雞肉打激素導致性早熟？我們首先要釐清的青春期真相

文：不願具名的攝影者

和很多醫學、健康問題一樣，兒童性早熟、青春期發育提前是一個複雜的問題，毫無科學依據、甚至違背事實地做出斷然的建議，只會引起沒有必要的恐慌。其實很多父母都有這種感覺，和自己當年相比，現在的小孩發育得比較早。有很多調查研究表明，這種感覺不是錯覺，人類青春期發育的開始年齡一直不斷提前，女孩尤其明顯。

2006年丹麥的調查發現，女孩開始發育的平均年齡是9歲10個月，與1991年相似的調查相比，幾乎提前了1年。如果與19世紀相比，就提前得更多了，那時候荷蘭女孩初潮年齡平均是17歲，而現在不到13歲。是什麼原因導致青春期發育越來越早呢？

青春期發育是怎麼開始的？

控制青春期發育的中樞，是下丘腦裡一塊被叫做弓狀核（arcuate nucleus）的區域，它們含有神經內分泌神經元，這些神經元會製造並釋放促性腺激素釋放激素（GnRH）。在促性腺激素釋放激素的刺激下，垂體開始製造黃體激素和濾泡刺激素。這兩種激素被釋放到血液中，刺激卵巢製造雌二醇（主要的雌激素）、睪丸製造睪酮（主要的雄刺激），從而分別讓女孩和男孩的身體開始發育。這個控制過程其實是很複雜的，有很多細節還不清楚。

但是現在已經知道，青春期發育是透過解除大腦對弓狀核的抑制來實現的。在出生之前和剛出生的那一段時間，弓狀核是活躍的，但是在出生幾個月後，弓狀核的功能會被抑制，直到8～10歲的時候，這種抑制被解除，於是青春期發育開始。如果腦部有腫瘤，不能抑制弓狀核的功能，就會出現性早熟。還有很多因素會影響到弓狀核的功能，例如脂肪細胞分泌的瘦素，能夠刺激弓狀核製造並釋放促性腺激素釋放激素。除了下丘腦－垂體－性腺這條控制路線，青春期發育還有第二條控制路線，那就是腎上腺也會分泌某些雄激素影響到青春期發育。

為什麼我們會把性早熟歸咎於食物？

但是很多人很難理解青春期發育的複雜性，會簡單地把性早熟歸咎於現在吃的食物含有很多激素。甚至有些醫生也這麼認為。例如醫生會提出：「如何預防性早熟？應控制外源性激素攝入，比如，奶及奶製品、大豆、蜂蜜、雞肉、反季節水果等含有雌激素多的食物，要適量吃，不能過多攝入。」

這種健康建議很符合一般人的口味，但是卻極其不專業。蜂蜜的主要成分是糖和水，兩者占了99％以上，剩下的是微量的蛋白質、有機酸、芳香物質、礦物質、色素等，並不含雌激素。說到蜂蜜，有些人會聯想到蜂王漿，它也經常被當成是性早熟的罪魁禍首。其實蜂王漿也不含雌激素，倒是含有雄激素，不過極其微量，一克蜂王漿所含的雄激素的量，只相當於一個男人體內一天合成的雄激素的量的幾十萬分之一，微不足道。

雞肉有打化學激素？所以會導致性早熟？

養雞場的肉雞因為長得快，幾十天就能上市，經常被傳為是因為使用了激素。其實肉雞長得快的原因是因為品種優良、飼料成分合理和飼養環境適宜，而不是因為餵了激素。養雞使用激素是被禁止的，即使非法使用也對雞的生長沒有好處，不會有人用。使用性激素並不能刺激雞的生長，使用生長激素倒是有可能。

但是生長激素是一種蛋白質，口服會被消化掉，無法被身體吸收利用，只能採用注射的方式，而且一天要注射好幾次才能見效。顯然不可能有人有精力給養雞場的雞，一個個每天注射幾次激素。何況生長激素非常昂貴，1毫克的價值超過了雞價，更不可能有人去做這種賠本生意。所以美國食品藥物管理局甚至不允許銷售雞肉時標榜「不使用激素」，因為激素使用是不允許的，也沒人會用。

進入青春期早晚與否，和營養有關

由上文可知，把青春期發育提前歸咎於飲食中含有激素，是沒有道理的。那麼究竟是什麼原因讓現在的小孩要比他們的父母、祖父母更早進入青春期呢？主要的原因是因為他們的營養要比他們的前輩充足得多，甚至到了過分的程度，因此他們的體重更重，體內脂肪更多。

一旦體重、脂肪量達到一定程度，身體就會覺得已經為生殖做好了準備，就會提前進入青春期發育期。相反地，如果身體處於營養不良的狀態，首先要保證的是自己的生存，而不是繁殖後代，進入青春期發育的時間就會延遲。這從進化生物學的角度很容易理解，很多研究也都證實了這一點：青春期發育的開始時間與體重高低有關，肥胖更是性早熟的危險因素。

和很多醫學、健康問題一樣，兒童性早熟、青春期發育提前是一個複雜的問題，毫無科學依據甚至違背事實地做出截然的建議，只會引起沒有必要的恐慌。理應比一般消費者更有專業知識的醫療機構，更應該慎言。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航