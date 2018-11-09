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從孩子出發，用棒球把社區結合在一起
我們想讓你知道的是
「棒球」對很多社區來說，有其更重要的意義，同時也串起學生、老師、學校、社區、家長間的共通橋樑，更存在一份難以割捨的情感。
文：林言熹
11月初走訪屏東正進行如火如荼的「第五屆中信盃全國棒球錦標賽」，看到幾部計程車停在球場邊，原本以為是運將們搶著賺一筆「觀眾財」，沒想到他們只是默默站在一角，有時握拳，有時高舉雙手向場內揮舞，原來他們是場上正在比賽的橋頭國中球員們的家長。我問：「你們這樣看一場球賽，不就少跑一趟車？這樣划算嗎？」其中一位說：「少跑一趟的錢，和看職棒的門票差不多，而且我兒子打還比職棒好看！」
當「棒球」不只是技能和競技時，反而是串起學生、老師、學校、社區、家長間的共通橋樑。
棒球與社區完美結合
很多人會猶豫要不要讓孩子打棒球，就和要不要讓自己的小孩去補習一樣，但不就是一個決定，怎麼會連動到整個社區呢？實際探究臺灣少棒的組成來源，不難發現很多孩子都是基層教練們上山，一個一個載回來的，當孩子脫離了原生家庭，就再也不是一位教練或是一位母親的責任而已。
以新街國小來說，不少孩子是遠從南投信義鄉山上下來的孩子。一開始沒幾個家庭願意讓小孩離開，畢竟長期離家任誰都捨不得，但當這些孩子放假回到山上，家裡的人看到他們學會自我管理、自己摺棉被、幫忙做家事等等，家長的想法開始變了，覺得「送小孩去打棒球好像不錯」，於是就好康到相報，從一個村子到另一個村落，越來越多信義鄉的孩子下山打球。
當脫離原生家庭從個體變群體後，這些小球員的媽媽們也不再只是照顧自己的孩子，而是把整個球隊扛在肩上。好比說，一次吃飯要是二、三十人，這時媽媽們就會輪流下山到學校幫忙煮飯、洗衣、打掃環境，有比賽就跟著全省四處跑。
孩子會受群體改變，家長也會。阿詮的媽媽原本沒有固定的工作，偶爾興致來了就買酒喝，後來看到自己的孩子在山下練球，每次放假回家都很辛苦、身材好像越來越瘦小，阿詮的媽媽突然驚醒，不僅戒掉最愛的酒，還下了山找份穩定的工作，好讓孩子回家時，能牽著他們到附近的大賣場，趁著打烊特價，買支雞腿幫孩子加菜。後來還有一對父母要換車，刻意多存了一點錢換了一部休旅車，以便必要時可以幫忙載孩子們去比賽。
職棒窄門的現實
社區、家庭的維繫為什麼重要，從棒球火車頭中華職棒的現狀得知一二。中華職棒即使成立將滿三十年，但目前依舊只能停留在四隊規模，一、二軍加起來還不到300名球員，每到冬天就陸續傳出球員被解約。看看基層棒球，目前一年光國小軟式組就有246支球隊報名，每隊最多可以報20名球員，總計近5000名選手。換句話說，只有沒受傷的菁英中的菁英才能踏進窄門，職棒到頭來很可能是一場夢而已。
無論基層選手是因為個人喜愛棒球而加入，或是因為家人、親友也在打球的影響，抑或是因為家庭因素而加入少棒隊，在一關一關的淘汰過程中，無法進入窄門的孩子回歸到不是以打球為生活核心的日常時，一定會需要家人的支持。如果社區也能理解這項現實，把孩子擺在勝負之上，職棒窄門就不會成為掐緊孩子未來的唯一路徑，而是孩子人生之路的眾多選擇與可能之一。孩子在球隊的訓練，反而會成為助力，而不是壓得讓家長跟孩子都難以喘息，非勝即負。
