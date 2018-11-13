《人類大未來》：誰會是氣候變遷的最大受害者？

文：茱莉亞．史琳戈

作者簡介：茱莉亞．史琳戈（Julia Slingo） 氣象學家及氣候科學家，在2009至2016年間擔任英國氣象局首席科學家，擅長運用創新的方法及複雜的模式預測氣候的變化。2015年獲選為英國皇家學會院士，2016年獲選為美國國家工程院外國會員。

2050年的氣候

就氣候的改變速度來看，2050年不算太遙遠，要我描繪那時的氣候多少還有些把握。不過我不打算鉅細靡遺地列出事實與數據，而是以未能大幅縮減碳排放為前提，推導出人類將承受的苦果。可以肯定，受害最深的會是每個國家中最貧窮的人口。

那麼，就讓我們快轉到2050年吧。與不過一個世紀前相比，地表氣溫高出幾近攝氏兩度，海平面也升高了30公分。北極區海水溫度大幅上升，夏季海冰全消。海中哺乳類、魚類及鳥類的數量逐日減少，原住民再難依賴傳統的生活方式取得食物。沿海海冰消融，海平面上升，天氣型態越來越極端，迫使某些聚落不得不另遷他處。海冰消融也讓北極海域門戶漸開，成了國際貿易的重要航道，加速當地自然資源開採。人類在北極圈的活動日趨頻繁，引入了外來物種，改變了當地的自然生態體系。

在印度，雨季來臨前的異常高溫將損及大部分國民的健康，北部平原住戶受害尤深；季風期間，每日降雨強度增長使洪災日盛。每逢暴潮，海平面攀升，沿海低窪地帶海水倒灌的頻率越來越高。淡水供應遭到汙染，農地受損，由髒水傳播的疾病越來越普遍，居民被迫遷居的問題一天比一天嚴重。相反地，若真要說有什麼好處，就是空氣品質大有改善，呼吸道疾病患者減少。

在熱帶國家，白天氣溫常超出戶外作業安全的門檻，想在重要城鎮開闢或維護基礎建設更加艱難，冷氣空調的需求也使供電更顯吃緊。

海平面攀升使若干海島小國變得不宜人居，島民無國可歸，前途未卜，位於太平洋中央的吉里巴斯便是一例。有些島國因珊瑚白化，漁業資源盡失，糧食安全不保，為全國帶來重要經濟收入的觀光業凋敝不起。

澳洲南部及包括中東在內的地中海國家，擺脫不了長期乾旱與夏季極端熱浪，野火為禍日烈，住家與都市環境同樣深受其害，自然生態受到的衝擊尤其嚴重。地下蓄水層逐日枯竭，水資源安全成為當務之急。

至於在英國及北歐地區，原本就善變的天氣更加反覆不定，極端的氣溫與降雨頻率越來越高。歐美國家投注更多人力物力在防洪工作，也學會如何管理環境，以減輕氣候變遷帶來的災害。一方面，夏季熱浪更形猖獗，暖化使積雪消融，冬季滑雪逐漸變成一種奢侈的活動；另一方面，生長季變長，氣溫變暖，糧食生產與觀光業反而更多元發展。像這樣略探2050年氣候狀況無疑是一記警鐘，讓我們記得氣候變遷對未來的社會與經濟影響是如何舉足輕重，並回想起身為萬物之靈的責任，是照顧多采多姿的地球自然生態。淡水極有可能成為地球上最珍貴的資源，而未來各地區降雨模式將如何變化？對水資源的供應與品質有何衝擊？河流與地下水層這類跨國界水資源的歸屬權，在法律上該如何判定？這些議題將決定世界此後數十年的局面。

