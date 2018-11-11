專訪《我與世界格格不入》作者陳豐偉：要確診「成年亞斯」，無法在診間完成

文：犁客

「大學開始寫小說就得獎了，文章也在主流媒體發表，」陳豐偉說，「所以我一直覺得自己和別人不大一樣是很合理的——而且那時也沒人提『亞斯』嘛。」

剛出版《我與世界格格不入：成人的亞斯覺醒》的陳豐偉曾經得過文學獎、在報章雜誌和網路媒體撰寫專欄，本業則是精神科醫師。在創作推理小說《恢復記憶就得死》時，他打算將主角設定為一個有亞斯柏格症的急診醫生，於是開始閱讀討論成人亞斯感情世界的英文電子書，接著發現：咦，這些描述怎麼跟自己有點像？陳豐偉買了四十幾本電子書、找了上千篇討論文章，逐漸發現，自己屬於「泛自閉症／亞斯光譜」當中「比較淡」的那部分。

「我想這可能就是我的亞斯特質使然——在短時間內專注閱讀大量資料，將其系統化；」亞斯研究在兒童及青少年精神科領域並不罕見，但陳豐偉關注的是成人亞斯——這是國外已經經過多年研究、成立許多相關團體，但國內的理解相對不足的領域，「說起來我還稱不上『專家』，但希望大家能把這本在兩個月內就完成的書稿，當成認識成年亞斯人的起點。」

閱讀大量資料，將其系統化

「閱讀大量資料，將其系統化」的亞斯特質，在陳豐偉小時候就已十分明顯。「我國小就喜歡閱讀，那時常去舊書攤買《讀者文摘》，讀完之後還會把書摘的部分剪下來，另外裝訂成冊；」陳豐偉回憶，「從前的《今日世界》雜誌也買了一、兩百本，讀過李敖，不過他的書太多了，沒有每本都讀，倒是著作量也很大的柏楊我都讀全了。」

國中畢業旅行的時候，當時的南部學校一向都把學生帶到台北來開開眼界，結果陳豐偉在台北的收獲是跑去當時還沒拆掉的光華橋下，在光華商場買了兩大袋《傳記文學》。「畢業旅行是大家難得一起在外面過夜的機會，所以男女同學會趁機到彼此房間去串門子；」陳豐偉笑著說，「我在兩個女同學的房間裡聊天，也不知道怎麼回事，到最後變成我一直在講民國史當中的中原大戰。」

到了大二，陳豐偉開始寫小說，也開始投稿。「當時南台灣的知識分子都會讀《台灣時報》，所以我也投稿到《台灣時報》，那時候的副刊主編是王家祥，我投的第一篇稿子就被他採用了。」陳豐偉說，「第二篇稿子我改寫報導文學，內容談美濃的反水庫事件，也很順利地刊登。我曾經幻想，自己會寫作出書、到處演講，然後被抓去關。」

要確診成年亞斯，沒法子在診間裡完成

不過，既然有讀書的專長，長輩大約就會期許孩子好好讀書，「所以就被要求要考醫學院啦；」陳豐偉說，「剛考上的時候覺得這種壓力減輕了，就沒那麼想一直讀書，也才有機會開始寫作。後來選擇精神科的原因，可能因為它比較不像外科那樣要快速判斷，可以搜集很多資料，符合我的特質。」

回顧求學經歷，陳豐偉認為，或許就因自己國小讀的是資優班、高中讀的是第一志願高雄中學，大學又考進醫學系，身邊多的是專注學業的同學，所以並不覺得自己和別人有什麼不同。「回想起來，只有國中時期不大一樣，」陳豐偉表示，「因為那時是常態編班，所以現在想想，我和班上同學的確比較格格不入。」

這也是亞斯診斷的困難之處。「要確診一個成年人是不是亞斯，沒法子光在診間裡就完成，一定要回溯到童年和家族史；」陳豐偉解釋，「在國外診斷成人亞斯，必須要有專業人士花很多時間去做調查和訪談才能正式確定，而在亞斯社群當中的成員，也會聲明自己是自我診斷還是有醫師診斷。」

自我的記憶或感覺不見得可靠，如果要確診，還是需要正式診斷。「這需要資訊已經跟上最新發展的專家，透過組織推動，」陳豐偉說，「在這方面體系還沒建立前，我想先讓大家了解和評量，看看自己或親友有沒有類似特質，並且了解該如何和有亞斯特質的人相處互動。」

重視病人的家屬，包括家屬的負擔

醫療體系的建立除了需要時間，還牽涉到許多問題。「例如法國因為少數專業人士把持制度，所以用錯誤的方法治療自閉症和過動症的小孩，花了很多錢但沒有效果。」陳豐偉說，「後來有很多家長團體抗議，我不懂法文，但是找了很多相關的英文資料研究這件事，寫了一篇8000字長文在網路上讓人分享，今年會再補充最新資料編成一本迷你版的電子書。」

過往的精神科醫師常把孩子的一切問題推給教養問題，後來發現有些精神症狀其實是遺傳問題，而非教養問題，但孩子的家長已經飽受各種磨難。「如果自閉症是教養問題，那自閉症小孩的家長就會承受外界指責；要照顧與眾不同的孩子已經很累人了，還得面對來自別人的壓力，指稱小孩的問題是你造成的。」陳豐偉語重心長，「我重視病人的家屬，包括家屬的負擔。」

《我與世界格格不入》裡可以讀出這層關懷——不僅讓讀者了解自己，也了解身旁那個「格格不入」的人可能是怎麼回事，能夠更放寬心情地生活與互動，「或許未來醫學會發現，許多精神疾病其實都屬於『神經多樣性』，與遺傳和體質有關。」

研究這些精神特質，並不是要將人分門別類地貼上標籤，而是讓人更能相互理解，減少因「格格不入」而產生的磨擦與壓力。

閱讀讓我沉靜，減少焦慮

《我與世界格格不入》談到亞斯的評量標準，談到亞斯在演化上的位置，兼具日常實用以及學術基礎；寫作的過程中，陳豐偉也與國內長期推動亞斯認知及協助相關團體的「花媽」卓惠珠接觸，了解國內成年亞斯族群的狀況。

「對花媽來說，我的身分比較接近報導者，不是醫師，」陳豐偉說明，「我有點像空軍，先高空轟炸讓大家看到這個議題，花媽則鼓勵各縣市有亞斯特質的人相互連結組織。此外，如果這本書被更多讀者閱讀，出版社也會覺得可以找更多人來談他們的遭遇然後出版；因為這幾年書市雖然有一些關於成人自閉症的書，但大多是翻譯的，缺少台灣的案例。」

不同的社會狀況與人際脈絡，可能會帶給「與世界格格不入」的人以及他們身旁的人不同的挫折和煩惱；國外著作自然值得參考，但在地的聲音會更貼近國內亞斯族群遇上的狀況——在同一個社會體系下生活的亞斯人，更能夠明白彼此可能遇上的壓力及面對的方法。

「我認為閱讀形成了我的世界觀，讓大腦分泌多巴胺、產生幸福感，讓我了解世界；而體認了自己的亞斯特質之後，我認為閱讀也讓我沉靜，減少焦慮。」陳豐偉在《我與世界格格不入》裡一再呼籲閱讀，因為這是理解自己、他人與世界的最佳方式，而理解則是找出適合彼此相處模式的起點，「畢竟，很多精神症狀，就來自對世界的不適應啊。」

延伸閱讀：《我與世界格格不入》：電影《一級玩家》述說的，是「亞斯的懊悔」

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責任編輯：翁世航

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