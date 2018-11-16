巴爾札克《人間喜劇》短篇精選：再不久這兩位女子就要死在劊子手的大刀下

文：奧諾雷．德．巴爾札克（Honoré de Balzac）

劊子手

獻給馬丁尼茲．德．拉．侯薩

曼達這個小鎮的鐘樓剛剛響過午夜十二點。有座露台沿著曼達城堡的花園而建，這個時候，一位法國年輕軍官就靠在長長露台的護牆上。陷在深深沉思裡的這位法國年輕軍官看來很憔悴，而這不像是在無憂的軍旅生涯中應該有的，不過應該說在此時此地、在這樣深的夜裡並不利於沉思。西班牙的美麗穹蒼在他頭頂上鋪展開蔚藍的圓頂。天頂上星光閃爍，柔和的月光也照亮了他腳前的佳妙山谷。這位戰場上的指揮官靠在一株開花的橘樹上，能看見他腳下百來法尺地方的曼達鎮，曼達鎮位於巨岩之下，似乎不受北風的傾擾，城堡則蓋在巨岩之上。他轉過頭，看見了大海，泛著光的海水像銀色的刀刃一樣環繞著這景致。

城堡亮著燈。舞會噪雜的歡樂聲、樂隊的音樂聲、幾名軍官和他們女舞伴的笑聲都傳到了他耳中，在這些聲音裡還混雜了遠處波濤的汩汩聲。有涼意的夜晚為他因白日燠熱而顯得疲憊的身體帶來了力量。總之，這花園種滿了芬芳滿溢的樹，以及甜美的花朵，讓這位年輕人如同沐浴在香氛中。

曼達城堡屬於一位西班牙大領主。這時候他和他的家人正住在裡頭。這一整夜，領主的大女兒目光裡雖透著抑鬱，卻不無興趣地看著年輕軍官。西班牙人所傳達的憐憫之情不禁讓擁有可觀的財產，這讓維克多．馬爾襄相信她一定會有一大筆嫁妝。但是他不敢相信這位全西班牙最熱中於自己貴族爵位的老領主怎麼會把女兒嫁給巴黎雜貨鋪的兒子！再說，他們恨惡法國人。管轄這個行省的法國G將軍懷疑西班牙這位侯爵準備起而造反，以投效西班牙國王費爾南多七世。由維克多．馬爾襄指揮的部隊紮營在曼達這個小鎮裡，以牽制在附近城鎮效忠於雷賈內斯侯爵的居民。

奈元帥最近遣人送來一則快訊，快訊的內容不禁讓人擔心英國人很快就要從海岸登陸，而且其中指出侯爵私自與倫敦政府交涉。雖然西班牙侯爵以禮接待了維克多．馬爾襄以及他的士兵，這位法國年輕軍官還是時時嚴加防範。走向露台時——他在露台上查驗小鎮的景況，以及守衛這個小鎮的軍隊狀況——他問自己該怎麼詮釋侯爵不斷對他表示友善的舉動，而且小鎮此時的寧靜和G將軍的不安實在顯得很不協調；不過沒多久，這些想頭就被年輕軍官謹慎看待此時情勢的心理驅逐了，好奇心也將他的心思帶向了別處。

他剛剛發現小鎮裡燈火處處。儘管這天是聖雅各節，早上他還是下了命令，到規定的時候要捻熄燈火。只有城堡免於受這規定的約制。他看見他的士兵各自守在崗位上，他們槍上的刺刀在此處、彼處閃著光。不過周遭一片寂寂，一點也看不出來西班牙人在歡慶。他尋思著居民為什麼會陷自己於不法，違反他的命令；而他早就命令他的士兵在夜間充當警察並巡邏，這更讓他覺得小鎮有燈火這件事神祕又難解。

他一時氣盛難擋，便迅速地穿過一個縫隙，從巨岩間的捷徑往下走，這會比他平常走的路更快來到小鎮入口處、靠近城堡一端的一個小崗哨。但就在他往下走的時候，聽見了一個微弱的聲響，不禁讓他停下腳步。他以為自己聽見的是一個女人踩踏在沙地小徑上的輕盈腳步聲。他轉過頭去，什麼也沒看見。不過大海奇異的光澤吸引了他的目光。他突然在大海上看見了一幕不祥的景象，他動也不動，因為過於訝異而以為是自己感官的錯覺。在皎潔月光下，他從遠距離看見了一隊帆船。他忍不住打了個冷顫，試圖說服自己看見的景象是波濤和月光所引發的錯覺。就在這個時候，一個沙啞的聲音喚著年輕軍官的名字。年輕軍官從隙縫看過去，看見一個士兵的頭慢慢從中浮現，就是陪他到城堡去的那一個。

