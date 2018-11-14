《這個世界到處都是討厭鬼》：如何與疑神疑鬼、害怕背叛的「暴躁型混蛋」往來？

文：克勞狄亞．霍賀布倫（Claudia Hochbrunn）

性格大追查——我們為什麼會變成現在這種人？

想知道人為什麼會變成混蛋，而且是用特殊方式逼瘋別人的特別混蛋，就得往回追溯很久以前的過去。換句話說，打從一出生，我們的性格就開始發展了。你是誕生第一週便孤零零躺在保溫箱裡的早產兒呢，還是在父母呼吸節奏一致的推擠下，降生於世的自然產健康寶寶，一旁還伴隨著薩滿教的〈迎新頌〉？這所有一切，已為你日後的發展啟動不同的軌跡了。只不過哪一種開啟人生的方式比較好？至今沒有定論。

父母不管選擇用何種方式教育孩子，多少都會犯錯。但只要孩子有安全感，且信任父母，犯錯其實也不是壞事。

在我們有記憶以前，也就是3歲之前，多數性格便逐漸形成。對於分娩前7個月就把各式育兒書背得滾瓜爛熟的父母，這已成為普通常識，因為他們關心孩子成長，希望事事完美。但是，這個知識並非百利而無一害，有時候反而造成反效果。有些父母不僅盼望生出完美的孩子（在計畫懷孕至少前4個星期就實行健康生活，確保精子與陰道菌落維持在最佳品質，以迎接企盼中的孩子），也希望孩子能夠完美地誕生到這個世上（所以講究風水的生產之家，強調律動節奏的居家分娩，特殊的異國心靈呼吸法等等大受歡迎），因而做出稍顯誇張的行為。嬰兒出生後，誇張行徑若持續不停，最遲等孩子上了小學成為絕對的邊緣人，就會知道禁止他在泥地裡玩耍、不准喝可樂或吃巧克力的父母根本是混蛋。不過，這時也太遲了，孩子已和爸媽同一個德行，同樣成了混蛋。至於是哪種類型的混蛋，還牽涉到其他因素，後面章節會一一討論。

不過，近來有大量研究指出，除了童年與環境之外，遺傳因子也扮演重要的角色，而姑且不論在何種條件下成長，有些人某一性格的表徵就是比較明顯。父母的性格理所當然影響孩子的發展，但除了基因遺傳之外，教養風格也不容小覷。

然而重要的是，個體是由不同的性格類型組成的，一個人的性格越多樣，越有機會正向利用難搞的性格。

現在我們就進入不同的混蛋類型，看看這些人到底為什麼會長成一個混蛋。

暴躁型混蛋（科學上界定為易怒妄想型人格類型）

暴躁型混蛋容易把中性或者友善的行為視為居心叵測，或者刻意針對自己而來。他是個讓人很不舒服的傢伙，總覺得人人都對他心懷不軌。如果你剛好向這種人租了房子，最好心裡有底他會三天兩頭不請自來，檢查他貴重的不動產是否受到損傷。即使你租的是間破房子，自己花在修繕的費用更多，也是一樣的。暴躁型混蛋老是把自己的日子搞得很難過，因為他不願相信這個世界上真有親切良善的人。如果你遇到一位愛生氣的老太太，看見她吃力地提著沉重的購物袋，想要上前幫忙時，你也別意外自己最後竟被罵得狗血淋頭；或者，老婦人見你一靠近便立刻報警，她有十足把握你是個騙子，只要交出寶貴的蘋果、奶油和衛生紙，保證你會立刻轉身就跑。現在這年頭金光黨和騙子越來越放肆，這一點暴躁型混蛋可是一清二楚唷，所以他寧願趕走傷害自己的人。基本上這種人格類型認為人人都可能對他不利，所以多半十分孤單。不過對他來說，總比老是得小心提防要好多了。他們身邊也不是沒伴，寵物中尖齒利牙的大型犬是他們的最佳良友，可以保護他被滿街跑並等著要搶劫他的壞人不近身。

暴躁型混蛋若真有辦法找到另一半，對方多半得面臨無憑無據的嫉妒與猜忌。不論暴躁型混蛋是男是女，另一半的日子大多一樣難過。觀察這類人的婚姻，你一定納悶怎麼沒有更多的配偶就算不抽菸，也趁著晚上拿買菸當藉口，悄悄跳上第一班飛往紐約的班機呢？

