《失物守護人》小說選摘：為了贖罪，他開始收集別人搞丟的東西

文：茹思．霍根（Ruth Hogan）

安東尼搖了搖萊姆琴酒的玻璃杯，聽著冰塊在無色液體裡的碰撞聲。現在還沒中午，但冰冷的酒精喚醒了他血管裡僅存的微小火焰，正是他現在所需要的。他喝了一口，然後放下杯子，桌面上還有他從其中一個抽屜櫃裡拿出來的各種貼了標籤的小東西，他正在向這些物品告別。坐在粗糙的橡木椅上，他覺得自己好像穿著爸爸大外套的小男孩，他注意到自己的確縮水了，卻一點也不害怕，因為他現在有了一個計畫。

多年前，他開始收集失物的時候，他並沒有計畫。他只是安然守護這些失物，希望有一天這些東西能夠與失主重逢。他常常不曉得自己找到的是垃圾還是寶藏，但有時的確能夠找到寶藏。而且那時他又提筆寫作了，以他找到的失物為主題，編織出短篇故事。幾年下來，他的層架與抽屜櫃裡充滿別人生命的碎片，而這些碎片不知怎麼著也幫忙修補他那遭到無情摔碎的生命，讓其完整起來，當然經過那種事情發生後，是補不到完美的境界。這個生命依舊傷痕累累，扭曲變形且充滿裂痕，但至少值得活下去了。這個生命是灰色背景裡的一抹藍天，就跟他現在握在手裡的天空一樣。根據其標籤，這是他12年前在古柏街的水溝裡找到的，是一塊亮藍色但一角有白點的拼圖。那只是一片有顏色的厚紙，多數人根本不會注意到，而看到的人只會把它當成垃圾。不過安東尼曉得對某個人來說，失落感難以言喻。他在掌心將拼圖翻過去，它的歸屬在哪裡呢？

單片拼圖，藍色有白點。

地點：古柏街水溝

時間：9月24日……

她們的名字沒取好。茉德是個中庸的小老鼠名字，實在很不配叫這個名字的女人。說她刺耳還只是恭維而已。還有葛樂蒂絲，聽起來多歡快，甚至還有「樂」這個字在裡頭，但這可憐的女人現在卻沒有什麼理由開心。這對姊妹一起在整齊的古柏街排屋裡過著不快的生活，這原本是她們父母的房子，她們也在此出生成長。茉德來到這個世界的時候就跟她接下來的路線一樣，吵鬧、討厭、要求別人注意到她。她是家裡的長女，所以父母一路溺愛，一直到敏感與無私從她的性格裡徹底消失。她成了自己世界裡唯一重要的人物，且一直留在王座上。葛樂蒂絲則是個安靜、知足的孩子，她的母親只要關照他的基本需求即可，同時徹底滿足她4歲大姊姊的一切索求。18歲的時候，茉德邂逅了一位跟她同樣難相處的追求者，全家人稍微一起鬆了口內疚的氣。大家熱情鼓勵他們訂婚、結婚，在茉德的未婚夫表明他因工作需求，必須帶著妻子前往蘇格蘭時，家人更是滿心支持。

茉德指定要一場鋪張、昂貴的婚禮，之後又批評個沒完，婚禮是她父母出的錢，之後，她就前往位於蘇格蘭遠方西部的小鎮，那裡的人完全不知道自己即將迎接何許人物的到來。因此，古柏街的生活又變得輕鬆愉快。葛樂蒂絲跟她的父母寧靜愉快地生活在一起。禮拜五晚上吃炸魚薯條，禮拜天晚上吃鮭魚三明治、水果沙拉佐罐裝鮮奶油。他們每個禮拜四晚上會出門看電影，每年夏天去海邊的佛萊頓待上一個禮拜，有時葛樂蒂絲會跟朋友去地區合作社跳舞。她買了一隻鸚鵡，取名為賽利爾，終生未嫁。這不是她的選擇，只是她從來沒有選擇的餘地。她邂逅了最適合她的人，不幸的是，結果最適合他的女人竟然是葛樂蒂絲的朋友。葛樂蒂絲縫紉自己的伴娘服，用香檳加鹹鹹的淚水祝賀他們的幸福。她跟他們一直保持友好的關係，還成了他們兩個孩子的教母。

茉德與她的丈夫沒有孩子。每次只要提到這個話題，她的父親就會低聲對賽利爾說：「幹得好。」

葛樂蒂絲的父母逐漸衰老虛弱，她照顧他們，餵他們吃飯、照料他們的起居、幫他們洗澡，讓他們保持舒適與安全。茉德持續留在蘇格蘭，偶爾寄些沒有用的禮物來。不過當父母過世後，她卻發現葬禮令她心煩意亂。郵局儲蓄帳戶的存款平均分給兩個姊妹，為了認可葛樂蒂絲的辛勞，她的父母將房子留給了她。不過，還有一條要命的條款，上頭說明，如果茉德無家可歸，她也能住在古柏街的房子，直到狀況改善。她的父母覺得這種狀況不可能發生，只是好心以防萬一，所以隨手就加進條款裡。不過，「不可能」不代表完全沒機會。茉德丈夫死後，她無家可歸、身無分文、無言以對、徒留憤怒。他把他們所有的財產統統賭光，而他寧可選擇死亡，也不要面對茉德。

