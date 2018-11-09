「勇伯」李進勇客家後援會成立，期待客家鄉親推薦正直清廉的勇伯，重現客家硬頸精神

民進黨雲林縣長參選人李進勇客家後援會9日上午在雲林詔安客家文化館成立，後援會會長李建鋪、民進黨中央黨部客家部主任周江杰、二崙鄉長鍾福助、崙背鄉長參選人李泓儀、雲林縣議員參選人廖秋萍、廖錦珠、廖萬等客家籍參選人到場力挺，支持努力推動、維護客家文化的李進勇縣長繼續連任。

李進勇逗趣的說，雖然他不是客家人，但他與客家淵源甚深、很受客家人照顧，因為他太太就是客家人，而他對客家人也很好，賺來的薪水都交給了客家人。

李進勇並揭示他的客家五大政見：包括，成立專責機構、擴增客家事務預算、提升客家文藝與客庄節慶之美、形塑客庄文化觀光旅遊、打造客家文創產業並培育客家青年人才等。

詔安客家，是台灣客屬移民文化一個非常重要而特別的分支。而雲林縣更是詔安客家第一庄，是臺灣最多詔安客家人之地區，具有豐富的詔安客家文化資產；加上地理良好，孕育無數的優秀人才。李進勇在雲林縣長任內對於客家政策及事務極為重視與支持，尤其縣政府推動「客家走入生活、客家結合鄉鎮、客家連結歷史」之理念，從語言傳承、文化發揚、產業營造、青年參與及多元融合等面向，振興詔安客家文化，也讓詔安客家成為雲林縣行銷的亮點，同時喚起雲林詔安客家人對李進勇縣長客家政策的認同感及支持。

Photo Credit: 李進勇競選總部提供。

李進勇客家後援會會長李建鋪表示，雲林縣對詔安客家文化的重視，是從蘇治芬前縣長任內開始，且有時任李泓儀鄉長的共同爭取，崙背才能有今天這間詔安客家文化館，而李進勇縣長也延續蘇前縣長對客家文化的重視，繼續充實客家文化館的軟硬體內容、舉辦客家慶典、發揚客家文化，他都銘記在心，呼籲客家鄉親一起支持照顧客家人李進勇。

民進黨中央黨部客家部主任周江杰表示，感謝李進勇對客家族群的認同，雲林的詔安客家族群雖然規模較小，中央一樣重視，他代表中央黨部前來就是要了解地方的需求、了解雲林詔安客的需求，周江杰表示中央一定與地方攜手努力發揚客家文化，他也盼望雲林的客家鄉親發揮硬頸的精神，繼續支持李進勇連任縣長。

李進勇縣長指出，民進黨一直是最支持客家文化、是客家鄉親最好的夥伴。早在第一次政黨輪替，民進黨陳水扁總統在2001年6月成立第一個專責客家事務的中央行政機關「客家委員會」，宣示對客家語言文化的支持與保存。秉持與客家鄉親的夥伴關係，過去四年對於客家政策及事務極為重視與支持，帶領縣府團隊推動「客家走入生活、客家結合鄉鎮、客家連結歷史」之理念，從語言傳承、文化發揚、產業營造、青年參與及多元融合等面向，振興詔安客家文化，讓大家看到豐富的客家世界，也讓詔安客家成為雲林縣行銷的亮點，同時也喚起雲林詔安客家人的認同感及光榮感。

李進勇說，雲林為農業首都、是全國最大蔬菜產地，有遠近馳名的西螺濁水米及詔安客家三寶--武術、開口獅、布袋戲，更有全臺唯一的詔安客家文化館。崙背、二崙、西螺三個鄉鎮串聯成一個軸帶，傳統純樸客家生活環境交織豐富多彩的雲林詔安客家文化。而這些年，詔安客家在雲林，在他與縣府團隊、客家鄉親協力推動，向下紮根、向上茁壯，結合前瞻建設工程、保存維護客庄傳統文化、打造更友善的客語學習環境，同時結合各界力量，共同推動各項詔安客家文化事項，期待不只在地耕耘、更行銷全國。





以上新聞稿由民主進步黨中央黨部提供，非關鍵評論網編輯部製作採訪。