為什麼會成為暴躁型混蛋？

為什麼有人認為全世界既邪惡又壞心呢？（姑且不論每天收看新聞，確實容易形成這種觀點，更遑論暴躁型混蛋孤單寂寞，對這個世界的認識主要不是來自電視就是網路。）

精神分析學派認為，這類人在童年時經常遭到拒絕，也缺乏愛，而且父母特別嚴苛，提出的要求經常超乎孩子的能力。說到底，孩子只是父母滿足自身需求的物件。

還記得之前提到的完美父母，不惜盡一切努力，只求打造「完美」的孩子嗎？這個願望其實也隱含培養出暴躁型混蛋的危險，尤其努力的前提不在孩子本身，而是在父母在意的事情上時。孩子究竟是受到愛護，抑或是炫耀給鄰居看的身分象徵？若是後者，孩子也不過就像豢養在兒童房裡的天竺鼠——沒有按照適合方式養育的毛茸茸動物，老是不得不被人親密地抱著，無人顧慮牠真正的需求。嬰兒正如天竺鼠，被所有人搶著抱，即使想睡覺了也一樣，甚至阿姨有過敏體質，照樣也能又親又吻——她對天竺鼠之類的毛茸茸動物過敏，可不是對小寶貝過敏唷。

後來，等孩子長大一點，父母出於自己開心，常常把孩子打扮得像娃娃一樣可愛，印著「穿著尿布的惡魔」或「我不邋遢，我打扮」等標語的T恤尤其最受歡迎。這類T恤比精緻的小洋裝和小襯衫要好上許多，洋裝和襯衫雖然體面，但是拜託絕不可以弄髒，因為那只能手洗，甚至還得送洗才行。

就算一家人甜蜜出遊，也不過是爸爸和媽媽自己想玩，還沾沾自喜地認為自己是好爸爸、好媽媽。孩子想和小朋友在戶外玩耍，但爸爸和媽媽打算開車兜風，到某家咖啡廳吃冰淇淋，同時還不准他開心喧鬧，孩子的挫折感一定會油然而生。孩子對外雖然受到許多關注，但是滿足的不是他的願望，而是父母的需求。要是發脾氣，還會被父母冠上不懂感激、麻煩難搞的惡名，因為他們所做所為全是為了孩子（小孩若發脾氣表達權益，還會收到「是的，就是要這麼大聲！」的T恤，來讓其他人開心）；畢竟他可是在裝潢好、氣氛佳的咖啡廳裡舔著昂貴的冰淇淋，別家的孩子不得不玩在泥濘牧場的爛泥裡呢！那些不合群的父母根本不懂得好好照顧下一代呀。

這種事偶一發生，實屬正常，就算給孩子穿上有可笑標語的T恤，只要別把標語當成懲罰方式，也就無需有罪惡感。我想無論是誰，總會記得小時候有幾件事情只是滿足了父母的需求，而非自己的吧。

這種情況發生得越頻繁，孩子從未感受到自己的需求與願望獲得滿足，累積的怒氣就會越猛烈，也會在不知不覺中形成敵意，雖然速度緩慢，卻一定存在。雖然從外界看來，家長全是為了孩子考量，實際上孩子永遠只是被動的參與者，如果試圖反抗，便以「不知感激的棍棒」大加壓制。也由於孩子似乎從父母身上得到一切，所以沒人站在他們的立場，看出他們真正的需要。孩子反而經常聽到：「父母為你做了這麼多，把你照顧得這麼好，你該感到開心呀。」在泥地裡玩耍的鄰居小孩對他們或許又羨慕又嫉妒，不過，也同時把他們給排斥在外了。

這種人的需求一直遭到誤解，最後就會把怒氣和敵意投射在其他人身上。他們面對舉止親切、態度良善的人，一開始總會小心翼翼，懷疑對方一定別有用心，事有蹊蹺，認為「對方如果沒有得到更大的好處，幹嘛自動對我好？」畢竟他們從年幼就學會了這種事。不管別人對他們有多好，考量的從來都不是他們的需要。當他們覺得有點開心而感到幸福時，最後心滿意足的，反而都是其他人，他們永遠只抽到下下籤。

等這些孩子長大成人，往往已隔離於周遭世界之外，在建立人際關係上遭遇很大的困難。若真能找到善解人意的另一半，也時時飽受嫉妒和恐懼吃虧的折磨，因為往日的經驗早已深植在靈魂裡了。好的，現在他們成人了，反擊能力雖然增強，卻從未學過如何妥協，永遠只有戰勝或征服，因此容易與人發生爭執，必要時也會採取法律途徑，爭取權利。他們童年時的心靈創傷因而反覆出現，無人能理解他們面對和善無害的情況，為什麼反應如此誇張？不過都是出於善意，只要講幾句好話就行了呀！但是，他們從小學會講好話無濟於事，反正沒人會當真。這樣的經驗，讓他們最後得出一個結論：其他人都是混蛋，自己的權益必須嚴格捍衛；若不戰鬥，只會遭到壓制、作弄與欺騙。他人的善意不過是達到目的的手段罷了，畢竟有誰純粹是喜歡他們的呢？惡性循環於是開始了。基本上，一旦認為對方心懷不軌，自然而然表現出不合宜的行為，反而不知不覺挑釁出他原本就期待的舉止。在心理學上，這叫做投射性認同，列祖列宗則會使用「種瓜得瓜、種豆得豆」這句話。可惜當局者迷，當事人並未察覺這種情況，反而更加確定自己的看法是對的。