真正的榮耀，是孩子的快樂笑容。無論贏球、輸球，無論這孩子是否為萬中選一的職棒明星。因為每個笑容背後代表的，是關心孩子的家庭、是有高度凝聚力社區支持，既使那是一餐火鍋、一趟便車，是一整條街道對孩子的關注與加油。
因為我親眼見證，這些因為打球的孩子而誕生的力量，絕對能帶來比球賽勝負更深遠的影響。
街坊鄰居愛棒球，更愛孩子
而棒球的影響不僅是球員和球隊，更能渲染整個社區。
還記得2016年中信盃少棒賽，當最終南投縣新街國小以8比1扣倒新竹縣關西國小，遠在關西鎮上的街坊鄰居透過電視轉播關心結果，不看還好，一看就發現輸球原因：新街國小的選手壯壯的，反而自家關西國小的孩子瘦瘦的比不過人家。所以接下來鎮上的街坊鄰居紛紛邀請球隊到自己的餐廳用餐、幫助孩子補充營養。
最先發起的是火鍋店老闆。由於店裡生意穩定，決定回饋鄉里，他捨不得小孩子因為身材不好而輸球，決定每月提供一次免費火鍋讓關西國小少棒隊的成員吃到飽。這讓旁邊的自助餐、便當店、炸雞店紛紛效法。
在老街店家的慷慨資助下，養胖計畫大成功，這一年來看到的關西國小紅衫軍已經不一樣，賽前列隊時完全不輸人，這學期也陸續奪得不錯的成績。
而火鍋店老闆他特別去現場看關西國小的比賽，氣氛格外熱鬧，也受到選手的表現而感動。即使這樣地回饋一年多下來，負擔並非小事，但被問到要回饋何時停止？老闆霸氣地回應，說結束營業之前都會持續贊助下去。
而遠在屏東的鶴聲國中則是另一個榜樣。青少棒後援會長許淳蓉因為熱心的個性，被馮文龍教練找來當後援會會長，最初孩子想打球而投入棒球運動，爸爸還強烈反對，但溝通後被堅定的孩子說服，全家全心投入。為了更深入瞭解孩子參與的過程，比賽一到，她會和後援會成員同心協力、透過手機、YOUTUBE、拍照片、LINE群組的文字或聲音進行直播。不僅報告賽況，還詳述球員位置、棒次，甚至為每局狀況特製彩色計分版，稱「鶴聲體育臺」一點都不為過。
孩子打球，家長跟隨。只要有比賽，家長就分批輪流到場，就算澎湖也跨海跑一趟，甚至還有親友團支援。對家長而言，重點是陪伴孩子的過程，場上的事情教練處理，場外的東西家長負責。尤其體力的消耗、生活上的照顧，買宵夜、下午茶，一切都是自發行為，把所有孩子當成自己的小孩，比賽總有輸贏，也藉機教育孩子，用言語、動作來安慰、鼓勵、提點他們，後援會的重責大任是提升凝聚力，也從孩子的身上學到許多。
棒球始終來自於人性
每年的中信盃就像一場家族大團聚。隨著「中信愛接棒」計畫資助的腳步，今年才剛邁向第五屆的盃賽，竟已經有孩子五屆都全勤，甚至還有兩校家長因為中信盃結緣，就算自己的孩子無緣晉級比賽，但依舊留下來幫對手加油，把別人孩子當自己的孩子般搖旗吶喊。
因為一支球隊，讓這些孩子不只是各自父母的孩子，更是整個社區的孩子。也因此「棒球」串起了整個社區的話題，讓大家有共同的語言與共同的關懷。走出自己的家庭或店面，將愛擴散出去。
運動，不單只是技能的比較。在上面的故事中，我們的確不知道有多少孩子長大後會成為職棒場上的選手。但這些案例似乎都不是以「培養技能」出發，而是將「棒球」視為一種「梗」，一個理由，塑造人格，以及連結不同的人，串連成一張網。
棒球永遠都不會是個人運動，而是一個團體。從兩個人開始，要學會觀察對方的動作，從這裡開始，成為進入社會的原始核心，到球隊場上就有九個人，還有場邊隊友、教練，場外家長、朋友、街坊鄰居，透過棒球扯上關係，也充分發揮人性。
關西國小的家長後援會，不僅和孩子們一起穿起「紅色閃電」，甚至也跟著孩子練著應援舞，當孩子們沮喪了、難過了，家長們就圍成圓圈圈為孩子加油打氣。影片來源: 中國信託慈善基金會。