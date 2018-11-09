回鄉，和東布青許凱文「同吃一鍋飯」

許凱文，一位典型的部落青年。在年輕時如父母的願望，遠離部落、到大城市求學上研究所。所有的一切都是在遠離孕育他的部落和家鄉。但他卻沒有失去對部落的好奇心，當他參與原住民族委員會「布農族東群部落學校」擔任助教學師後，回鄉的烈火被點燃。他決定打破「離開」的路徑，將目光看回自己的出發地。並且他不僅自己回去，他還想邀請更多青年回鄉。找出「青年在部落生存的方法」。

回鄉，點燃爐灶的火，「同吃一鍋飯」。

找回失落的布農文化與驕傲

這把「燃灶之火」，得從布農族祭儀文化的失落開始說起。

在布農族文化裡，「同吃一鍋飯」（布農語：tastu baning）不僅僅是「吃飯」，它更是一段社會關係認可的過程。布農族耆老認為，當同吃一鍋飯後，原本的陌生人就能成為好朋友、一家人，並一起合作任何事。

對布農族來說，「祭儀」是連結家族與部落的重要形式。除了大眾耳熟能詳的「射耳祭」，還包含一連串的農作歲時祭儀，包括：開墾祭、播種祭、除草祭、收穫祭到進倉祭。

布農族耆老一向認為：「家到哪裡，小米也會到哪裡。」小米的祭儀是一段向大地致謝的過程，而布農族正是透過各種祭儀，傳承文化中的生命觀和宇宙觀，並教導後代子孫感恩大地、尊重生命、重視家族。

但隨著社會文化改變，「很多祭儀文化已經流失了」，許凱文說。過去，無論是漢人還是日人，對原住民族文化並不理解和尊重， 許多長輩在不斷被歧視的眼光中，漸漸不說族語、拋棄祭儀。為了生存，並且讓下一代脫離被壓抑的辛苦環境，「遠離部落」成為不得不的選擇。

Photo Credit: 許凱文提供

可以說許凱文的父母輩成了「被犧牲的一代」：脫掉原住民身份，帶著下一代拼命融入主流社會。遠離部落的結果，就是下一代只能透過書本，讀到部落中的各種故事和祭儀文化。

「一直到上大學念了相關書籍，我對自身文化的省思跟使命才慢慢被挖掘出來，才發現從小聽耆老講的精彩故事，自己卻從未經歷過，這是一件多麽可惜的事。」許凱文道出新世代原民青年面對文化斷層的無奈。

這個無奈直到2014年，出現了轉機。在2014年，許凱文擔任原民會助教學師，在布農族東群部落學校，負責協助受邀授課的部落耆老翻譯、記錄、準備教材，幫原民會推廣民族教育。在這個過程中，他開始瞭解關於文化傳承的問題，進而讓他去思考更深層的困境。

因為如果布農族的文化是源於人與人之間的關係，那比起翻譯、記錄更重要的，是如何傳承並延續祭儀文化，是怎麼讓更多人回鄉。

於是，他與這段工作經驗裡結識的一群志同道合朋友，以「找出青年在部落生存的方法」為使命，試圖建立一個足以讓青年在部落安身立命，不再需要遠離的環境。於是他們共同創辦社團法人臺東縣布農青年永續發展協會，簡稱「東布青」。

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傳承文化、結合在地產業，幫部落青年回家

東布青的定位，是透過當代青年視野找出部落青年缺乏什麼、需要什麼以及想要什麼。

第一年東布青先從文化傳承著手，開辦許多教導傳統文化的課程，例如：建造傳統屋、學習捕獵技術等；第二年起，東布青開始將文化與產業連結，規劃許多小農產業、輕旅行產業相關課程。

