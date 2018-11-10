教育孩子「什麼是肛交」不是為了鼓勵，是避免加害或受害而不自知

最近關於性平教育的謠言很多，說性平教育就是要孩子成為同志、鼓勵孩子肛交。面對這樣鋪天蓋地的不實言論，或許有些性平教育的支持者急了，所以開始出現大量「性平教育沒有要教孩子肛交」的說法，似乎「不要教孩子什麼是肛交」成為一種雙方共識。

對於這樣的說法，我覺得無法完全認同。我能體諒對於許多家長來說，可能會誤以為說，教孩子什麼是肛交就是「鼓勵肛交」，這樣的擔憂是需要被理解的，但是教孩子什麼是肛交，其實就跟一般的性教育沒有任何差別，都是要孩子保護自己、尊重別人而已。

除了少數較為保守的家長，現代不少家長認為良好的性教育能夠有效地保護孩子，不要暴露於風險之中，包含避孕、性病及性侵害防治的知識。即使如此也很少人清楚意識到，肛交的性教育也跟性侵害防治有關。

跟大家分享我的故事，我是名跨性別女性（出生性別為男性的女性），同時也性侵倖存者。在我被性侵的那年，我不僅完全沒有肛交的經驗，也不曾獲得肛交的完整知識，可是案發當時對方卻在無詢問、無預警、無任何安全措施的狀況下，用手指直接插入我的肛門。我基於疼痛而說了不要，可是對方沒有立刻停止，反而問我「這樣會不會上癮？」後來才停止，於是我跑到了浴室，才發現自己微微出血了，雖然量沒有很多，但當下我的精神崩潰了。

事發之後，對方跟我說「我不知道原來會那麼痛」，過程中還有人指責「為什麼不教對方怎麼做？」即使我根本就沒有經驗，甚至當下完全「沒有同意」這麼做，後來那個男生還說「因為妳的肛門有分泌物」被我錄音下來，當作接下來的呈堂供證，或許問題更多是在觀念的部分。

就連在司法流程，我還受到了司法人員「為什麼不『事先說明』不願意肛交？」的詭異問題。我是真的不知道有誰，會突然對一個男生說「等一下請不要把手指放進我的肛門」這種話，還說什麼我剛開始只有口頭拒絕，所以對方可能「誤以為是呻吟」的說法，況論事發的當下，不僅第一時間被嚇到，且明明就產生了劇烈疼痛，很難呈現歡愉的狀態才是。

似乎有那麼一群人都認為，只要是男同志或跨性別女性，都會自動知道什麼是肛交，並且熱愛從事肛交行為。可是這根本就不是事實，不僅學校完全沒有教過，我母親也不會因為我的跨性別身份，哪天把我叫進房間告訴我什麼是肛交。當年我對肛交的認識，也僅止於「插入肛門」而已。

我也聽過許多故事，有孩子被強制肛交後，卻不知道自己被性侵害，直到長大後才知道那就是性侵害。甚至有新聞報導，一群男學生基於好玩，就把原子筆插入男同學的肛門，後來該案件檢察官卻以「強制罪」跟「傷害罪」起訴，而非比較嚴重的「強制性交罪」起訴，只因為這些孩子「主觀上沒有性之犯意」；但對那個被侵犯的孩子來說，很可能留下難以抹滅的性創傷。

教育孩子什麼是肛交，不是要鼓勵孩子此時此刻馬上就去肛交，是遇到時知道那是什麼，避免加害或受害而不自知，如果青少年在合意性探索想嘗試肛交，也可以避免受傷或感染。甚至可能配合年紀成長，不只是肛交而已，就連BDSM的知識，尤其是「知情同意」的概念，也必須教育青少年們，才能真正有效透過性教育來減少不必要的傷害。

本文經吳馨恩授權轉載，原文刊載於此

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