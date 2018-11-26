想寫出「一定要叫來面試」的履歷，請避開這6個地雷

談過了一些職涯規劃的心得，我覺得也應該討論實戰技巧，平衡一番。

接下來我想分2篇文章以Hiring Manager的角度，跟大家分享為什麼某些履歷表沒有面試機會，以及「為什麼面試之後沒有下文」（下期待續）。

有職缺的時候，通常公司會把職務需求post在公司自身的招聘網頁上、網路的招聘網站，同時人事部也會通知相熟的獵人頭顧問。通常人事部會先擔任第一關的資料審查，再把資料傳送給Hiring Manager。

但如果Hiring Manager希望瀏覽所有的申請人資料，人事部也會同意。我認為Hiring Manager第一線審查履歷表雖然必須花費較多的時間，但可以確保沒有遺珠之憾，畢竟人事部並不全然了解部門的職務需求。

最後幾年我收到的履歷表全都是soft copy，我通常把他們分成：「明顯不合適」、「不確定要不要面試」、「一定要面試」三大類。歸類之後會再重看第二次，再做調整，確保沒有「錯失英才」。

歸入「明顯不合適」的履歷，會由人事部寫「謝函」告知應徵者。

「不確定要不要面試」的履歷，就是那些第一輪面試後，想再看看有沒有其他選擇的第二輪人選。這些應徵者既不會立即收到拒絕信，也不會立即收到面試通知。當有眾多第一輪面試的應徵者時，「不確定要不要面試」這類應徵者的面談機會也會相對降低。

「明顯不合適」和「不確定要不要面試」的履歷通常有下面這些特徵。

（1）履歷與要求的資歷明顯不符

例如有些較資淺的職缺想找大學畢業、有2～3年工作經驗的應徵者，可是收到了超過10年經歷的履歷表。雖然應徵者的經驗豐富，但考慮職缺的工作內容大多是行政工作，應徵者可能會覺得「大材小用」，當然只能婉拒。

有時狀況剛好相反：要找有10年工作經驗的中階主管，結果收到只有2年工作經驗的履歷表，當然也不會有面試機會。

（2）頻繁轉換工作

轉換工作不是太大問題，但如果每個工作都只做不到幾個月，而且每份工作中間還有幾個月的待業時間，這代表應徵者可能不是很穩定，可能會讓主管考慮再三。如果公司的招聘程序簡單，而求職者有些特殊的專案經驗，也許仍有面試的機會。

但如果公司的招聘程序繁瑣，員工離職之後需要經過幾道程序才能再重新取得職缺、重新取得招聘許可；主管往往會擔心新人離開後可能無法（或得耗費時日才能）重新請人。這樣的狀況下，主管可能就不願意「冒險」與這位應徵者面談。

（3）履歷表錯別字、格式不統一、字體大小不一

有錯別字、格式與字體不統一的履歷表，會給人不夠仔細、對這份工作不是很在意的印象，當然也就失去了進入面試的機會。

如果是網路版的履歷，PDF版本上的每個連結都必須是有效的。連結到空白頁的URL效果當然會大打折扣。

（4）履歷與職缺要求有距離

對主管來說，最理想的狀況就是找一個已經有類似工作經驗、經歷過類似的企業文化、第一天上班就可以立即上線的應徵者。

如果收到了來自相同產業、大小相仿的公司、目前擔任類似職務、或甚至就是從競爭廠商來的履歷表，一定會安排面試。

如果是找有工作經驗的轉業者，之前的工作經驗與公司當然會是關鍵因素。如果是來自同一產業但不同的工作內容，或者在那個產業只有很短的時間；或者應徵跨國企業的亞洲區職務，但應徵者只有單一國家在中小企業的工作經驗，進入面試的機會往往較低。

（5）履歷沒有突出之處，或誇大其詞

如果是找初出校園的大學畢業生，應徵者在校的成績、課外活動經驗、之前的實習經驗、有無參加exchange program會是考慮的因素。一線大學的相關系所學生當然有先天的優勢。

大學是不是唸相關科系倒不是決定能否進入面試的關鍵。但如果學經歷平平，曾經做過的專案、相關證照、參與的協會或社團也沒有特別突出的地方，想要爭取面試的機會就比較小。

單單描述自己在之前工作的內容，而沒有說明對公司的實質「貢獻」是沒有實質用途的。最重要的是具體描述自己在之前工作的成就，例如「業績在一年內成長25％」就比「大幅提高公司業績」這樣的描述具體而吸引人。

或者有些應徵者已經有數年工作經驗，或許已經轉換了幾家公司，但職務與工作內容大同小異，沒有升遷，這代表應徵者工作能力平平。當應徵人數眾多的時候，這樣的履歷被面試的機會也比較低。

故意誇大職稱，名實不符也是看得出來的。例如只有2年工作經驗，卻把自己寫成跨國企業的部門經理，但並沒有特殊的專案表現，就容易引人疑竇，面試機會當然不高。

（6）沒有工作簽證

對於手邊沒有在地工作許可、需要公司幫忙申請工作簽證的求職者，如果申請的是中小企業的職位，這可能是你沒有收到面試通知的主要原因。為外國人辦理第一次工作簽證需要許多文件，往往會讓中小企業卻步。

這的確是非戰之罪，但這也是職場的現實面。

結語：「多勞多得」是王道

在履歷表上下功夫的人，被邀請參加面試的機率一定比較高。這些功夫包括：

為申請的職位量身定制而寫的履歷──加入工作職能要求的key words。當人事部負責第一線審查履歷表、而他們對某職缺不是特別清楚的時候，對他們來說最省事的辦法就是看履歷表裡是不是有相關的keywords（例如某些證照、學歷證書、電腦軟體技能等等）。

就算覺得為了某個職位量身定制寫履歷太費工夫，至少可以依據希望轉職的工作，將履歷改寫為幾大類。舉例來說申請行銷企劃的和申請業務銷售的工作要求是不一樣的，必須在履歷表上強調的技能也不同；這兩類的工作就需要不同的履歷表。

詳細閱讀想應徵工作的職務要求，在求職信（cover letter）上強調自己符合職務要求的所在。

寫電郵跟進已經投遞履歷、但沒有回音的求職機會。這封電郵等於是給自己的第二次機會，讓對方再次查閱你的履歷，決定是否請你來面試。（當然，如果你的履歷不符合需求，很快就會受到拒絕信，也不再需要繼續在這個工作機會花時間。）

本文經孫婕授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航