如果童年還受到虐待，更會強化這種發展。一旦孩子無法開懷大笑，只因爸爸和媽媽想散步而不准他和其他小朋友玩耍，大哭大鬧又被狠扁一頓，都無益於孩子培養對環境的信任感。孩子不僅需求受到忽視，表達出需求時，甚至遭到毆打。這類行為不僅強化他們成年後對人的不信任，也左右他們與人互動的選擇。程度輕微一點的暴躁型混蛋，也許寫寫投訴信，或在社交網路裡發洩一番；程度中等的，傾向於訴諸法律；至於程度嚴重的人，很可能自我執法，成為激進的政治或宗教極端主義者。一切就取決於當事人採取何種方式，對抗自己的無助以及又被人占便宜的感受。

總而言之，所有的表達方式在在呈現出深沉的不安與無助。若是經常遭到虐待，即使是最溫馴的天竺鼠也會開始亂咬的。

如何和暴躁型混蛋往來？

能明白有人之所以經常表現得像個混蛋，是因為他認為其他人更加混蛋，所以不得不自我防衛，其實已大有收穫了。暴躁型混蛋正是如此，在他眼中自己只不過是自衛。一直以來，他們在與人互動上始終經驗不佳，最早是父母無法幫助他們培養充分的信任感，後來由於自身的行為模式，很快又把自己逼到邊緣。畢竟無端指責他人，很容易把自己排除在他人之外。

與暴躁型混蛋往來，有不同的可能性。其中之一是摸清對方屬於哪種程度，如果愛生氣的程度輕微，大可與他們開誠布公，把誤會解釋清楚。與他們交往，最忌諱鬧彆扭或者冷戰不講話。一開始便否認他們的看法，嘲笑他們的觀點，一樣會造成傷害，反而強化他們捍衛立場，更加確定自己受到挑釁。不過，反正他們也只預期得到這樣的回應就是了。

最佳的互動方式是，讓暴躁型混蛋了解自己對你而言十分重要。也就是說，在親密關係中，多多詢問他的需求，盡可能理解與接受。但是也不可以完全屈從於暴躁型混蛋，否則他非但無法從互動中學習，甚而認為自己儼然成了他父母的角色，手中權力大握。其實，暴躁型混蛋應該學習如何與人妥協。而先對暴躁型混蛋放軟身段，尋求妥協，最容易取得成效。例如，討論一起度假時，暴躁型混蛋想登山，另一半卻想去海邊玩水，於是到山中湖邊度假，或許是最恰當的折衷之道，暴躁型混蛋儘管登山，另一半大可盡情游泳。來年找一處陡峭多岩的海岸，又是另一種妥協選擇。

千萬記得，你要讓暴躁型混蛋明白自己在你心中至關緊要，因為他必須重新取回對人的信任感。

不過，凡事總有一體兩面，暴躁型混蛋也並非一直受苦，這種性格絕對也有好處。暴躁型混蛋因為性喜猜疑，所以從來不會受騙上當。想欺騙他們，等於抽到爛牌，他們可是頂尖高手，其他混蛋類型簡直難望其項背。他們絕不會僅滿足於反擊，就此善罷甘休，絕不！他們會卯足全力，讓騙子接受懲罰，永遠無法再騙人。暴躁型混蛋多半正義感強烈，非得制裁犯罪者不行。他們雖然經常把心地善良的人和犯罪者搞混，但只要不是大權在握的獨裁者，手下沒有管理勞改營，就無需過度悲觀。

疑神疑鬼、害怕背叛，也是飛黃騰達的必要條件。不相信別人，善妒的同事就不會有機可趁打小報告，剝奪他們的權力。真正對暴躁型混蛋造成危害的，是他們的性格，例如誤認對象還緊追不捨，不將對方送進監牢絕不罷休。文學中即可見到暴躁型混蛋擔任冷面無情的警察或者法官，追捕無辜的主人翁。有時候，暴躁型混蛋也會因為內在衝突而崩潰，例如維克多．雨果（Victor Hugos）《悲慘世界》（Les Misérables）中的警探賈維。

書籍介紹

本文摘錄自《這個世界到處都是討厭鬼：為什麼他這麼討人厭？一本教你洞悉人性、趨吉避凶的混蛋解剖指南！》，平安文化出版

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作者：克勞狄亞．霍賀布倫（Claudia Hochbrunn）

譯者：管中琪

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為什麼混蛋一直來一直來？

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她並進一步歸納出9大「混蛋」類型，無論是暴躁型混蛋、自大型混蛋、情緒型混蛋，還是孤僻型混蛋、龜毛型混蛋、懦弱型混蛋，乃至最難以相處的超級大混蛋，霍賀布倫醫師逐一仔細剖析每種類型混蛋的人格特質，以及應該如何與他們往來的最佳策略。書中更附上「混蛋指數自我測驗」，幫助你了解自己究竟屬於哪種混蛋、和哪一類混蛋最合得來，以及必須注意避開哪個冤家。

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Photo Credit: 平安文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航