【投票懶人包】15張票、8個票箱的九合一選舉加公投，搞得我好亂啊！

文字：李修慧｜設計：高嘉宏

11月24日，台灣即將迎來四年一度的「九合一選舉」，這次，本來就複雜的九合一選舉，又遇上10個公投案。一個人最多可能拿到15張票，投票所最多可能會擺上8個票箱，投票年齡也不再只有「滿20歲」。

到底，誰可以投票？怎麼投票？怎麼領票？就算你是個「選舉麻瓜」，只要有這份懶人包就夠了！

投票有兩個條件，一是戶籍，二是年紀。

戶籍在當地超過6個月，才能參加該地的地方選舉。想知道你到底屬於哪個選區，就看你2018年5月24日當天戶籍在哪裡，就屬於該選區，公投和地方選舉都得到那個選區的投票所。而你的投票所為在哪，可以去中選會網站「我要去哪裡投票」查詢。

年齡方面，滿18歲可以投公投，滿20歲可以投地方選舉。而公投和地方選舉的年齡限制，究竟要以哪一天為準？選舉當天「剛好」滿18歲、「剛好」滿20歲，到底能不能投票呢？

20歲以上（1998年11月24日以前生）：公投＋地方選舉

18~19歲（1998年11月25日～2000年11月24日出生）：公投

18歲以下（2000年11月25日以後出生）：抱歉，你還不能投票喔。但仍然可以關心時政，呼籲身邊的家人朋友去投票！

這次地方選舉稱為「九合一選舉」，要選出9種職位，分別是：直轄市長、直轄市議員、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表候選人、省轄縣（市）長、省轄縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、村（里）長。

但，不是9張票都需要拿，先看自己是直轄市（六都）、省轄市還是省轄縣。基本上，只要你的戶籍在「XX市」，不管是直轄市還是省轄市，都只需要領3張票，而只要你的戶籍是「XX縣」，就需要領5張票。

值得一提的是，全台有6個在直轄市中的「山地原住民區」【註1】，這些山地原住民區需要領5張票。目前台灣6個直轄市山地原住民區如下：新北市烏來區、桃園市復興區、台中市和平區、高雄市那瑪夏區、高雄市桃源區、高雄市茂林區。

11月24日當天，投票所會分成兩區：「地方選舉區」與「公投區」。

18～19歲需要只能投公投，因此進入投票所後，直接前往「公投區」。

20歲以上則會先進到「地方選舉區」再到「公投區」（但請注意，每個人都只能進出投票所1次，如果要參加公投，投完地方選舉必須「直接」前往公投區）。

但不管在哪區，投票程序都類似：先出示身份證、印章及投票通知單，工作人員查對身份後，會給你應有的選票數量，在公投區會一次領完10張票，在地方選舉區也會一次領完該領的所有選舉票（除非有些票你不想領、不想投，可以跟工作人員說）。接著就帶著一疊票進入投票間，在每張選票蓋上你想選的候選人或公投選項，接著把票帶出投票間，投入相應的票箱中。

地方選舉區，票箱是一票投一箱（最多5箱）。而在公投區，只有三個票箱，三、四個公投案共用一個票箱，這次10個公投案的「案號」分別為7～16，每個票箱對應的公投案號如下，別投錯囉►【圖輯】11張圖告訴你，看起來像天書的公投在「公啥毀」？

第一票箱：7、8、9案

第二票箱：10、11、12案

第三票箱：13、14、15、16案

公投票，就按照每個公投案，看你是否同意，蓋上在「同意」欄或「不同意」欄。地方選舉則蓋在你想要投的候選人那一欄。

其實，就算壓線、沒有完整的蓋在圈選欄，只要看得出你是蓋在哪一個直欄，也有可能算入正常計票，詳情可見中選會的規定。但上圖的那些「創意投票」法，包括蓋手印、用自己的印章、簽名、打勾、打叉或寫上任何符號，都會被算廢票喔。

選舉當天，還要注意攜帶身分證、印章、投票通知單，其中，身分證一定一定要帶，沒帶就絕對不能投票。

而當天也有一些禁忌事項，如果觸犯了，可能會被處以罰金，甚至徒刑【註2】。

7. 我怎麼知道我要投誰？

投票前，你還可以多到候選人的競選專頁查找他的政見、過去政績。也可以透過在地組織，比如新北市「在地深蹲協會」、桃園市「桃園在地聯盟」、台南市「台南新芽」等，好好檢視各地區議員出席議會的紀錄等。此外，也有不同的組織或媒體，整理了各候選人的政見、政績、選舉相關資料：

關於公投，也有許多報導詳細討論公投的細節、通過與否會造成什麼影響：

但最終，能改變台灣未來的，都不是這些組織、媒體或報導，而是握有選票的你。

11/24，早上8:00～下午4:00，去投票吧！

【註1】山地原住民區是什麼？目前直轄市下，除了「區」之外，還有種特別的「山地原住民區」，由於原住民民情、文化都與漢人有差異，因此《地方制度法》賦予山地原住民區自治權，得以自行選出區長及區民代表，直轄市下的「山地原住民區」地位相當於省轄縣下的「山地鄉」。

【註2】根據「TFC台灣事實查核中心」，中選會解釋，若出現「公投案號、主文」或是「同意、不同意」等文字、符號或圖像，將視為選宣傳、助選，無法進入投開票所。但如果僅有單純的圖示，比如挺同公投常用的「彩虹圖樣」，則需依整體情狀綜合判斷，只有達到法律規定的「喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票」的程度，才會被勸止或制止。此外，投票還的其他禁忌事項，都有法源依據，違反可能會被處以罰金或徒刑喔。

核稿編輯：羊正鈺