「是您嗎，長官？」

「對，是我。怎麼了？」年輕軍官壓低了嗓子對他說，神祕得就像是他預感到什麼一樣。

「那些西班牙人像蟲一樣蠢動著。如果您允許，我急著向您報告我觀察到的事情。」

「說吧。」維克多．馬爾襄回答。

「我剛剛跟蹤了一個城堡裡的人，他手裡提著燈籠往這邊走來。這人的行徑實在可疑！我不相信這些基督徒需要在這個時刻點亮崇拜儀式的大蠟燭。他們想吃了我們！於是我就對自己說，我要跟蹤他到底。長官，同時我發現了在離這裡不遠的岩石上有一堆柴捆。」

這時忽然有一陣可怕的聲響在小鎮裡迴響，打斷了這個士兵的話。倏忽一道閃光照亮了年輕軍官。那可憐的士兵頭上中了一槍，倒地不起。在離年輕軍官十步遠的地方有稻草和乾木柴燃燒起來，一片熊熊火光。舞廳裡的音樂聲和嘻笑聲乍然靜止了下來。四周一片死寂。時而有呻吟聲劃破寂靜。一發大炮的響聲在海上迴盪不已。

年輕軍官流下了冷汗。他身上沒佩劍。他明白他的士兵全遭了難，英國人就要登陸了。他想，要是他活下來，就有辱名譽；他彷彿見到自己在戰爭委員會面前受到審判。於是他以眼睛丈量著山谷的深度，就在他要往下跳時，克拉拉抓住了他的手。

「快逃！」她說，「我哥哥跟在後面要來殺您。從這條路去，在岩石的下面，華尼托的馬在那裡等您。快走吧！」

她推著他，年輕軍官驚愕地看了她一會兒；很快地，他依隨著人向來擁有的保全性命的本能——即使是最強的人也有這本能——照她的話做了。他照著她指示的方向，穿過一落落的岩石，狂奔而去，到目前為止這條路只有山羊在走。他聽見克拉拉喊著對她的哥哥說：「快去追他」；他聽見要殺他的那些人的腳步聲；他聽見他耳邊劃過了好幾發子彈的聲音；還好他來到了山谷，找到了馬，騎上馬，像閃電一樣消失了。

不久，年輕軍官來到G將軍駐守之地。將軍正和他的參謀在用晚餐。

「我提頭來請罪！」一臉蒼白、挫敗相的年輕軍官大聲地說。

他坐下來，述說他可怕的遭遇。在座的人驚駭地靜靜聽他說。

「我覺得您看來比罪犯更悲慘。」將軍終於開了口。他接著說：「西班牙人犯了這個重罪，不是您該負責任的。我寬恕您，除非元帥另有決定。」

這番話幾乎安慰不了可憐的年輕軍官。

「等皇帝知道這件事，是免不了我的罪的！」他大聲說。

將軍說：「他會槍決您。不過再看看吧。總之，別再說這個了。」然後他以嚴厲的口吻說：「要不，在這個國家打起仗來是很野蠻殘酷的，我們要在這地方以恐怖的方式來復仇。」

一個小時後，一團士兵、一支騎兵，和一隊炮兵上了路，往曼達小鎮開來。將軍和維克多走在這支隊伍的前頭。這些士兵得知他們的袍澤遭到屠殺後，個個心中充滿憤慨。他們迅即從將軍駐守之地來到曼達鎮。一路上，將軍發現沿途的村鎮都武裝了起來。這些可憐的小村鎮都受到士兵包圍，而且居民大量被殘殺。