到了第三年，東布青開始將視角轉變為創造支撐在地經濟的模式，首度引進近年熱門的「地方創生」概念。

「在地創生，其實就是回到這個地區最原本樣貌，並推動它原本的特色，」許凱文直指地方創生核心。例如長期關注原住民族議題的中華三菱，除了在1999年成立中華汽車原住民文教基金會，也認為若要推動部落在地創生，必須與當地生態和產業結合；因此，從2015年開始推動農企合作，導入原民栽種之有機蔬果至員工餐廳，累計至2017年止，共採購 20,000 斤有機蔬果。

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而東布青決定重新定義「高山協作產業」。高山協作過去被稱為「背工」，泛指在高山上幫登山客背負重物的工作者，是早期高山原住民族重要工作機會之一；然而，背工一詞其實隱含貶抑意涵，彷彿付錢就是老大，能讓他們背四、五十公斤重物，不僅工作者身體容易受傷，地位也不受尊重。

協作，則代表工作者與山友是平等關係。由體能佳、熟悉高山環境的協作者，負責幫山友在困難的登山旅行過程中處理各種日常所需食材、重要裝備等物品，讓山友能順利完成這一趟極具挑戰性的深度登山之旅。

他認為，透過重新定義高山協作產業，將重新塑造部落青年對土地的認識。「這會讓年輕人知道，我們從小長大的山，也是重要的產業基礎。」 他們開設了一系列課程，不僅吸引布農族人參與，更有超過一半參與者為外地登山客。不僅讓原青能留在家鄉，更能讓部落外的人走進部落，更加認識布農族的文化。

到了第四年，也就是2018年，東布青將視角拉回「母語」，開辦布農族語書寫、閱讀等課程。因為語言是文化傳承的基礎，可是他們發現雖然祖父母輩會講母語，但爸媽那代卻多半跟小孩講中文，因此布農族這代青年普遍只能講母語單詞，無法流暢說出完整句子。缺乏語言，就無法接續祭儀的基礎，甚至連詩歌的意思都無法瞭解，更遑論認識布農族的世界觀。因此他們希望能藉著這系列課程，幫助布農族青年找回他們的傳統，也找回他們失落的祭儀文化。

「我們希望拉回過去，找回失落的祭儀文化，但同時也在傳統基礎上，用新的視野幫部落青年找到回部落的方法」，許凱文說。

Photo Credit: 許凱文提供

重回部落，回家「同吃一鍋飯」

回家，不僅是能在部落獲得經濟基礎，更艱難的是如何真的「回家去」。

「為什麼要回來？」成了部落青年選擇回家時的質疑。這不僅是部落青年自我的懷疑，更是父母輩那代曾經拼命脫掉原住民族身份對「返鄉」的質疑。

「與其說返鄉，應該說『回家』。」專長在民族文化教育與社會工作的許凱文，過去的社會科學訓練，讓他學會在看每一件事情時，都會回歸「脈絡」。他認為父母親那輩是被犧牲的一代，他們不僅要面對失去文化的痛，更要面對這些在外成長的下一代回鄉時對父母輩的質疑與挑戰。換句話說，選擇返鄉的青年，往往會帶著外來者的價值看待自己的家，認為自己的家不好，想強硬地用外頭學到的知識取而代之。

Photo Credit: 許凱文提供

「我們希望結合傳統文化與新思維，找出當代布農青年回家生活的那一條路。」

許凱文希望他們所做的，是讓世代間能彼此理解，瞭解世代間價值的衝突，從身為這個部落的一份子去思考家鄉的各種事物，包括：生活樣貌、結構、價值觀、思維。這種重新「成為」部落一份子的過程，才能讓青年真正「回家」。

就像東布青的三足鼎立，底下燃起灶火的LOGO一樣，部落面對的不僅是外來者與部落內的彼此質疑和誤會，更是世代間一度遺失了彼此「同吃一鍋飯」的機會。

坐下來一起吃飯，不僅僅只是共食，更是一段相互理解的過程。弭平文化斷層議題、尋回遺失的布農族文化，東布青的理想是讓爐灶烈火升起，炊煙裊裊，部落青年與長輩們「同吃一鍋飯」，布農族傳統文化裡的驕傲，才能像火焰一樣燃燒。