截至目前為止，氣候變遷的最大爭議在於難以準確預測，以及相關應對方法會對經濟會產生何種影響。然而氣候議題逐漸轉變成道德爭端，因為很明顯地，氣候變遷的最大受害者是收入較低的人口以及經濟發展遲緩的國家。2015年，聯合國人權事務資深專員佛拉薇亞．潘席亞蕊（Flavia Pansieri）提到：「人為力量引發的氣候變遷不但侵犯了人人共享的生態體系，也危害了小島國民及沿岸住戶享有健康、糧食、水資源、公共衛生、合宜住宅，乃至於自決的權利。」展望未來，捍衛基本人權一事，以及先進國家如何援助開發中國家，將會從根本改變世人對於應對氣候變遷的看法。

我們的抉擇

2015年可以算作人類發展史上的里程碑。世界各國不僅簽署巴黎協定，更通過仙台減災綱領（Sendai Framework for Disaster Risk Reduction）。這份綱領一來使各個國家有義務通力合作，大幅降低災難風險，減少人民生命、生計、健康等損失，二來同意按聯合國永續發展目標，終結貧窮與飢餓，增進衛生與教育，保護海洋與森林。要達成這每一項目標，歸根究柢都得對抗氣候變遷。

要遏止全球暖化，人類的生活型態非變不可。我們必須改變能源的生產、儲存及運用方式，也得學習如何適應極端天氣──有備無患才是關鍵。持續改進天氣與氣候預報的準確度，讓我們更能防患於未然。人類與自然的互動不只影響自然環境本身（而且影響越來越深），也關係到氣候災害對人類的衝擊。因此，我們勢必得致力於發展環境風險評估，包括災難預測（例如洪水）及擬定相應措施（例如新的清淤或植木方案），將風險降至最低的同時，也要能衡量成本效益。這需要建立先進的人造環境與生態系統模型，與天氣及氣候模擬互相整合，連帶深入研究人類動態，採用新的方法來為金融及社會經濟等因子設置模型。

人們將減緩氣候變遷的行動聚焦於調降二氧化碳的排放量，不過大氣中還有別的汙染物，如碳煙和硫酸鹽氣膠（空氣中的懸浮微粒）。若能同時減少這類汙染物的排放量，可改善空氣品質和人類與動植物的健康。中國就是個現成的例子。為了解決嚴重的空氣汙染問題，該國現正努力轉型為低碳經濟。然而上述懸浮微粒可增加雲層的日照反射率，有助於使地表降溫，若全部清除可能會在短期內加速某些地區的暖化，對局部氣候產生不利影響。可見要找出減少空汙排放的最佳之道來減緩氣候變遷，並不如想像中這麼簡單，需整合最新的地球系統科學（Earth system science, ESS）與社會經濟學評估。

在爭論如何減緩氣候變遷時，還有一項因素是地球工學（geoengineering）可能產生的影響。這涉及管理太陽輻射或直接移除大氣層中的二氧化碳，來刻意干涉地球大自然體系，反制氣候變遷。日益顯明的一點是，要達到巴黎協定的氣溫目標，也許得運用生物能源與碳捕集及封存（bioenergy with carbon capture and storage, BECCS），大量移除大氣中的碳。（儘管川普總統於2017年6月宣布美國將退出巴黎協定，在本文撰寫期間，該國立場仍不明朗。）我們得在全球施行這些技術，才能大幅降低大氣層中的二氧化碳濃度。

管理太陽輻射的例子則有以細微粒子更動雲層，或是在平流層注入氣膠，將較多的太陽輻射反射回太空。對此，我們有必要好好理解潛在衝擊，將眼光放遠，在降低全球地表溫度的效益外，還得看到對局部氣候，以至於對水資源、糧食安全等的影響。目前學界對此項目的相關研究尚淺，有待如探討溫室氣體排放的區域效應那般孜孜不倦研究。此中牽扯到社會、法律、政治議題，格外惹人疑慮；各國大可單方推動技術，無須顧及全球承受的後果，而國際共管機制也將付之闕如。

