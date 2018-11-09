川普再槓上CNN：稱之為「人民的敵人」、撤銷記者通行證

美國期中選舉落幕，川普昨（8）日在記者會上與有線電視新聞網（CNN）白宮記者阿科斯達（Jim Acosta）發生口頭衝突，川普當眾罵《CNN》是「人民的敵人」，當一名女職員要將阿科斯達手中的麥克風收回時更發生「搶麥」情況，而阿科斯達的白宮通行證也隨即遭到收回無法進入，CNN力挺自家記者發聲明譴責川普，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）則認為，記者被禁止採訪是因為「不尊重白宮職員和其他記者」。

《中央社》報導，川普和阿科斯達（Jim Acosta）間的爭執由來已久，那天阿科斯達針對中美洲移民隊伍持續向美國邊界挺進一事提問，質疑川普在期中選舉的輔選期間是否「妖魔化移民」，川普回答：「沒有，我希望他們進入這個國家，但必須合法入境。」

阿科斯達繼續說，「他們還在數百英里外，那談不上入侵。」川普生氣回應，「老實說，我認為你們該讓我好好治理這個國家。你們經營CNN，如果經營得好，收視率會更高。」甚至一度要離開發言台結束提問。

川普要求阿科斯達坐下、交出麥克風，但阿科斯達手緊握麥克風，繼續追問通俄門案件的進度，川普多次怒斥：「夠了，放下麥克風。」，並回說「我對俄羅斯的調查不關心，因為這是個騙局。」一名白宮的女性職員上前要試圖取走他手中的麥克風，但阿科斯達一開始不願鬆手，一度度形成「搶麥克風」局面。

等到阿科斯達手上的麥克風終於被拿走且遞給另一名記者時，川普對阿科斯達表示，「有你這種員工，CNN應該慚愧，你這個人既粗魯又糟糕，CNN不該有你這種記者。」

而下個拿到麥克風的記者是國家廣播公司（NBC）記者亞歷山大（Peter Alexander），他提問前先幫阿科斯達講話，說他是「勤奮的記者」，這讓川普更生氣反嗆，「你們電視台也讓我不敢恭維，你們不是最好的。」並再次向阿科斯達補上幾句：「你們報導假新聞，CNN很會這樣做，你們是人民的敵人。」

「不尊重年輕女實習生」，記者通行證遭白宮取消

記者會結束當晚阿科斯達想再回白宮做連線時，在供記者出入的賓夕法尼亞大道入口，遭特勤局攔下，他將整個過程錄下來並在推特上說，「剛進入白宮時被拒，特勤局告訴我，我不能入內進行晚上8時的節目。」影片中的官員表示：「我只是依令行事。」阿科斯達則在影片中說：「我現在把通行證交給特勤局。」，這影片已經超過200萬次觀看。

《CNN》對此發表聲明，指白宮取消阿科斯達的證件，是在「報復」他在記者會上提出了具挑戰性的問題，「這項前所未見的決定威脅我們的民主，我們國家值得更好的。全力支持阿科斯達。」

Tonight the White House revoked @Acosta’s press pass. CNN’s response to @PressSec and @realDonaldTrump: pic.twitter.com/EY2iFLvP3P — CNN Communications (@CNNPR) 2018年11月8日

《中央社》報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）稍後在聲明中證實白宮中止了阿科斯達的記者通行證，並稱這是因為他「對一個試著做本分工作的白宮實習生動手」。

桑德斯批評，「這種行為完全令人無法接受，也十分不尊重其他記者，不給他們機會提問。川普總統給記者的採訪自由比史上任何總統都多，不同於CNN所言，總統在活動中對新聞自由展現至高無上的支持。只有他們（CNN）會在總統於一個半小時已經回答35名記者68個問題，包括回答CNN好幾個問題之後，還攻擊說他不支持新聞自由。」

桑德斯也說，「CNN以做出這種行為的員工為傲，這個事實不但噁心，還證明了他們惡劣的不尊重其他任何人，包括替這個政府效力的年輕女性。」、「由於今天的事件，暫時吊銷相關記者的記者通行證，直到進一步通知。」

桑德斯指控記者對實習生「不尊重」後，《聯合報》報導，社群媒體開始鑽研這段「交手搶麥克風」的影片片段。

左傾政治部落格《Raw Story》的數位剪輯師柏里絲（Sarah Burris） 用紅圈圈出兩人「碰觸點」，證明是那名女職員想拿回麥克風的過程中碰了阿科達斯4次；CNN製作人馬洛伊（Allie Malloy）也在推特反駁桑德斯所言，「那名女子數度抓住阿科斯達的手臂，但他一次也沒碰她，事實上她扯他的手臂時，他一度禮貌告訴對方，『不好意思，女士』。」

但川普支持者看到的是不同的故事，陰謀論網站《Infowars》指阿科達斯「以左臂肢體抗拒／制止白宮女職員、壓制她」，桑德斯稍晚以推文貼出事發經過，她用的顯然是《Infowars》貼出的影片，但有人聲稱這段影片被動過手腳，刻意讓阿科達斯的動作看起來更戲劇化。

一位用戶伊斯梅爾（Aymann Ismail）將不同來源、同樣場景的影片放在一起對比，聲稱桑德斯用的片段被加快速度，讓觀眾產生阿科達斯快速移動手臂，出力擋壓白宮女職員的錯覺。

Further analysis: video is absolutely doctored. You can see the edit when the clips are side by side and slowed down to quarter speed. See for yourself: pic.twitter.com/4ZZrzhislg — Aymann Ismail (@aymanndotcom) 2018年11月8日

不少美國媒體工作者都在推特上力挺CNN記者，非營利組織「保護記者委員會Committee to Protect Journalists」也在推特上譴責川普，而《New York Times》的編輯檯，也發表了標題名為「讓阿科達斯做他的工作」的評論，內容指出記者只是在盡本分問問題，然而 川普的反應充分證明，他無法以任何方式處理批評或棘手問題，除了立即、憤怒和粗暴的反擊外。

《New York Times》也批評， 白宮的反應包括取消記者通行證，就像是川普強迫司法部長辭職，「他們敢於將法律和禮儀置於貪得無厭的忠誠之下」， 在這次事件中，最令人擔憂的是川普對於美國傳統和民主中，新聞自由的作用的無知程度。

沒有人認為新聞媒體是絕對正確的，在美國社會可怕兩極分化中，新聞記者也會因為工作成為被攻擊的目標，但是川普 不斷妖魔化「假新聞」，並將新聞機構的煽動性描述為「人民的敵人」 ，川普是有系統而且盡全力在破壞自由和獨立的新聞。

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核稿編輯：羊正鈺