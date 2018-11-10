選舉作為抗爭：「華航小巨人」朱梅雪與「世界最棒里長」陳永和的雙城奇盟

文：陳德倫

在另一個平行宇宙裡，沒有資本家對工人的壓迫，沒有為了發展而被犧牲的環境，沒有官僚與權威迫使老百姓揭竿起義，朱梅雪與陳永和也不曾相遇。

時空拉回2018年的台灣，各行各業的工人仍然面對低薪、長工時的勞動環境，珍貴的自然生態依舊在大型開發案的夾縫中求生存，現實總不如夢境美好，卻讓兩個還願意做夢的傻子碰頭了。以抗爭起家，朱梅雪和陳永和都是「半路出家」的候選人，朱梅雪挑戰民進黨選情穩定的桃園市，陳永和的選區則是號稱民進黨派一顆西瓜也選得上的台南市。

很多人好奇既然是「不可能的任務」，為什麼還要自討苦吃？對朱梅雪和陳永和來說，答案也許比想像中更簡單：走投無路。

選舉也只是另一種抗爭方式。台灣的社運圈流行一句口號叫「一方有難，八方來援」，最弱勢的候選人除了義氣相挺，更是為了理念結盟。

身為在華航工作28年的飛機修護工，朱梅雪為爭取勞權幾度槓上資方，除了被記過，身上還背了官司。原是螺絲帽工廠老闆的陳永和，因家鄉牛埔里將興建垃圾掩埋場，在鄉親父老的央託下返鄉抗爭，也被以〈集會遊行法〉提告。 一個是為了勞工，一個是為了環境，同樣身陷苦戰，參選後更可說是「同病相憐」了。

當工運碰上環運

為了這次相會，朱梅雪的團隊在一個月前就聯絡陳永和，眾人皆知他是個堅守原則的「孤鳥」，即便是擔任牛埔里長時，也不屑與達官貴人往來，只要理念不合，陳永和一律回絕。朱梅雪壓根沒想到陳永和會慨然允諾，也沒想到實際見到的他，竟然這樣親和好客，踩著一雙球鞋，不像坐辦公室的老闆。說起話來快人快語，流利的閩南語加上獨有的說話風格，陳永和與傳統想像裡油嘴滑舌的政治人物是兩個樣。

如果說陳永和是別的宇宙來的候選人，朱梅雪大概又是另一種類型。有些木訥、不擅言語，但朱梅雪從參選以來，慢慢學會跟民眾講解政見，語氣雖然和緩，卻堅定得很有力道。兩人最相像的部分，是為了對的事情絕不妥協。

陳永和投身反龍崎掩埋場抗爭已超過七年，2003年環評通過，政府要在牛埔里興建廢棄物掩埋場，主張這個農村「窮鄉僻壤」不適合種植，但生態界人士則持相反意見，認為牛埔里屬惡地形，如此特殊的地景應予以保留，效仿高雄燕巢的月世界。

農村總在發展中被犧牲，別人不要的垃圾便往這裡丟，陳永和不願家鄉環境遭破壞，挺身而出抗議，希望為子孫留下乾淨的土地。他表示，如果有爭議就應該討論，不該是政府跟財團一意孤行。 有人曾拿廁所來比喻掩埋場，質疑陳永和難道家裡都不需要廁所，他只是妙語回應，「當然需要廁所，但你會把馬桶放在你家煮菜的瓦斯爐旁邊嗎？」一語道破龍崎掩埋場的關鍵是選址問題。

其實陳永和在答應邀約前，先出了道考題給朱梅雪。同樣是選址問題，這次是發生在桃園的觀塘案。由於深澳電廠興建與否吵得沸沸揚揚，行政院乾脆拍版「以觀塘換深澳」，雖然燃煤電廠可能造成的空污問題一時獲得解決，政府卻被質疑強力介入，且觀塘案又有另一群無法發聲的受害者──藻礁。中油第三天然氣接收站的建造，將衝擊觀音到大潭一帶需要千年時間才能養成的藻礁生態。

朱梅雪在國慶當天，舉布條向桃園市長鄭文燦抗議，質疑「藻礁已死，何來國慶」。對於藻礁這一題，朱梅雪表態支持能源轉型，也同意以汙染較低的燃氣電廠取代燃煤電廠，但必須要選擇適合的地點，他直言，「環境的破壞是不可逆的」，大潭藻礁有相當豐富的生物多樣性，應該被重視和保護。雖是勞工運動出身，朱梅雪對於環境保育的理念和陳永和如出一轍。

