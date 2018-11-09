環保署最快年底發送「空污警報」，空氣多差才要「嗶嗶叫」？

入秋以來最嚴重的一波空氣污染本週影響台灣，昨（8）日全台西半部一片霧茫茫，根據監測數據，有接近30個測站達到對所有族群都「不良」的「紅色警戒」，環保署與行政院災害防救辦公室研擬最快將在年底推出「空污警報」，未來空品指標AQI指數超過200，測站附近民眾手機將和「地震警報」一樣收到預警通知，但也引發外界質疑，警報發送門檻太高效果有限，因為像昨天雖然空品差，但並未有測站指數超過200。

空污季節到，中南部近來已經頻頻密集出現紅色警報和橘色警戒，這兩天連北部空氣品質都跟著變差，《中央社》報導，昨天全台灣的空氣品質從早上開始就不佳，包括北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏地區有22測站達到紅色警示等級，指標污染物為細懸浮微粒；至下午5時，則仍有54測站空氣品質達有害等級，其中16測站達紅色警示等級。

環保署也在昨天下午提出未來三天空氣品質預報指出，今、明兩天東北季風稍微增強，北部、竹苗地區空氣品質將轉好，為「普通」等級，但中部以南仍位於下風處，擴散條件較差，中部、雲嘉南地區為「橘色提醒」等級，高屏地區仍為「紅色警示」等級，然而因為這波東北風並不強，到11日減弱後，中南部仍然因為擴散條件不佳，預估中部地區為「橘色提醒」等級，雲嘉南以及高屏地區為「紅色警示」等級。

像「地震警報」一樣的「空污警報」有效嗎？

面對空污可能會對民眾健康帶來的影響，環保署研擬最快將在年底推出「空污警報」，當空品測站的AQI指數超過200，也就是達到「對所有族群都非常不健康」時，將發送警報到測站附近民眾的手機通知，不過發送門檻應該設在哪裡？民間也有不同聲音。

目前AQI指標總共分為6個等級，而這幾天的空氣污染一度讓全台西半部測站有超過七成都在橘色警戒（AQI101-150）以上，但並未有超過200的紀錄，《聯合報》報導，中興大學環境工程系教授莊秉潔說，要達到AQI200的標準，可能只有「雲林風吹砂」時才會收到預警，標準可低一些，例如AQI達150就可發布。

天氣風險管理公司總經理彭啟明則表示，樂見國內也能有空汙警報，像是南韓首爾因燃煤發電及受中國大陸汙染物影響，空汙情形跟中南部很相近，當AQI超過150時，就會發布國家級的警報訊息到民眾手機。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃也說，警報發布標準應經各界討論，他認為200的標準太高，反而無法達到實際防制效果。

不過對於門檻設定，環保署則回應，發布警報時機跟次數要審慎評估，不宜造成民眾恐慌。

彭啟明後續也在臉書上表示，他在南韓和一位首爾大學的教授聊到這個議題，對方表示因為環保單位空氣污染的量測位置較高，都在3、4樓以上的屋頂，和一般民眾在市區路面上不同，他認為AQI>150就有必要發送警報，不應該用「1年會發幾通」的成本考量來思考。

環保署大規模降載、稽查開罰有效嗎？

針對此次空污，環保署也祭出相關應變措施，包括首次啟動今年入秋以來較大尺度的降載應變措施，《中央廣播電台》報導，包括協和、台中及興達電廠降載量8500MW、降載電量5021萬度；台電也降載3680 MW、降載電量4186萬度。

《中央社》報導，環境督察總隊也啟動強力稽查，針對北、中、南地區的重大空污排放量事業進行查核檢測，動員18車組55名稽查人員，總計查核29家事業，查獲違反環保法規告發及移送共計12家，違規事實包括未依許可排放管道逕行排放、設備元件檢測不合格、未依許可證內容進行設置或變更、漏繳空污費、未依法停工或停業及露天燃燒等。目前初估處分金額總計達100萬至700萬元。

《中央廣播電台》報導，環保署強調，儘管近日空氣品質不佳，不過相較往年，空氣品質確實逐年改善，22縣市全年紅色警戒次數從3年前的997次，到去年顯著下降為483次；PM2.5平均濃度也從2015年的每立方公尺22微克，逐年遞減到去年18微克。今年以來，紅色警戒次數及PM2.5平均濃度也都較去年同期下滑。

不過對民眾和環團來說，這個改善效率還是「不夠快」，包括南部反空汙大聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、爭好氣聯盟、PM2.5自救會等民間團體就指出，高屏地區現在被好幾個燃煤發電廠、石化工業區包圍，一年有197天PM2.5濃度都是超標，政府應該「做更多」，目前他們也號召民眾在11日上街，提出要求高雄市政府訂定生煤條例、興達電廠除役、中鋼改善設備、反對中油再設廠等訴求，讓高屏地區的空品能獲得立即改善。

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核稿編輯：羊正鈺