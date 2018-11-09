號稱「最有感的司法改革」，等了20年《勞動事件法》三讀改了什麼？

立法院今（9）日三讀通過《勞動事件法》，根據通過的條文，包括可設立勞動專業法庭、勞工可以在勞務提供地的法院起訴、減輕勞工繳納費用負擔、舉證責任；過去許多勞工面對訴訟時常常遇到的問題，包括負擔不起訴訟費用、曠日費時的官司、必須要承擔舉證責任等，都有望透過此次修法解決，新法預計1年後正式施行。



《ETtoday》報導，《勞動事件法》被稱為是「最有感的司法改革」法案，立法重點在於減少勞工的訴訟障礙，明確建立一套有別於其他民事案件的勞動事件調解制度，台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，此法終於能三讀通過，是勞動司法人權的一項指標性突破，對於勞工未來在遭遇勞資爭議時，更有機會接近司法正義。

時代力量也整理三讀通過的重要條文，包括強化調解機制、訴訟程序加速、訴訟費用調整（減輕勞工負擔）、並確實遴選有經驗的勞動法庭法官（選擇對於勞資關係實務有經驗的法官）、加強勞工聲請移轉管轄法院的權利（便利勞工應訴、起訴）等：

Photo Credit:時代力量提供

綜合《中央社》、《蘋果日報》、《聯合報》報導，這次的修法幾大重點包含：

專業的審理：為處理勞動事件，各級法院應設立專門的勞動專業法庭（簡稱勞動法庭）。 擴大勞動事件的範圍：法案所定義的勞動事件指基於勞工法令、團體協約、工作規則、勞資會議決議、勞動契約、勞動習慣及其他勞動關係，所發生的權利義務爭議。至於工會與會員或會員之間因工會相關規範所生爭議、建教生與建教合作機構間因建教合作相關規範所生爭議等，也都包括在內。 勞動調解委員會的組成及特殊調解程序：法院應遴聘就勞動關係或勞資事務具有專門學識、經驗者為勞動調解委員；勞動調解由勞動法庭的法官1人及勞動調解委員2人，組成勞動調解委員會行之。 減少勞工的訴訟障礙：勞工因經濟弱勢地位，無力負擔訴訟費用而難以尋求訴訟救濟，條文規定暫免徵收勞工及工會因確認僱傭關係或給付工資、退休金或資遣費涉訟的裁判費2/3，以合理降低起訴門檻而保障訴訟權益，並兼顧避免浮濫興訴。另外為了避免勞工在勝訴後、強制執行時，因無力負擔執行費致不能合法聲請，條文也規定執行標的金額超過新台幣20萬元部分暫免徵收執行費，暫免徵收的金額由執行所得扣還。 迅速的程序：勞動事件法院應以1次期日辯論終結為原則，第一審並應於6個月內審結。但因案情繁雜或審理上之必要者，不在此限。 強化紛爭統一解決的功能：條文也明定，調解和審判程序由同一法官進行，可避免勞工必須一再重覆陳述，在勞動調解程序已進行之基礎上續行訴訟程序。 即時有效的權利保全：透過法院調解、審判程序，與聲請保全程序的釋明義務，降低訴訟對勞工生計的影響，並合理分配舉證責任，資方就相關文書資料負舉證責任，讓勞資訴訟更加公平。

朝野各黨立委：樂見法案通過，遲來的正義

《中央社》報導，民進黨立委尤美女表示，這項立法是司改國是會議重要決議，據勞動部統計，每年約有300件至450件違反《性別工作平等法》的申訴案件，內容包含職場性騷擾、性侵害和性別歧視，這些案件將來都有可能會進入勞動訴訟程序中。

國民黨立委林為洲則說，法案通過還有很多工作要做，包括訂定相關辦法等準備期，希望最慢不要超過一年的時間，他也會監督司法院在最快時間把相關配套措施做好，讓這部法真正為勞工所用。

「對不起，讓你們久等了」時代力量立委黃國昌說，這是一個遲到超過20年的法案，立法標示多項重要原則，請司法院一定要貫徹，在實務上讓勞工得到迅速、經濟、專業有效率而且公正的裁判，讓勞工朋友不要像過去一樣，每每在職場上遭到違法對待時候，只能回家抱著棉被哭。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，根據司法院統計，近3年三級法院共終結1萬餘件的勞資爭議案，一旦案件進入高院，每案平均終結天數至少200天，凸顯現行勞資訴訟程序對勞資雙方均造成巨大困擾，朝野不分黨派都希望未來法院不論是在調解勞資雙方或進入訴訟時，能快速、專業且降低訴訟障礙，改善勞工在訴訟程序當中的弱勢地位，進一步保障勞工權益。

《中央社》報導，勞動部勞動關係司長王厚偉受訪表示，感謝立法院不分朝野對於勞動事件法的支持，讓勞工未來提起訴訟會更迅速便利，勞動部將會配合司法院訂定相關子法儘快上路；王厚偉也指出，未來勞工在權益受損時，透過法院尋求救濟，將可獲得迅速、妥適、專業、有效、平等的處理與解決。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