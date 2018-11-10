財政部別再唬弄大眾：切勿輕忽「稅收超徵」對國家的殺傷力

文：張濡道

朋友轉傳一支中區國稅局的動畫《稅務e吉棒》影片給我，問我影片所說是否為真？看完後心中只有一個感慨：財政部為何放著福國利民的正事不做，盡花人民的納稅錢，製作這些宣導影片來唬弄大家？

這支影片重點在說超徵不是濫開稅單而來，許多說法似是而非，不懂的人真的很容易被騙，尤其影片那位會計師提到，自動報繳的稅收佔全部稅額96%，由國稅局開單補徵的不到4%。這種說法很很弔詭，因為幾個月前三立新聞才報導，中區國稅局有十位娘子軍，光是短短三年，就為國庫追回8120億元。

試想，全國有五區國稅局，僅中區國稅局平均一年追回2,707億元的稅，若依照影片的說法，96%是自動報繳的，顯然這2,707億絕對屬於非自動報繳的範圍。那我們就用這個金額來除以他們說的4%，得出67,667億元，也就是說，光是一年，中區國稅局就應該要收到6兆7千多億的稅。但對照全國稅收一年2兆多的事實，不難看出這種數字遊戲的荒謬。

財政部為何喜歡這樣欺騙民眾？有個說法是：當你撒了一次謊，你就必須用更多的謊言來圓（A lie lives on more lies）。這麼多年來財政部為違法濫權的稅收，不知說了多少謊言，所以他們勢必只能繼續說下去，大家聽聽就好。

財稅謊言罄竹難書，例如2011年財政部推奢侈稅，騙大家說開徵奢侈稅可以抑制房價，不會傷及無辜，因為只有投機客才需要繳。但諷刺的是，投機客早就聞風落跑或撐過2年才出售，只有買來自住的人，因工作地點轉換或失業繳不起房貸售屋，卻因戶籍沒有遷入，就被當成投機客，連補帶罰變成要繳巨額奢侈稅的欠稅戶。好不容易2016年停徵此稅，竟因不得溯及既往，那些已經繳不起貸款的人，被拍賣資產、查扣薪水來還這種本就不該繳的欠稅，可謂災情慘重！

此外，動畫中有個家庭主婦的角色，拿家庭收支來做比喻，認為政府之前的負債，本來就可以拿超徵來填補。我必須指出，這是一個很嚴重的誤導。

因為依照《預算法》第59條規定「各機關執行歲入分配預算，應按各月或各期實際收納數額考核之；其超收應一律解庫，不得逕行坐抵或挪移墊用。」很明確規定超徵一定要解庫，不得私下挪用。且依相關規定，若要挪用，也必須編列於年度預算裡，接受立法院審查，不能自己決定去還國債或減少舉債，甚至還債都還有額度的上限，意思就是要限縮財政部對舉債及收稅的恣意。

當身邊有人真的相信財政部把超徵款拿去減債或還債，我總是會提醒，我從未看過這方面資料，財政部一定要具體提出證據，不是用動畫隨便說。甚至立委應追究是誰拿去的？是誰核定的？理論上審計部要審議，但有嗎？我認為以審計長的職責，應該要主動查清楚，若有誰說謊，就應依法負刑事責任。

面對不能恣意舉債及收稅來平衡國家財政收支，我認為財政部大可不用緊張與抗拒，因為國外有許多好的做法足供參考，只要將國內不當的稅制打掉重練就好。

像香港採取的方式是讓稅制簡單、透明、合理，人民還可以「反對」收到的稅單，與政府之間形成良性循環，所以即使財政收入只有一半是從稅收來，卻還有盈餘退稅給港民；新加坡政府也致力開闢財源，讓稅收只成為財政收入的一部分，近年其投資收入已經在政府年度預算收入中超過任一項單一稅收，且幾乎年年可以將財政盈餘分享給國人。

因此財政部用納稅人的錢做動畫，發布假論點公然欺騙人民，實非必要。尤其陳瑩立委曾揭發國稅局發新聞稿可以領獎金，建議立委應該調查一下，做這樣的動畫是否也有獎金可拿？

Photo Credit: 張濡道

最後，為了彰顯非自願性的繳稅問題，我上網查因為強制執行而來的稅收有多少？結果如上表，這六年半的時間，台灣用凍結帳戶、查封不動產、拍賣財產、扣押薪水、限制出境及管收入監等手段，收到736億的稅金。

這個數字說大不大，但背後涉及多少企業、店家或投資人的收手或出走？公司結束後，多少家庭頓失經濟來源？消失的消費鏈又讓多少店家無法生存？缺錢的日子更造成多少家庭悲劇？這些連鎖效應正快速在侵蝕台灣的經濟競爭力，甚至是國家安全，大家真的不要輕忽違法濫權所取得的超徵，對國家造成的殺傷力。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航