基於不可解釋的天命，英國的船艦並沒有往前推進。而且到後來還聽說，在這些船艦上只有炮兵，炮兵船走得比其他帶有士兵的船艦快多了。由於曼達鎮沒有它所期望的護衛軍隊——雖然英國船艦的出現似乎是要護衛他們——小鎮因此未經抵抗就被法國軍隊包圍。曼達鎮的居民因為害怕，紛紛向法軍投降。殺害法國人的幾個凶手有鑑於G將軍的凶殘，認為曼達鎮說不定會因他們之故陷於兵燹之災，全鎮的人都將被軍刀殺害。

出於在西班牙人身上並不少見的犧牲精神，他們提議自己到將軍面前自首。將軍接受了他們的投降，但條件是城堡裡的住民，從僕役到侯爵，都要交到他手下。這幾位西班牙人同意了，將軍保證他會饒了曼達鎮的所有居民，並且不准他的士兵掠奪鎮民，也不准他們放火燒屋。將軍還課徵了重稅，為保證居民會在二十四小時內繳付這筆稅金，鎮上最富有的幾個人全被羈押。

為了保護軍隊的安全，將軍做了必要的預防措施，以護衛地方：他拒絕士兵住在民家。在讓士兵紮營以後，他走上城堡，並派兵占領了城堡。雷賈內斯侯爵一家人和僕役全被綑綁起來，羈押在剛剛舉行舞會的大廳裡。從大廳的窗口很容易就能看見那座俯覽全鎮的露台。參謀坐在隔壁大廳裡的一張桌前，和將軍商討著抵抗英軍登陸該採取什麼樣的措施。將軍派遣一位副官去向奈元帥報告、並在海岸邊安置了一隊炮兵之後，就和他的參謀往囚犯那裡去了。曼達鎮民交出來的兩百名西班牙人，立刻在露台上槍決了。槍決以後，將軍命人在露台上立起絞刑架，看城堡大廳裡有多少人，就立起多少絞刑架，並請人叫來了鎮上的劊子手。

維克多．馬爾襄趁晚餐前的一段時光去看羈押在大廳的囚犯。見完囚犯回來，他便去見將軍。

「我來向您為他們求情。」他口氣有些激動地對將軍說。

「就憑您！」將軍的口吻帶有苦澀的諷刺意味。

「唉！」維克多回答，「我來求您開恩。侯爵看您立了絞刑架，不禁希望您能改變心意，不讓他的家人受這種刑罰。他請求您能改讓劊子手來斬首貴族。」

「也好！」將軍說。

「他們還請求舉行宗教聖事，並解開他們的繩子；他們保證絕不逃跑。」

「我同意，不過我要您以性命做擔保。」

「如果您能放過他一個兒子，老領主還要將他的財富送給您。」

「真的！」將軍回答，「他的財富早就是屬於約瑟夫國王的了。」

他停了一下，他突然想到一件事，讓他心起鄙夷，不禁皺了一下額頭。他接著說：

「我不僅要滿足他的欲望，還要超過他想要的。我料得到他最後這個願望對他有多重要。嗯，他想要他的名字傳承下去，但是西班牙只會記得他叛國與他所受的苦刑！我不碰他的財富，而且我會保全他一個兒子的性命，只要他讓這個兒子取代官方劊子手來行刑。就這樣，別再跟我說這件事了。」

晚餐準備好了。軍官們坐在桌旁，滿足地用餐，疲憊早就讓他們饑腸轆轆了。只有一個人沒在餐桌上，就是維克多．馬爾襄。在猶豫好一陣之後，他還是走進了羈押頗有傲骨的雷賈內斯一家人的大廳裡，他憂悒地看著大廳裡的景象，前兩天他還在這裡見到這兩位年輕女子和三位男子在華爾滋舞步的帶動下兜圈起舞。他一想到再不久這兩位女子就要死在劊子手的大刀下，不禁打起哆嗦。

領主、領主夫人、三位年輕男子以及兩位女子被綑綁在金色的扶手椅上，他們完全靜止不動。有八名雙手被綁在身後的僕役在一旁侍立著。這十五個人眼神凝重地看著彼此，從他們眼神裡幾乎看不出來心裡在想什麼。他們只是屈服了，但額頭上露出了他們很懊悔反攻法國人行動失敗的印跡。幾名法國士兵不動地看管著這些人，他們尊重這些殘酷的敵人心中的痛苦。

