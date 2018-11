波蘭電視節目挺「台獨」，全球推特上「#SayYesToTaiwan」持續發酵

波蘭的一個電視節目《Idź Pod Prąd TV》日前公開發起「Say Yes To Taiwan」(對台灣說好)的倡議,在Twitter(推特)上掀起熱潮,多國網友在推特上拍照、發文並標註「#SayYesToTaiwan」,還有波蘭的歌手以這兩句話作詞,在Youtube上發表自創歌曲。

波蘭電視台在10月底一個名為《Idź Pod Prąd TV》節目中,公開支持台灣獨立,節目一開場一位波蘭女性以中文表示,「波蘭人希望台灣能夠獨立,對中國說NO,對台灣說YES」,男主持人也跟著說,「今年是波蘭獨立的100周年紀念,波蘭曾為眾多國家的獨立進行努力,現在波蘭支持台灣對抗中共,也鼓勵台灣宣布獨立」,除此之外,主持人還戴上寫著「讓中國再次落敗」(Make China Lose Again)的紅色棒球帽。

《自由時報》報導,節目內容播出後,一度引發中國網友不滿,《中國時報》報導,中共官媒《環球時報》向波蘭駐中國大使館詢問此事,該使館以電郵回覆稱,「波蘭共和國於1949年10月與中華人民共和國正式建交,是最早與新中國建交的國家之一。自此之後,波蘭在政策上始終堅定奉行『一個中國』原則」

而對於《Idź Pod Prąd TV》發布的影片內容,波蘭駐中國大使館則表示,「對於YouTube網站用戶的個人行為,波蘭共和國駐中國大使館不予評論」,但同時也強調,「波蘭共和國憲法保護公民的言論自由,波蘭政府機構不具有限制公民自由言論的資格」。

這件事情事件經社群網站傳佈後,有來自愛爾蘭、日本、冰島、波蘭、加拿大、奧地利、以色列、美國的網友紛紛響應活動,以行動力挺台灣獨立,目前推特上搜尋「#SayYesToTaiwan」,可看見越來越多外國民眾舉手板的照片,上頭以英文或各國語言寫著「Say Yes To Taiwan」、「Say No To China」。

除了波蘭人外,不少日本人也力挺台灣,一名日本網友就在看板上寫著「日本和台灣永遠是朋友」。

另外還有以色列知名演員那夫(Harel Noff)、人稱「台獨教父」的史明等,都加入這波發文挺台的熱潮。

波蘭歌手加洛米(Jaromi)則以此為題寫歌並於YouTube發表,在約1分鐘的歌曲中,歌詞只有短短兩句「向台灣說Yes,向共產中國說No」

台灣也有網友成立臉書粉絲專頁Say Yes To Taiwan,並於今天下午在西門町舉辦實體的拍照打卡活動,包括時代力量立委林昶佐、時代力量議員候選人唐聖捷、基進黨議員候選人王映心、社民黨議員候選人許菡芸等,都到場拍照支持。

《ETtoday》報導,11月11日是波蘭獨立建國百年,民調顯示,波蘭人將共產主義崩潰視為100年來最重大、最成功的歷史性事件,二次世界大戰結束後,蘇聯紅軍占領波蘭,雙方交戰至50年代中後期才結束。1989年,東歐共產政權衰落,波蘭成為第一個由民眾推翻共產黨的國家。

波蘭在1980年代後期和中國的邦交國關係漸漸恢復正常,雙方也有政治與貿易往來,不過在2008年西藏發生動亂時,波蘭時任總理圖斯克(Donald Tusk)曾經公開抵制北京奧運並拒絕出席開幕式。

核稿編輯:羊正鈺