茉德回到古柏街的時候，是一瓶老女人形狀的硫酸。在她抵達家門口，要求葛樂蒂絲替她出計程車費用的時候，她妹妹一直過著的寧靜、愉悅生活終於遭到破壞。茉德沒有展現出一絲感激，就邀請悲慘的生活成為她們家的常客。她嫻熟各種手段，時不時以各種微小的折磨來凌虐她的妹妹。她很清楚葛樂蒂絲喝茶不加糖，還是在她的茶裡加了糖、淹死家裡的植物、只要醒著就會留下一道混亂與天翻地覆。她完全不肯幫忙做任何家事，成天坐在那裡發福、自以為是，吃牛奶糖、玩拼圖、把收音機開到最大聲來聽。葛樂蒂絲的朋友不再來家裡了，她得鼓起勇氣才敢出門。不過她每次回家都會發現一點小小的懲罰，好比說珍貴的裝飾品「不小心」打碎了，或心愛的洋裝莫名其妙燙壞了。茉德甚至用貓食引來鄰居的貓，害得葛樂蒂絲用心餵養的小鳥不敢飛進花園裡。葛樂蒂絲不敢忤逆父母的期許，跟姊姊的任何理論或抗議最後都為演變成輕視或暴行。對葛樂蒂絲而言，茉德跟「報死蟲」一樣，是種令人討厭的寄生蟲，入侵了她家，將她的幸福快樂化為塵土。

而且她會敲東西，她就跟報死蟲一樣會發出敲擊聲，胖胖的手指敲著桌面、椅子的扶手、水槽的邊緣。最糟糕的折磨居然是這敲擊聲，持續不斷，無孔不入，日日夜夜糾纏葛樂蒂絲。馬克白也許謀殺了睡眠，但茉德謀殺了寧靜。那天，她坐在餐桌前，一邊敲擊桌面，一邊思考面前拼到一半的大型拼圖。這是由風景畫家約翰．康斯特勃的畫作〈乾草車〉製成的要命拼圖，總共有一千片，這是茉德嘗試過最巨大的作品。這幅拼圖會是她的傑作。她跟蟾蜍一樣蹲在拼圖前面，肥肥的屁股從在她體重下發出哀號的椅子邊緣滿溢出來，然後，她的手指還敲個不停。

葛樂蒂絲輕輕在身後關上家門，走在古柏街上，秋風刮起，帶著乾脆的落葉沿著水溝蓋打轉前進時，她露出了微笑。她的手指在口袋裡感覺到小片厚紙的機器裁切邊緣，畫面是藍色的，有些白點。

安東尼把拼圖放在掌心，用另一隻手撫摸撫摸其不平的邊緣，思索起這塊拼圖曾經是誰生命的一小部分，或著，也許不是很小，也許失去的拼圖與大小無關，造成了慘重的影響，讓人流淚，讓人憤怒，讓人心碎。所以拼圖才跟安東尼在一起，而許久以前，安東尼自己也掉了一樣東西。就世界的目光而言，那只是個廉價不值錢的小東西，但對安東尼來說，其價值難以計量。失去那個東西有如每日每夜敲擊他肩頭的折磨，無情提醒他打破的誓言，特芮莎只有要求過他起過這誓，但他辜負了她。於是，他開始收集別人搞丟的東西，他只有這個機會能夠贖罪。

他很擔心他沒辦法把失物還給失主，這麼多年來，他試過在地方媒體及報紙上登廣告，甚至還登過大幅個人專欄，卻都毫無回音。而現在，時間所剩不多，他希望他能至少找到接手的人，夠年輕、夠聰明，能夠想出新方法的人，能夠找出方法將東西還給失主的人。他找過律師，在遺囑裡進行了必要的調整。他靠回椅子上，伸了個懶腰，感覺到木頭抵在他的背脊上。餅乾金屬盒擺在層架高處，向晚的陽光將其照得閃耀。他好累，他覺得自己待太久了，但他做得夠多了嗎？也許他該跟蘿拉談談，告訴她，他要走了。他將拼圖放在桌上，拿起萊姆琴酒。他必須把握時間及早告訴她。

書籍介紹

本文摘錄自《失物守護人》，皇冠出版

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作者：茹思．霍根（Ruth Hogan）

譯者：楊沐希

遺失之所以讓人痛心，

不是因為丟了東西，而是因為丟了回憶。

即使過了很久很久，蘿拉都還是會想起那天的景象。大宅花園的草地上，主人安東尼躺在玫瑰花瓣裡永遠離開了，只留下派杜瓦大宅和一封信。

身為管家的蘿拉走進安東尼過去從來不准任何人進入的書房，迎接她的是三面牆的層架與抽屜櫃，以及滿滿的各種「收藏」。

原來這間書房是安東尼的秘密王國，安放著他從各地撿回來的無主之物。每件物品都被仔細地貼上標籤，註明物品的名稱、拾獲地點和時間。安東尼是這些失物的守護人，而曾經失婚的蘿拉，也是他失物收藏的一部分。

安東尼在留給蘿拉的信裡提到，自從弄丟過世未婚妻的遺物後，心碎的他就開始蒐集失物，想著如果能將每一件物品都物歸原主，或許就能找回自己遺失的東西。這座大宅將留給蘿拉，但安東尼希望蘿拉能接替他的任務，成為新的「失物守護人」。

每件失物都承載著記憶，鮮明地活在失主的心裡。萊姆綠髮圈是受霸凌孩子堅強起來的禮物、藍底帶白點的拼圖是姊姊和妹妹的愛恨情仇、紅黑相間手環是女學生與老師間的秘密……蘿拉要幫助大宅裡的失物找回歸屬，當然，也包括她自己。

她曾經弄丟了什麼，或許，也將重新找回些什麼……

Photo Credit: 皇冠出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航