬與政制主流方案》的記錄輔以其他資料），當時民主派草委（主要司徒華和李柱銘兩人）要求1997年通過直選選出特首，但中方草委和一些香港草委堅決否定普選，意見非常分歧。到1988年雙查方案提出前，曾出現過幾十種方案，其中又以民主派支持的190人方案和工商派支持的89人方案為最具代表性的兩方。前者建議，1997年就以不少於十分之一的立法機關成員提名候選人，再由市民普選出特首，後者則建議，特首由選舉團選出，也不提及普選產生事宜。

值得注意的是，在《中英聯合聲明》裏面，有關特首產生方法的表述是：「行政長官在當地通過選舉或協商產生，由中央人民政府任命。」也就是說，雖然中國在原則上支持通過選舉產生特首，但中國未曾做出有強制性的承諾，香港特首必須以選舉產生，更不用說普選產生。

在1988年4月的《基本法（草案）徵求意見稿》中的正文，特首還是「通過選舉或協商產生」；附件一則列出五個方案候選，其中沒有普選選項的占了三個。

因此，在《基本法》框架下是否能爭取到普選，並非理所當然的事。選舉方法必須先形成香港草委的共識，再必須得到中方草委的認同，最後還必須在人大常委和人大通過。完全撇開中國是不可能的。這要求香港草委必須提出一個中方可以接納的方案，否則就面臨無法把「普選」寫入《基本法》的風險。

「雙查方案」正是在這種情況下於1988年11月出現。有人認為，它是查良鏞探聽到中國口風，在中國官員示意下提出的方案，也有人進一步根據魯平的話，說它比中國設想的方案「更保守」。當然，這兩種說法是有矛盾的。

但仔細考察，「雙查方案」實際是一個妥協方案。正如一切妥協方案一樣，它有其保守的部分，也有其進步的部分。

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保守的部分，正如民主派指責的，它沒有從1997年就開始直選。但如果堅持這種立場寸步不讓，《基本法》起草就無法進行下去了。

進步的部分，它提議：「第三任行政長官任內，進行一次全體選民投票，以決定第四任行政長官是否普選，以及第五屆以後的立法會是否全面直選。」

更仔細分析其「進步部分」有幾個關鍵元素。

第一，把「普選特首」寫入《基本法》。這是中國在《中英聯合聲明》之外作出的重要讓步。

第二，特首是否普選產生，由香港人民公投決定，中央將尊重香港人的公投結果。放在現在的語境，金庸可謂「自決派」。進一步，如果這條寫入《基本法》，香港人進行其他形式的公投就師出有名，再不會被質疑「《基本法》沒有公投的規定」。

第三，設置一個時間表，即在2007－2012年間，決定2012年是否普選特首。而且，一次公投不過，還可以每隔10年再公投一次。

如果雙查方案能被接納，那麽香港固然在一至三屆特首選舉中沒有普選特首的權利，但只要香港人萬眾一心，2012年特首選舉就可望能普選出特首。

「雙查方案」提出後，1989年2月的《基本法（草案）》中的附件一基本採納這個方案。它規定：

在第三任行政長官任內，立法會擬定具體辦法，通過香港特別行政區全體選民投票，以決定是否由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後，普選產生行政長官。投票結果報全國人民代表大會常務委員會備案。 上述全體選民投票的舉行，必須獲得立法會議員多數通過，徵得行政長官同意和全國人民代表大會常務委員會的批准方可進行。投票結果，必須有百分之三十以上的合法選民的贊成，方為有效，付諸實施。 如上述投票決定行政長官由普選產生，從第四任起實施；如投票決定不變，每隔十年可按第七項的規定再舉行一次全體選民投票。

30％的選民贊成，大致相當於六成投票率，過半支持，門檻並不高。即便對那個「提名委員會」也難以苛責，因為當時所有方案，包括民主派的190人方案，全都有這樣一類提名機構。

事實上，中國對這個方案也是不滿意的。在下一版草案（1990年2月，也是最終通過的版本）中，就把公投和時間表都去除了，只是保留了「由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生」的表述，又加上了按照香港「實際情況和循序漸進的原則」以及「最終」的定語。在附件一中，又加上了2007年以後的特首產生方法如需改變，須經立法會全體議員三分二多數通過，行政長官同意，並報全國人大常委會批准的「三部曲」。

因此，「雙查方案」從開始基本為草案接納，到最終被分拆為兩部分：其保守的部分被改頭換面之後吸納入《基本法》，進步部分被完全抛棄了。如果「雙查方案」真的是比中國方案還保守，怎麽最後「進步部分」沒有最終寫入《基本法》？就這樣，一個妥協方案就變成一個「保守」方案了。

對此，查良鏞不需負責，因為在六四事件中，查良鏞激烈批評中國，批評鄧小平，又主動退出了起草委員會。他對之後的改動就無能為力了。這時令人感到遺憾的反而是，如果查良鏞繼續違背自己的良心，留在草委會，是否能保住這些進步條款。

查良鏞的方案當時得不到理解，批評者只看到其「保守」的部分，沒有提及其「進步」的部分，這是相當不公道的。後來，不少人開始認同，雙查方案並不是這麽保守。就連當初指責他的李柱銘也說，查良鏞是當時爭取民主的「第三人」，而且比他更懂中共的底線，又說，如果雙查方案得到落實，那麽現在香港早就有民主選舉了。這些反思都是客觀的。

另外一關鍵點就是如果方案能寫到《基本法》，並且按部就班地執行，那麽在時間點上，還能趕在胡溫執政的年代，中國還比較尊重香港，還沒有過分扭曲《基本法》；也能趕在曾蔭權做特首的年代，比較捍衛「兩制」。這些對香港意味著什麽不言而喻。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航