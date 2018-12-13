中美洲的共同語言：「玉米」延伸出來的飲食文化

文：簡上傑

Photo Credit: Shutterstock 瓜地馬拉原住民婦女的玉米餅坊（Tortilleria），一天可以賣出超過500個餅。（Photo Credit: Shutterstock）

We Want to Tell You 位於中美洲的瓜地馬拉曾是馬雅文明的核心地帶。由於曾受西班牙殖民統治，現今是一個由馬雅原住民後裔和多元民族組成的國家。玉米是當地主要的糧食作物，除了餵養了一代又一代的人民，也傳承了千年的文化。

週日我和朋友Leo一起造訪距離瓜京（Guatemala City）30公里的聖盧卡斯市場，具有馬雅原住民Kachikel血統的他，在當地吃得很開，還可以和同族的人說上幾句族語，幫我跟他各點了一份雞湯。接著他馬上抓起桌上竹籃裡熱騰騰的玉米餅一口接一口地吃。嘴裡說著不餓的Leo，一下吞了5個玉米餅。他說，他們家裡以前也是種玉米的，出生第一個吃的就是絞碎的玉米餅加水。出差到外地時，最想念的也是玉米餅。「Soy hombre de maiz」（我是玉米做的人），他說。

玉米餅是中美洲的共同語言

整個中美洲除了西班牙文以外，玉米餅（Tortilla）幾乎可說是另一種共同語言，南至哥斯大黎加，北到墨西哥，餐桌上都不難看見玉米餅的存在。瓜地馬拉人對於玉米餅更是近乎瘋狂的地步，無論任何料理，都一定要夾著玉米餅吃。

而玉米餅的的型態由南而北則稍有不同。偏南的國家如哥斯大黎加和尼加拉瓜，玉米餅普遍厚度較厚，大約5釐米到1公分。而越往北，玉米餅厚度則越薄，直到墨西哥，在塔可餅（Tacos）用的玉米餅皮，就幾乎是水餃皮的厚度。

傳統的玉米餅作法，是將新鮮的玉米粒，先浸泡在加有些許萊姆的溫水裡進行脫殼，接著用石臼加水磨成團狀，接著燒木材，在鐵板上加熱。此種做法在墨西哥已經不常見，但在瓜地馬拉的市場和鄉村，還是可以看到身穿傳統服飾的原住民婦女的玉米餅坊（Tortilleria），熟練的拍打玉米糰，並用完全不怕燙的手在鐵板上翻動玉米餅，小小的玉米餅坊一天可以賣出超過500個餅。

Photo Credit：英語島雜誌

玉米糊（Atole）

一種將白玉米煮成糊狀後，搭配牛奶、蜂蜜或其他調味料調成的營養飲料，歷史可以追溯至馬雅時期。

瘋狂玉米（Elote Loco）

將煮熟的玉米刷上一層又一層的奶油，接著讓玉米在起司裡面打滾，幾乎可以說是一個熱量炸彈。愛吃辣的國家還會在玉米上畫龍點睛加上特製辣醬。在中美洲各種慶典、園遊會中少不了它的一席之地。

玉米粽（Tamales）

將磨碎的玉米粉拌成麵糊，在當中包入餡料，接著包在玉米葉、香蕉葉或芋頭葉裡，到大鍋裡蒸煮。

寧可笑著吃玉米糊，也不要哭著吃巧克力

除了作為主食的玉米餅外，中美洲許多傳承已久的玉米料理，也深深抓住當地人的胃和心。簡單的料理陪伴基層的人們度過艱困的時期；而製作繁複耗時的節慶料理，則常是傳統家庭中凝聚家人的力量。

玉米糊因為製作簡單，價格便宜又能夠提供高熱量，使農夫快速回復體力，是過去窮人最愛的飲料，也因此馬雅諺語有云：「寧可笑著吃玉米糊，也不要哭著吃巧克力。」意思就是要人貧而樂，別富而悲。

墨西哥到哥倫比亞、秘魯都有玉米粽的蹤跡。雖然每個地方都以自身的玉米粽自豪，但其實做法大同小異。傳統的大家庭總會在聖誕節時拿出祖傳的粽鍋，烹煮將近50個玉米粽，從原料準備到包粽和煮粽耗時幾乎一天，也是全家大小一起幫忙的料理。愛家的拉丁人也幾乎人人都以自己媽媽烹煮的玉米粽為傲。除了果腹，玉米在中美洲人們的餐桌上，也扮演著文化傳承者的重要角色。

馬雅神話造物主用玉米造人

在馬雅人記述人類起源的傳說《普普屋》（Popol Vuh）中，造物主創造人類的過程裡，以隱喻說明了馬雅人的命運如何跟玉米緊緊的相連。

多神信仰的馬雅人有兩位造物主──胡拉坎（Hurakan）和辜酷瑪（Gucumatz）。他們起先用樹枝造人，結果人雖會說話，但既不會動，又不堪一擊。後來用了樹幹，果然堅固許多，卻沒有靈魂，呆似木頭人，只好把這些不成功的人類留著變猴子。最後，動物們帶了造物主到了玉米田，造物主便分別用了白、黃、紅和黑色的玉米，創造了四組男女，並為了避免這些人類太過聰明，拿幾片雲擋住了視線，使人類永遠無法像神一般一目千里。自此以後，馬雅人便將玉米視為神聖的作物，生活中心也完全圍繞這項作物，直到今天。

玉米慶典聯合國認證遺產

每年的8月13日，當玉米開始開花結果，也象徵著「玉米做的人」被造物主巧手生成的時刻。因此，瓜地馬拉政府將這天立法作為國定玉米日，各地紛紛舉行各種慶典。距離瓜京250公里的原住民文化重鎮聖佩德羅薩卡特佩（San Pedor Sacatepequez）循古法舉辦對玉米之神的祭拜儀式，重頭戲是象徵祈求豐收的舞蹈La Paach。

La Paach即馬雅語「玉米靈」，為歷史悠久馬雅傳統舞蹈。而在西班牙殖民時期，為了能夠繼續此慶典，則融合了天主教的元素，如今的La Paach則同時感謝玉米靈和聖母，而此項傳統慶典也被聯合國認證為瓜地馬拉的非物質文化遺產。

在飲食國界逐漸消逝的今日，對於中美的人而言，玉米不只是每日餐桌上的佳餚，更是傳承文化的重要載具。玉米也同時融合了一同在這片土地生活的人們，無論是麥士蒂索人、非裔的加里夫人、拉丁人、馬雅原住民，和像我一樣初來乍到的外國人。餐盤中的玉米料理，就是我們共同的語言。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航