（未完）

書籍介紹

本文摘錄自《巴爾札克短篇小說選集》，好讀出版

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作者：奧諾雷．德．巴爾札克（Honoré de Balzac）

譯者：邱瑞鑾

法國社會就像個歷史學家，我的工作只是當它的祕書。——巴爾札克

巴爾札克是過去、現在、未來最偉大的寫實主義大師，《人間喜劇》驚奇地反映了法國社會的現實歷史。——恩格斯

法國文豪巴爾札克《人間喜劇》短篇精選

中央大學法文系副教授／甘佳平 專文導讀

涵蓋上百部作品的《人間喜劇》就像是一片明鏡，反映了歷史，也照出人性的光影，可說是寫實主義文學的最大成就。包含最著名的《高老頭》在內，整個《人間喜劇》有如一部龐大的浮世繪，既生動又深刻，彷彿眾多角色真的活在我們身邊。巴爾札克刻劃各階層人物，下刀精準，力求現實，就連馬克思和恩格斯也讀得愛不釋手。

本書收錄《人間喜劇》13則短篇，以及諷刺股市炒作的中篇代表作〈紐辛根銀行〉。一篇一篇，一步一步，帶你領略「文學拿破崙」的魅力。

關於人間喜劇

巴爾札克將《人間喜劇》分成三大部分：風俗研究、哲理研究，與分析研究。不但主題互異，且場景、年代縱橫交錯；自巴黎到外省，從大革命時期到巴氏當代的金融炒作現象，涵蓋了法國人生百態，文筆犀利刻骨、時有嘲諷幽默之姿。

《人間喜劇》另一項最具開創性的特色在於，同樣的人物會在不同作品登場，他／她或許在某篇故事經歷悲劇，延續到另一篇故事後，便展現出截然不同的性格與行為。譬如，作品中的知名人物哈斯提涅，他在1830年的〈女性研究〉登場時，還是個滿腔理想的熱血青年；後來到了為人熟悉的長篇小說《高老頭》裡，他目睹慘劇，從此認清現實，不再追夢；最後在1837年的中篇〈紐辛根銀行〉裡，哈斯提涅已成了個道德淪喪的金融家。藉此，巴爾札克得以呈現人性的複雜與真實，也得以映照出大歷史、大環境之下，芸芸眾生隨波逐流的動態面貌。

精彩選集

〈劊子手〉

一名法國軍官，一位西班牙貴族之女，斬首台已經架好等著貴族一家，而軍官願意付出一切拯救愛人。

你以為這是一部愛情故事，讀了才曉得，殘酷的寫實之筆下不存在什麼浪漫……

〈長生藥〉

老父臨死前囑咐兒子，替他的屍身塗抹長生藥以求復活，兒子卻寧可留給自己……

巴爾札克版的唐璜史詩，刻劃出與《高老頭》截然不同的父情。

〈無神論者的彌撒〉

「我和許多信徒沒兩樣，他們表面上深深信仰上帝，實際上卻像您和我一樣是無神論者。」

信仰究竟是什麼？付出、犧牲、關愛，是信仰的基本條件嗎？本篇提出了深刻的提問。

名言集錦

「勇敢只是魯莽、謹慎只是怯懦，寬厚只是狡猾，公正只是罪行，文雅只是癡傻，正派只是蓄意而為。」——〈長生藥〉

「我們可以說擁有兩段青春，在第一段青春裡，我們相信；在第二段青春裡，我們行動。」——〈海邊慘劇〉

「我和許多信徒沒兩樣，他們表面上深深信仰上帝，實際上卻像您和我一樣是無神論者。」——〈無神論者的彌撒〉

「必須進入底層生活，才能發現其中有那麼多讓人可感可嘆的景象，或是悲劇，或是喜劇，都是在機緣巧合中產生的作。」——〈法西諾．坎納〉

「這世上總有一些傻子，他們只會愛，不會算計，也總有一些明智之士，他們在愛中不忘精打細算。」——〈紐辛根銀行〉

「蠢子的財產活該落到聰明人的手裡，這是天經地義的事。」——〈紐辛根銀行〉

「講求獨創，就等於是一點一點地邁向衰亡；抄襲，才是生存之道。」——〈皮耶．格拉蘇〉

Photo Credit: 好讀出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