《人類大未來》：行動網路讓網路使用模式轉向「永遠在線」

文：菲利浦．波爾（Philip Ball）

作者簡介：菲利浦．波爾（Philip Ball） 科學作家，20多年來一直擔任英國《自然》（Nature）雜誌的編輯，目前也有在《化學世界》（Chemistry World）、《自然材料》（Nature Materials）、《BBC未來》（BBC Future）、《展望》（Prospect）等期刊寫專欄，並不定期為《新科學人》（New Scientist）、《紐約時報》（New York Times）、《衛報》（The Guardian）、《金融時報》（Financial Times）和《新政治家》（New Statesman）等出版物撰稿，最近還開始在BBC Radio 4擔任《科學故事》主持人。 著有Bright Earth: The Invention of Colour、The Music Instinct、Curiosity: How Science Became Interested in Everything、Invisible: The Dangerous Allure of the Unseen等書，其中Critical Mass: How One Thing Leads to Another一書獲得了2005年英國皇家學會科學書籍獎（Royal Society Prizes for Science Books），最新著作為The Water Kingdom: A Secret History of China。

科技界定身分

乍看之下，此項進展迅速的科技革新和非洲農民或蒙古牧民似乎沒什麼關係，但多虧了電話網路，才將這些人與科技連結起來。

目前世界上每3人就有2人擁有或使用手機，就連在非洲撒哈拉沙漠以南的低度開發國家也很常見。現代人主要透過手機（電信）交流，網際網路反倒不如手機這般普及

據統計，已開發國家的每5個家庭有4個能上網，低度開發國家則降至每10個家庭還不到1個有網路。我們有理由擔心這樣的科技鴻溝（或者說數位鴻溝），但無法簡單將此現象與其他社會問題畫上等號。不難想見，不同的年齡層也隔著上述鴻溝。根據英國2016年的1份調查，近3個月曾使用網際網路的比例，16歲至24歲人士超過99％，75歲以上人士僅39％。

網際網路的使用情況僅代表趨勢的一角。行動網路讓網路使用模式轉向「永遠在線」的心態。1990年代出生的人，即所謂的「Z世代」，從未見識過無電腦和手機的年代，而這些人現在陸續成年。2011年，英國有份調查取樣16歲至24歲人士，發現45％的人覺得處在「上線」狀態的時候最快樂。現在多數公司會要求員工以手機和電郵隨時聯繫，人們也會利用手機與電郵在上班時間處理家務或私人事務，職場與家庭的界線也因此被打破。

類似統計不勝枚舉，箇中意涵卻非顯而易見。若以當前統計數據外推，意謂著10年過後，全世界會有四分之三的人擁有手機。然而使用手機對肯亞農人或蒙古牧民，以及對倫敦金融中心的交易員來說，結果是兩碼子事。

資訊科技與社群媒體如此普及，說它們使人類生活「轉型」並不為過，也確有「顛覆」之能。但二者到底會使哪些事物轉型，又將顛覆什麼呢？把2011年的「阿拉伯之春」想成是一次「推特革命」（Twitter revolutions）足以令人振奮，只可惜相關佐證早已蒸發，而且無論如何，這種想法對於了解事件後續走向一點幫助也沒有。

「資訊相連」只是世界趨勢的全局一景，人與人、社會與社會之間將更加彼此依賴，包括交易、旅行、疾疫、審核、隱私等眾多層面皆會互相影響，宛如一鍋令人期待的大雜燴，誰也無法預料滋味如何。而人類生存迄今可從經驗中學得些什麼？以下是我個人提出的一些建議：