Photo Credit: 陳德倫

「三口組」與團體戰

如出一轍的不只理念，還有少得驚人的選舉資源。在台灣口袋不夠深的人玩不起選舉，中選會公告各縣市首長的選舉經費上限，桃園市是8082萬，台南市是7639萬元，但誰都知道，實質花費的金額總是比規定更高。

「一個市長四年的薪水也才2000萬，競選經費是要從哪裡回收？」陳永和的疑問揭開台灣政治的惡習，不少政治人物上任後想盡辦法以合法、非法的方式揩油，好填補競選經費的大洞。暫且不說競選經費，朱梅雪坦言，光選舉保證金200萬，就是一般老百姓好幾十年的積蓄，當德國柏林已經宣告保證金制度違憲，台灣有志參政的人卻仍因保障金的高門檻，不得其門而入。

即便如此，朱梅雪和陳永和仍堅持參選，他們想證明低經費也可以打選戰。太太和女兒是陳永和的最佳助選員，三人開著暱稱「小白」的小轎車在台南市區到處跑，考察各區民情。從抗爭到選里長，陳永和的家人原本並不支持，但看著牛埔里在他的手中逐漸蛻變，讓他們開始相信，如果「世界最棒里長」真能選上市長，台南也許有機會變得不一樣。

陳永和有「三口組」，朱梅雪則靠工會的力量打團體戰。沒經費那就勤跑市場、站路口，人家說「戲棚下站久就是你的」朱梅雪也站到讓通勤的上班族從不認識到打招呼。雖然只有一版文宣，朱梅雪拜託每一位願意支持他的民眾到各個社區發放，沒有知名度，那就想辦法在大家的信箱露臉。

「就算人家都覺得我們選不上，也是要選，人家會看你有沒有認真在選！」儘管被認為是小蝦米對抗大鯨魚，朱梅雪有他小巨人不能示弱的志氣。陳永和也認為如果現在認輸，以後就不用選了，未來台灣只剩下財團可以選。

「出來選的時候，我就已經贏了。」陳永和這番話初聽令人不解，但他和朱梅雪的參選，其實也是一種社會運動，他們要的不只是選票，而是與每一個市民對話的機會，只要有一個人在過程中改變對政治的看法，都是贏。

Photo Credit: 陳德倫

不知死活──用選舉換一次被看見的機會

打選戰雖然辛苦，但朱梅雪和陳永和都是能吃苦的人。

「抗爭的時候也會鬱卒，眼淚擦乾了還是繼續做。」陳永和的毅力，讓政府和財團也難奈他何，但為了擋下不當建設，他知道唯有鬧得更大才有活路。朱梅雪也明白，即便是一場史無前例的航空業罷工，資方一樣能秋後算帳，打壓膽敢挺身而出的工人，如果不站得更前面，勞動議題很難被看見。

除了想被看見，他們也因為參選開闊了視野，踏出原先所屬的領域，接觸更多議題。兩人都認為重大的政策必須聆聽市民的意見，開放民眾共同參與，協調出可行的方案，才不會傷害弱勢群體的權益。

針對市民關心的產業問題，朱梅雪說桃園是工業大城，應該要推動工業區活化，讓產業可以升級轉型，但一定要兼顧勞工的勞動條件和職業安全。陳永和也提倡發揮台南特色，有好山好水和歷史文化，可以發展觀光留住年輕人。要解決人口外流不能迴避高房價，英雄所見略同，朱梅雪與陳永和都主張課徵空屋稅，利用適合的市有土地興建社會住宅，提供給需要的族群。

就算如此相似，倘若不是抗爭跟選舉，朱梅雪和陳永和也不會相識，說不定還會互相看不順眼。一個是老闆，一個是勞工，在這個時代卻不約而同為了奪回那些失去的東西而站出來，那是什麼？ 勞動的心血、美麗的家園、說話的權利，一個安居樂業、安身立命的所在。

這種義氣相挺可不能只是取暖。朱梅雪和陳永和做了一個約定，如果對方真的當了市長，做不好的話就互相帶團去抗議。語畢，兩個「憨人」也忍不住笑了出來。抗爭有N種方式，他們恐怕是選了最傻的一種，但路上有戰友彼此監督，應該也算值得。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航