說到底，無論怎樣結合「調適」（適應氣候變遷的影響）與「減緩」（減低氣候變遷的程度）兩種手段，都得靠工程專家與技術人員想出嶄新的方法，生產潔淨能源並加以儲存、分配，好維持全球經濟穩定。同時，我們每個人也要為保護自然環境盡一分力，為後世子孫善盡保管地球之責。這代表在我們之中，有能力者必須為人們的生活型態與居住場所做出抉擇，扶助那些無權抉擇的人。

結語

毫無疑問，未來所有人都將深受氣候變遷影響，但我們並非盲目前行、對可能遭遇的情況一無所知。近50年來，學界成果豐碩，建立了各種電腦模型來模擬地球氣候，

並借助基礎物理原理來預測天氣及氣候的演變。別的科學領域很少能像氣候預測這樣有自信地望向未來。

英國海軍中將羅伯．費茲洛伊（Robert Fitzroy）曾說過一段發人深省的話。費茲洛伊除了執掌小獵犬號，帶著達爾文踏上「物種起源」的重大旅程，還創立英國氣象局，發布史上頭一份公共天氣預報。1859年，皇家特許號於惡劣風暴中翻覆之時，費茲洛伊投書《泰晤士報》：「人無力平息狂風，但能見狂風於未萌；無力使風暴止歇，卻可逃脫風暴肆虐。倘若將一切可供調動於船難救災的器械用於正途，或許能有奇效，減輕駭人天災的損壞。」

150多年前，費茲洛伊走上一條漫漫長路，首倡以氣象預報來因應嚴酷天氣的衝擊。如今，氣象預報更用來對抗氣候變遷。我們對天氣與氣候的認識與預測，規模從全球到局部地區，時間從數小時到數十年為計，讓我們有辦法規劃未來，保有平安。

就讓我引皮爾斯．賽勒斯（Piers Sellers）兩段文字作結吧。賽勒斯出生於英國，身兼太空人與氣象學者，2016年12月死於胰臟癌。過世前一年，他向《紐約時報》投遞了一篇關於氣候變遷的動人文章：

「新科技很能以出乎意料的方式改善人類生活。如果懂得謹慎因應各種挑戰與風險，就沒有什麼合理依據相信未來會變得比現在糟。歷史上多得是人類克服困境的實例，成功的人往往務實且懂得變通，失敗的人通常不肯正視眼前的威脅〔⋯〕身為太空人，我曾漫步於離地球二百二十英里處，沿著國際太空站漂浮。我見過颶風橫掃汪洋，見過亞馬遜河蜿蜒赴海、兩旁雨林蒼翠如茵；我見過赤道夜雨滂沱，電光閃閃、雷聲隆隆，綿延數百英里。從這上帝視角看去，地球是何等脆弱，卻又無比珍貴。我對地球的未來深具信心。」

相關書摘 ►《人類大未來》：行動網路讓網路使用模式轉向「永遠在線」

書籍介紹

《人類大未來：下一個五十年，科技如何讓人類更幸福？》，三采文化出版

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作者：吉姆．艾爾卡利里

譯者：謝孟宗、林瑞堂

街上人們踩著懸浮滑板，出門再也不用自己開車；科學家發明能讓人感到幸福的藥丸，基因改造讓人們永遠不再生病；AI就是你的管家，生活大小事都靠機器人打理；蜘蛛絲能建造出比鋼筋更堅固的橋，有記憶的金屬能夠自動修復；週末搭太空船去月球旅行；時光機讓你回到過去挽回曾經犯下的錯……

也有可能，人們努力發展科學與經濟，想讓大家未來都過上更好的生活，卻忘了保護我們的現在，導致大自然的各種反撲……

在未來，上述的一切都有可能發生。科學家每天都有新的發現，但未來之所以充滿各種可能，不是因為科技會有出人意表的發展，而是取決於我們如何運用科技。

本書集結了各方領域的頂尖專家，帶著我們了解人口、氣候、能源、醫學、人工智慧、生物科技和宇宙探索的研究現況與未來展望。然而真正洞察未來走勢的科學作品，往往能善用對於未來的想像來反映世人當下的焦慮。

Photo Credit：三采文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航