一、人與人互相連結不代表能互相包容，反倒可能各執一詞、僵持不下，使政治論述變得更加粗蠻，或使極端主義變得更為偏執。並無跡象顯示網際網路和社群媒體能鼓勵人們放開心胸討論是非；從某方面來看，它們的設計讓人更容易排除異議及質疑，透過演算法提供個人化的新聞或購物建議便是一例。以前，想找一些否認納粹屠殺猶太人的偽歷史來讀還得花點氣力，現在滑鼠點兩下就成了。 二、資訊科技有可能會加深既有的偏見與誤解，當然也有可能擴大社會的不平等。在商業貿易、藝術、娛樂、名聲等方面，市場比以往更傾向「贏家全拿」的局面。心理學研究指出，這正是網路上各種「評價制度」的目的，讓人輕易看到其他人做出的選擇，進一步被影響。 三、一項工作如果能由機器人代勞，未來多半會被機器人接手。眼下金融市場已有諸多交易由演算法自動執行，局勢發展之快，而且自成規律，遠非人能掌控。至於規律為何，我們至今尚未真正摸清。自動化的態勢將不斷擴展到更多精密行業，如醫療保健和教育。當然，這未必沒有好處：機器人醫生無須睡眠，病患看診不用等上好幾週；有了基因數據與植入人體的監測裝置，機器人對病患的健康狀況將有更深層的了解，也許遠非人類醫師能及。話說回來，自動化也將改變勞動市場，而我們從歷史中學到的教訓是，失去社會生產力的人等於被剝奪經濟實力，更不用談什麼享受閒暇時光。 四、你最重要的資產可能不是技術、知識，甚至也不是財富而是名聲，比如你在網路上的評價。這表示一個人必須善加經營及傳揚自己的名聲；你可以自己來，也可以像大企業那樣花錢請人代理。

以上趨勢並無明顯的單一走向，更確切地說，其中還內含許多矛盾，例如謊言更容易被揭穿，卻也散布得更快、更容易。重點是，這樣的改變並非發生於空想的社會政治情境；而這樣的改變發生在中國所代表的意義，和發生在瑞典或伊朗截然不同。

若說我們可從中得出以下關乎人類未來的啟示，應不至於有爭議：每個人的身分不再像過去那般單一且固定，將變得比我們想像的更多元。我們在不同的情況下使用不同的身分；這些身分互有重疊而且日益難分，卻又能清楚地以不同的方式劃定個人的觀點和選擇。特別是傳統用來界定身分的社會標準（例如年齡和國籍）都將不再那麼重要，公私身分的界線也變得越來越模糊。以社會階級、族群歸屬、政治立場為本的身分定義，將讓位給新的劃分標準，例如出身城鄉或教育程度的高低。

如果個人身分的傳統特質變得支離破碎，可以想見未來社群的向心力將會更為疏遠，社會階層的流動性降低或是邊緣化，讓種族隔離或極端主義有機可趁。但換個角度來看，科技及網路帶來人際關係的「超連結」（hyperconnectivity），將有機會強化正向群體認同，賦予營造社群的新契機。未來，無論是生活或身分，人與人都會逐漸變得密不可分。這究竟是好事還是壞事？我認為有好也有壞，而且不論何者的影響都會越來越大。

相關書摘 ►《人類大未來》：誰會是氣候變遷的最大受害者？

書籍介紹

《人類大未來：下一個五十年，科技如何讓人類更幸福？》，三采文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：吉姆．艾爾卡利里

譯者：謝孟宗、林瑞堂

街上人們踩著懸浮滑板，出門再也不用自己開車；科學家發明能讓人感到幸福的藥丸，基因改造讓人們永遠不再生病；AI就是你的管家，生活大小事都靠機器人打理；蜘蛛絲能建造出比鋼筋更堅固的橋，有記憶的金屬能夠自動修復；週末搭太空船去月球旅行；時光機讓你回到過去挽回曾經犯下的錯……

也有可能，人們努力發展科學與經濟，想讓大家未來都過上更好的生活，卻忘了保護我們的現在，導致大自然的各種反撲……

在未來，上述的一切都有可能發生。科學家每天都有新的發現，但未來之所以充滿各種可能，不是因為科技會有出人意表的發展，而是取決於我們如何運用科技。

本書集結了各方領域的頂尖專家，帶著我們了解人口、氣候、能源、醫學、人工智慧、生物科技和宇宙探索的研究現況與未來展望。然而真正洞察未來走勢的科學作品，往往能善用對於未來的想像來反映世人當下的焦慮。

Photo Credit：三采文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航